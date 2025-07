Valentín Gómez finalmente dejará Vélez Sarsfield para continuar su carrera en el Betis, que ya realizó una oferta por 5,5 millones de euros y logró un acuerdo de palabra con la dirigencia de Liniers, por lo que el conjunto andaluz le ganó la pulseada al Feyenoord.

La oferta de Betis, superadora a los 5 millones de euros que ofreció la institución de los Países Bajos, se realizaría en un solo pago al momento de llevarse a cabo la operación y habrá 1.200.000 dólares en bonos más un 10 por ciento de plusvalía. A su vez, Gómez dejaría el 15 por ciento que le corresponde.

Así las cosas, el defensor podrá concretar su primera transferencia después de varios pases frustrados, tras 125 partidos, 3 goles y dos títulos (Liga Profesional y Supercopa Internacional) con la camiseta del Fortín.

Cabe recordar que Gómez había viajado a Italia y se estuvo entrenando en un parque a la espera de cerrar su llegada a Udinese, que finalmente se cayó porque el grupo empresario de Foster Gillet no pagó.

Antes, a mediados de 2024, se derrumbó su desembarco en River debido a que no pasó la revisión médica, y arrancó 2025 con un nuevo pase frustrado al Cruzeiro por desentendimientos entre los clubes.

El acuerdo de palabra de Gómez para jugar en Betis llegó tras el arreglo por 5,5 millones de euros netos por el 90%, más 1,2 millón en objetivos y la plusvalía del 10% para Vélez.

Días atrás, luego que el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto venciera a Estudiantes en la Supercopa Internacional, el defensor de 22 años apuntó contra los que dijeron que "no tenía sentido de pertenencia" y hasta se refirió a su salida: "No sé qué va a pasar conmigo, la verdad es que no sabría qué decir, pero si me quedo ojalá sea para pelear la Copa Libertadores”.

Sin embargo, la necesidad del jugador de salir del club era clara, las ofertas terminaron por inclinar la balanza y todo indica que Gómez podrá viajar este domingo para continuar con los pasos previos a firmar el vínculo.