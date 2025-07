Este sábado 19 a las 20.30, el bar Qolqa, de Vaqueros, será sede de un "acontecimiento interestelar": Panorama Internacional estrenará en vivo su primer videoclip “Vida en Marte”, en un show con entrada libre y con altas probabilidades de baile posterior. La fecha no es azarosa. La banda eligió, con intención y humor, la víspera del Día del Amigo y el aniversario de la todavía discutida (y discutible, según ellos) llegada de la humanidad a la Luna.

El trío, integrado por Santiago Lofeudo (batería), Mauricio Montaldi (teclados y computadora) y Santiago Álvarez (bajo eléctrico), lleva desde hace algunos años cultivando una propuesta musical que combina electrónica, texturas acústicas, voces documentales y una estética sonora que se mueve entre la cumbia de otro planeta y el trance documental. Sus inicios se remontan a la pandemia, cuando lanzaron más de 30 microclips "cuarenteniales" de un minuto en los que probaron géneros, técnicas y modos de producción a distancia.

“El videoclip surge de un interés genuino por la exploración espacial”, explicó Santiago Álvarez en diálogo con Salta/12. “Así como la invención de la bicicleta reconfiguró las distancias en el mundo, la posibilidad de salir de la atmósfera y llegar a otros mundos nos fascina”, expresó. Sus ensayos se dan en Vaqueros, mayormente por la noche, donde la banda suele mirar el cielo, ubicar constelaciones, identificar planetas. Y Marte, dijo Álvarez, siempre los atrajo.





El videoclip fue creado con técnica de found footage, a partir de imágenes documentales inéditas del planeta rojo, logradas por la misión Curiosity de la NASA. “Nos sorprendió mucho ver rasgos muy terráqueos. Inclusive, muchas similitudes con el hábitat salteño”, señaló el bajista. “El resultado nos deja bastante contentos porque entendemos que la transición de material científico a obra artística es un aporte. Suma”, agregó.

En “Vida en Marte”, Panorama Internacional no canta: trae voces grabadas de personajes de la historia política y cultural, una marca registrada del grupo que también aparece en sus microclips anteriores dedicados a Evita, Lula da Silva, Mohamed Alí o el Subcomandante Marcos. El nuevo trabajo audiovisual condensa su búsqueda estética, que no es más que lograr climas y escenas para un documental que aún no existe.

Noticieros sin presentadores

“La experiencia de cuarentena nos llevó a experimentar con esta dualidad presencia-ausencia, mientras empezábamos a conocer los instrumentos”, recordó Álvarez. El trío viene del ambiente audiovisual y por momentos dicen ser periféricos a la música. En ese sentido, los shows de Panorama Internacional son instalaciones performáticas, donde los instrumentos conviven con proyecciones, secuencias y paisajes sonoros en una atmósfera que el grupo describe como “noticiero internacional sin presentadores”.

“No pensamos tanto en canciones sino en climas. En los shows, el audiovisual no es un decorado" sino "materia de la experiencia”, agregó. Y aunque no tienen vocalistas, la música de Panorama está cargada de discurso: “Traemos voces grabadas de personajes centrales en la trama político-cultural de la región. En ese caldo nos movemos: aprendiendo y jugando con lo que tenemos”.

Desde 2022, el trío se presentó en varios bares de la ciudad de Salta y en la vecina Vaqueros, siempre en espacios alternativos donde su propuesta encuentra público curioso, dispuesto a dejarse llevar. En 2023 grabaron "La Nave Sessions", una serie de cinco canciones disponibles en su canal de YouTube, como un diario de viaje de su experimentación postpandémica.

Dudismo lunar y abrazos terrestres

Pero el evento del sábado no es solo un lanzamiento audiovisual, también es una celebración. “Tenemos una posición muy firme en la duda sobre la veracidad de los hechos que supuestamente sucedieron en la Luna el 20 de julio de 1969”, confesó Álvarez entre risas. “Somos dudistas”, aseguró. Desde esa trinchera irónica, Panorama reivindica la importancia de dudar, no solo de la NASA, sino también de lo que se da por hecho.

Y al mismo tiempo, el trío celebra el Día del Amigo “con efusividad y reflexión”. “En estos tiempos es fundamental poder encontrar refugios para abrazarnos y compartir la extrañeza, la felicidad y el sinsentido”, dijo el músico, asegurando que Qolqa "es un templo de la amistad y ya nos ha abierto las puertas varias veces". Por lo que sostuvo que es una alegría enorme, "una bisagra en nuestra carrera", estar en esta fecha tan importante "en el bar que distribuye y sirve la mejor cerveza y los mejores Gin Tonic del sistema solar”.