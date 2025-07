En 72 horas se termina la mejor época del año para el Gobierno de Javier Milei. Los dólares de la cosecha gruesa empezarán a entrar por goteo desde el martes, para terminar en cero antes de fines de la semana próxima. Así, en sólo seis meses y según supo Página I12, el ministro de Economía, Luis Caputo, habrá recibido el respaldo robusto de liquidaciones sojeras por un valor ampliamente superior a los 18 mil millones de dólares. El monto, un récord que supera en 6000 millones lo que le prestó a "Toto" el Fondo Monetario (FMI), no alcanzó de todos modos para tener a raya el dólar oficial, que se puso a 100 pesos del techo de la banda de flotación acordado con el organismo y le metió tensión a la escena. Con el plus de un Gobierno interviniendo ya de manera límite en el mercado del dólar futuro, algo que inquieta al propio Fondo.

Esta situación obligó al Gobierno a establecer una ronda de reuniones de emergencia para calmar los ánimos. En todas ellas se presenta una anomalía. Salen a jugar, en solitario, el Presidente Milei y su hermana Karina, algo que no venía ocurriendo. La primera parada del tour fue, naturalmente, el campo. Allí, los libertarios adornan de todos los modos posibles a un aliado que empieza a ser fiel. La referencia es para el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino.

El "matarife" -apodo que encontró por sus años jóvenes repartiendo medias reses por carnicerías en una camioneta de su propiedad, trabajo con el que terminó creando la Cámara de Matarifes- lo visitó al Presidente en Olivos para darle su apoyo y le armó, luego, un mitín exclusivo en el restó de la Rural con toda la Mesa de Enlace. El jefe de la Rural llegó al cargo de la mano de Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri, pero rápido parece haber renovado el pelaje.

"Nicolás, tenes que estar en mi gobierno"

"Nicolás, tenés que estar en mi gobierno", le sugirió Milei, días atrás, al principal cortafuego de la bronca del campo con el Gobierno. El rumor es fuerte y extendido: después de lo que Milei cree será un triunfo electoral en octubre, habrá un cambio fuerte en el Gabinete post diciembre. El vocero Manuel Adorni, que ya admiten es legislador "testimonial" porteño, conduciría la jefatura de Gabinete de Ministros y, a la par, la vocería. Y quedaría Hacienda dividido en dos: un ministerio de Finanzas con Pablo Quirno, el segundo de Caputo, al frente; y un ministerio de Producción. "Yo estoy, pero no quiero Agricultura", le respondió Pino a Milei y a otros funcionarios con los que habla. Le apunta a la subcartera productiva y en el Gobierno no lo ven mal. Toda esta dinámica hizo que Pino se transforme en un elogiador serial de Milei, lo que le trae problemas no sólo con sus pares de la Mesa de Enlace, sino también con la tropa propia.

Por esos avatares del destino y la política, el vice de SRA, Marcos Jorge Celedonio Pereda Born, amigo íntimo de Caputo y muy cercano a Macri, entró en colisión con el lobby de Pino. Según supo este diario, Pereda asegura que "Nicolás tiene objetivos personales que no son los de la ruralidad". El vice, que durante el destierro del macrismo derrotado le prestó a "Toto" oficinas en el edificio contiguo a la Rural, le habla al oído al ministro y le advierte de los riesgos de Pino. Hace su juego y no es un independiente: Pereda, además de amigo, es ex socio de Caputo. Fue por años inversor en Invernea S.A., el famoso fondo de Anker, la consultora de Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. La sociedad es casi una cueva de flamantes libertarios. Están desde el titular de ARCA, Juan Pazo, hasta linajes del ministro de agro y ex empresario del sector, Sergio Iraeta.

La guerra de Pereda con Pino es política, por posiciones y cargos, pero el hijo de Matilde Born Frías, hermana de Juan y Jorge Born, la disimula en una problema central para el campo: la pérdida de renta y los elevados costos que padecen en la era Milei. Allí coincide, sobre todo, con la agenda de Federación Agraria y Coninagro, las dos patas más pequeñas de la Mesa de Enlace. Además del tipo de cambio atrasado, esos sectores le piden al gobierno una ley de arrendamiento urgente: hoy el campo tiene dos costos altos, el gasoil dolarizado y el precio disparada del alquiler de campos. Casi 8 de cada 10 producciones se hacen en campo alquilados. Lo curioso es que los dueños de la tierra, casi desde la post conquista del desierto, son los mismos de entonces y están nucleados en la SRA. Pereda es hábil para jugar, siendo terrateniente, del lado de los "sin tierra". Estableció diálogo con los rebeldes y los Autoconvocados, que están a punto de operar un tractorazo contra Milei si no baja a cero las retenciones. El problema para esos sectores es, hoy, que el lobby gubernamental está monopolizado por la Rural.

Lo que se cocina en "La Ganadera"

Desde esta semana se empezará a calentar la muestra Rural de Palermo. Los que conocen desde adentro el campo aseguran que ese mote es sólo "de la gente común". Los que caminaron toda la vida entre toros, vacas y estiércol, la llaman, simplemente, "La Ganadera". Un toque de estilo.

En ese ámbito, hubo y habrá, como es costumbre, reuniones de diferentes sectores empresarios y políticos. En el comedor del predio suele armarse una especie de "rosca institucionalizada" que hoy parece girar en torno al dólar y sus problemas laterales. Días atrás almorzaron allí los integrantes del Grupo de los Seis (Cámara de Comercio, Construcción, UIA, Rural, ADEBA y la Bolsa de Comercio). "El modelo hay que bancarlo, pero si no corrigen lo cambiario va a haber problemas", señaló uno de los presentes. Bancó hasta Adelmo Gabbi, el jefe de la Bolsa. Los más productivos hablaron, en tanto de los costos locales y las importaciones. Gustavo Weiss, de Camarco, tiene dispuesta para esta semana una mesa en el restó rural, intitulada "Desafíos de la Construcción".

La situación cambiaria es agenda empresaria porque lo ocurre es serio: la agroindustria viene ingresando un promedio de 250 millones de dólares diarios en las últimas dos semanas. Un nivel muy importante. Pero a Caputo nada le es suficiente para congelar el dólar y tener la inflación baja. En ese mismo período de acumulación de cosecha gruesa, el Gobierno operó fuerte en el mercado de dólar futuro. Desde que Caputo metió mano ofreciendo contratos para bajar la expectativa de un dólar al alza, el mercado en su conjunto pasó de operar 700 millones diarios a moverse entre 1500 y 3000 millones de dólares diarios. La estimación que hacen los operadores es que, en no más de dos semanas, el Gobierno operó más de 4500 millones de dólares en futuros. Eso tiene dos problemas: el primero, es un desperdicio que muestra desesperación mientras el campo aún estaba dando divisas. El segundo, que el FMI ya le dijo al ministro que puede intervenir en no más de 5000 millones en futuros. Caputo sostiene que puede llegar hasta 9000. Insaciable.

Un alto ejecutivo de un banco internacional llamó a Hacienda esta semana, y avisó que el mercado ve que el plan de Argentina está cerca de chocar la pared, como en marzo de este año, cuando se quedaron sin dólares y fueron al Fondo. ¿Qué miran? que mientras "Toto" seduce a plumas afines para que tipeen su relato, el Riesgo País sube más de 200 puntos desde enero. Hoy, sacando a Venezuela, Bolivia y Ecuador, Argentina es el Riesgo País más alto de la región, por lejos: en Uruguay (gobierno de izquierda) es de 84, en Chile (izquierda) 123; en Perú, donde la estabilidad política se profugó hace décadas es de 156 puntos; en el Brasil de Lula es de 239, algo menos que en el México de otro gobierno de izquierda.

A Milei parece no importarle, o decidé ignorar y seguir sin virar. En su confusión, visitó el Jockey Club, un reducto de "caballeros" que no aceptaba mujeres hasta que llegó la Justicia para disponer lo contrario. Lo llevó allí Agustín Monteverde, un economista que militó en el PRO y hoy está consustanciado con la causa libertaria. Al Jockey Milei también llegó sólo con Karina, otro gesto de cerrojo total en los de su extrema confianza. Comieron en la mesa central junto al anfitrión y dueño de lubricantes Bardahl, Juan Mariano Villar Urquiza; el vicepresidente Guillermo Strada; el presidente de la “Mesa del Senado”, Urbano Díaz de Vivar; el secretario general, Raúl Pizarro; y el presidente de la Comisión de Carreras, Enrique Piccardo. "Vaya que están funcionando las ideas de la libertad. Pero bueno, parece que para el status quo está todo mal, pero nosotros vamos a seguir empecinados en seguir haciendo grande la Argentina nuevamente", dijo Milei en la tribuna del Jockey. Lo que el mercado está diciendo es lo que, todavía, una parte de la sociedad no ve con claridad: que en una economía desregulada, pero con las variables centrales sostenidas bajo presión para llegar bien a las elecciones, una tormenta en el mediano plazo no parece un escenario imposible.