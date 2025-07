Hay mil excusas para no atender los reclamos actuales de las Primeras Naciones en cuanto a la entrega de tierras y no es que comenzó con la llegada del General Julio Argentino Roca al poder. Mucho antes, ya estaba en la agenda terminar con el modo de vida de las familias que habitaban el territorio bonaerense.

En 1825, el gobierno de Buenos Aires nombró a Juan Manuel de Rosas al frente de lo que se llamó Comisión Pacificadora de Indios. Consistía en convencerlos de dejar de merodear y establecerse en un determinado sitio adjudicado por el gobierno, a cambio de regalos que se suponían serían el abastecimiento para que no se movieran de ahí. Los proveerían de ropa hasta yerba, tabaco y todo lo que necesitaran.

La política a implementar estaba basada en obsequios y raciones económicas con premios especiales para los líderes, algo que se implementó con la llegada de Rosas al poder en 1829. Dispuso una partida presupuestaria denominada Negocio Pacífico de Indios, dentro del Departamento de Gobierno. Hubo que contratar a un proveedor que entregara la mercadería e intermediarios que tuvieron mucho que ver en los posteriores conflictos entre las partes.

Había que persuadir a varios longko que tenían a cientos de familias bajo su protección, como Cipriano Catriel, Ignacio Coliqueo, Ignacio Cañuquir, Venancio Coñuepan, Mariano Rondeau, Juan Railef y Gervasio Chipitrus entre otros. Llegar a un acuerdo no fue tan sencillo. En correspondencia del 7 de septiembre de 1830, Juan Cañuquir le recordaba a Rosas que los españoles quisieron dominar y esclavizar a los araucanos por más de cien años y aun así lucharon por su libertad. Respecto del llamado Negocio Pacífico le dejó claro que “amistad sí habrá, pero dominio y autoridad sobre nosotros, no”. El cacique Rondeau quería mostrarse más elogioso con Rosas y le pedía que no los decepcionara, porque la presión caería sobre él si todo salía mal. Desde Guaminí le pedía que lo recibiera con buen trato: “merezca mi lengua publicar sus grandes elogios delante de todos mis indios, cuando me reciban en mi regreso, viéndome lleno de sus favores, lleno de satisfacciones se quedaran admirados”.

Juan Catriel, desde Sauce Grande, respondió a un pedido del comandante Juan Susbiela sobre el procedimiento y las condiciones. Estaba dispuesto a brindar seguridad y respeto a todo aquel que visitara sus tolderías, los que quisieran comerciar o llegaran por diligencias legales. Pero también pedía que “cuando mis indios vayan a ese pueblo, que sean bien mirados y respetados por las autoridades civiles, militares y vecinos, y no sean reprendidos sin justa causa”.

Tapalqué y Azul eran los lugares con mayor asentamiento. Recibían bimestralmente, raciones de azúcar, tabaco, yerba, aguardiente, fariña, sal y maíz. Se les enviaba vestimenta diferenciada para los jefes y sus hombres de lanza, según la jerarquía, equiparados a las existentes en el ejército de la provincia. La tribu de Railef se dedicó a la agricultura, su chacra era bastante grande y el trabajo de su gente era comunitario. Labrando la tierra lograron subsistir cosechando duraznos, nueces, melones, sandías, zapallos, que comerciaban con los criollos sin problemas.

Las tribus que aceptaron este trato con Rosas pasaron a ser los indios amigos. Pero hubo otro grupo que era el de los indios aliados. Estos últimos eran los que podían hacer tratos con el gobierno sin depender de las raciones o los regalos y seguían siendo libres, trasladándose donde más les convenía según la tierra y la época del año. Para el gobierno, que sean libres les significaba una amenaza permanente. Fue entonces cuando Rosas logró, mediante un proyecto a la Legislatura, realizar su expedición contra los indígenas rebeldes para ampliar la frontera hasta el Rio Negro.

Para eso le sirvieron los indios amigos, porque el hecho de haberles perdonado la vida y tenerlos quietos en sus lugares significaba tener que cumplir con algunas tareas encomendadas por él. Por ejemplo, en esa expedición de 1833 le pidió al longko Venancio Cañuepán que mande una partida de hombres para servir de peones. Se les suministraron caballos y una pequeña paga. Otros debían hacer de chasquis y así, el gobierno siempre se las arregló para mandarlos al frente y muchas veces como escudo a pelear contra sus propios hermanos. No tenían opción si querían mantener viva a sus familias.

En esa expedición, el Restaurador daba indicaciones sobre qué hacer con los desertores o los tomados prisioneros. Por carta al coronel Pedro Ramos, le dijo el 2 de septiembre de 1833 que “cuando ya no los necesite, puede hacer al marchar un día, quedar atrás un guardia bien instruido, el jefe encargado que me parece puede ser bueno, los puede ladear para el monte y fusilarlos”. Tampoco creía conveniente llevar muchos prisioneros en el trayecto hacia otra toldería, que con dos o cuatro alcanzaba y en caso de encontrarse más, había que matarlos allí mismo a la vista de todos. Según su política, era lo que correspondía y si había mujeres y niños a esos sí, era mejor llevarlos prisioneros.

Al terminar su expedición, que costó muchas vidas, el discurso de Rosas era muy claro, en favor de los hacendados: “vosotros sabéis que la campaña y la frontera se encuentran hoy eternamente libres de los indios enemigos, que aterrados por los repetidos golpes de muerte que han sufrido en sus propios hogares y tolderías, se han refugiado del otro lado del Río Negro de Patagones y en la Cordillera de los Andes”.

Festejó el éxito de su masacre con un discurso el 25 de mayo de 1834 en el río Napostá, diciendo: “habéis operado todo el invierno y terminado las operaciones de la campaña, en doce meses como os anuncié, nuestras lanzas han inferido una derrota casi completa a los indios del desierto”. Las tierras, según Rosas, estaban limpias para las nuevas generaciones, los hijos de los nuevos argentinos tenían tierra libre.

En 1852 Rosas fue derrotado en la batalla de Caseros por Justo José de Urquiza y una nueva etapa comenzó con el Estado de Buenos Aires. No se produjeron cambios para las Primeras Naciones en cuanto al abastecimiento por parte del nuevo gobierno. Urquiza tenía que seguir intentando calmar a los que se negaban a depender exclusivamente de su gobierno, como Calfucurá y Manuel Baigorria. En 1856 el nuevo jefe de frontera Manuel Escalada concretó un nuevo Tratado de Paz entre el Estado de Buenos Aires y las tribus de Juan Segundo Catriel y Juan Manuel Cachul. Los establecieron en Arroyo Nievas, pero como nada era gratis, fue a cambio de que cooperaran en ataques a otras tribus. El acuerdo reconocía también el derecho a veinte leguas cuadradas de tierra para los catrieleros que debían ocupar el oeste del Arroyo Tapalqué.

Calfucurá, que lideraba gran parte de los aliados, trataba de ser conciliador y advertía a Urquiza que si el trato había sido de proveerlos para que no salgan a malonear debían cumplir su palabra. No quería malentendidos con los que sí se dedicaban a robar ganado en las estancias, pero resaltaba que era por falta de alimento y sobre todo porque las raciones prometidas no llegaban. Siempre estaba alerta a todo lo que sucedía con los suyos. Él decía que al no tener madre ni padre que lo llore, estaba siempre dispuesto a hacer la guerra si continuaban las matanzas de los suyos. Porque si Calfucurá necesitaba refuerzos para guerrear, no tenía más que pedirlos y le respondían hasta del otro lado de la cordillera. Finalmente pudo cerrar un acuerdo con el mayor Francisco Iturria, comandante de la Guardia Nacional de Bahía Blanca. Le solicitó dos carretas con telas para dárselas a los cinco mil indios de lanza que habían acudido a su llamado, por si se complicaban las negociaciones. Tenía que dejarlos tranquilos de que los blancos eran hombres de palabra. Le escribió a Iturria diciendo que “ahora vamos a hacer las paces para siempre”. En cada encomienda que le hacía el gobierno, Calfucurá respondía no solo con agradecimientos, sus tejedoras seleccionaban los mejores tejidos y varias prendas de plata.

Tras su muerte en 1873, la dinastía salinera continuó con sus hijos. Dos años después, Iturria seguía recibiendo pedidos a través de la correspondencia de los caciques. Los pedidos eran por las raciones incumplidas y Juan Namuncurá, hijo del gran longko, en 1875 le escribió: “todavía tengo mucha indiada para defender hasta morir. A justa razón espero que usted haga todo lo posible para entrar en los arreglos de paz, pues de otro modo, no permito que los cristianos pueblen el Carhué por la fuerza”. Los blancos estaban dispuestos a avanzar sobre tierras que le servían a las tribus, además, los caciques les reclamaban por un montón de niños que se habían llevado prisioneros y eran reclamados por sus madres.

Del lado de los blancos, la historia de los malones está más que contada. En el siglo XX era la única cara de la historia que se repetía una y otra vez en los colegios, en los actos escolares. De cómo los indios salvajes impedían el progreso. No está de más recordar las historietas del artista Raúl Roux y de qué imagen se quería instalar de los indígenas con rostro asesino, una especie de mitad hombre y mitad animal, siempre con gesto feroz. El pintor Manuel Blanes hizo lo suyo en obras importantes como La Cautiva y Angel Della Valle con La vuelta del malón, donde hasta el caballo blanco tiene el miedo en la mirada como si fuera un hombre. En cambio, los hombres oscuros tienen gesto de bestias. Pero la historia siempre tiene un comienzo y varias miradas. En las Primeras Naciones quedó la oralidad de los lugares habitados, y no tuvieron pintores que retraten a los soldados y lo que hacían con las indias parturientas. El sablazo lo recibía primero el no nacido y eso no se pudo pintar todavía. Tampoco el sometimiento a los fortineros de las malén, las preadolescentes que se repartían como caramelos. Ni hablar del cautiverio y todo lo que vino después.

Por suerte quedó una pequeña parte contada a través de la correspondencia salida de las tolderías. Todos los caciques lo intentaron, y en esas cientos de cartas, no existe una sola que no recuerde una y otra vez, la importancia de ser hombres de palabra para lograr la paz. Y ante el incumplimiento de los tratados, un día la gota rebalsó el vaso.