El juez Juan Carlos Vienna fue eje de los testimonios durante una nueva jornada del juicio oral a Los Monos. La defensa de los principales acusados de formar parte de una asociación ilícita llevó testigos para dar cuenta de su teoría del caso, que gira en torno a una presunta relación entre el magistrado y Luis Paz, padre de Martín "Fantasma" Paz, por cuyo crimen se inició la investigación contra la familia Cantero. "Me dijo que iba a venir un amigo de apellido Paz", reveló un testigo que conocía a Vienna. Para la Fiscalía se vio "fortalecida" su hipótesis del caso, ante "contradicciones".

Uno de los testimonios más esperados era el de Ariel Spadoni, que era dueño de una concesionaria de motos en Mendoza al 1400 y le vendía motos al juez, hasta que quedó preso por una causa de narcotráfico. "Entiendo que me citaron por una moto que yo tenía a la venta en la concesionaria", dijo el hombre. Cuando le preguntaron por una Kawazaky de 1000 cilindradas, respondió: "Esa moto nunca fue patentada, la compraron en Buenos Aires". Al ser consultado sobre Vienna, relató: "Le vendimos 3 o 4 motos. Siempre pasaba". Y contó que en una oportunidad le señaló que tenía "un amigo, un conocido, que me lo iba a mandar, de apellido Paz". Días después, el hombre se presentó "de parte de Vienna". El testigo agregó que le dijo que "iba a dejar la moto. Era complicado venderla porque no tenía documentación". Entre otros testigos, también se presentó el fiscal que recibió la denuncia que Ramón "Monchi" Machuca presentó contra Vienna por "dádivas y prevaricato". "No hay imputación", aclaró sobre la causa.