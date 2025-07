Hay actores australianos tan imbuidos en la cultura pop británica y estadounidense que quizá haya que recordarles que son de Australia. Son los "australianos secretos", Margot Robbies, Rose Byrnes o Jacob Elordis. Eric Bana, el fornido protagonista de Troya, Múnich y la versión Hulk de Ang Lee, no es un australiano secreto. Su acento es marcado. Tiene la piel bronceada. Su apellido suena como si hubiera que gritarlo, ruidosamente, a lo largo y ancho de un concurrido pub. "Oy, Baa-naa!", podría gritar un cazador de cocodrilos. Por eso no parece bien encontrarlo sentado con una camisa de botones a cuadros en una oficina de Nueva York, donde ha estado promocionando Indomable, su nueva serie de Netflix, en lugar de en una playa de Melbourne, con los pies en alto y una latita en la mano, presumiendo de su extraordinario sentido de la calma.

"Se me da muy bien no trabajar", bromea el actor de 56 años. "Nunca me ha parecido un gran riesgo decir que no a las cosas. Nunca he tenido pánicoa estar sin trabajo. No es mi forma de actuar".

Enciendan la parrilla, Bana está aquí.

Hubo una época, hace ahora casi 25 años, en la que Bana se vio abocado a un tipo de estrellato que nunca le resultó especialmente atractivo. "Tiene la cara y la musculatura del protagonista de acción ideal", decía entonces Vanity Fair. "Pero Bana ha tomado un camino más duro". Después de engordar dos kilos para encarnar al famoso criminal australiano Mark Read en Chopper (2000), y de perderlos para lucir un rostro esculpido y un físico al que Hollywood difícilmente podía decir que no, Bana se rebeló. Sí, interpretó al tipo de "pin-up romántico" en Te amaré por siempre, pero por lo demás gravitó hacia antihéroes espinosos y difíciles. Se quedó en Melbourne con su compañera Rebecca, con la que se casó en 1997, y sus dos hijos, y en 2003 interpretó al más enojado y verde de los superhéroes de Marvel en la más adusta de las películas de superhéroes de Marvel. Luego interpretó a un agente del Mossad para Steven Spielberg en Munich (2005), antes de ponerse prótesis con efectos nefastos en Star Trek, de J. J. Abrams. Le gustaba todo mucho más que lo fácil.

"Me gusta mucho morir, ¿sabes? Me alegra que me maten en algo", me dice. "Me alegra apoyar a otros actores, es más interesante. No quiero que el público me vea y piense que va a ser el protagonista hasta que salgan los créditos finales".

Y es de suponer que eso confiere un aire adicional de intriga a Indomable, la nueva producción de Bana para Netflix. Se trata de una serie de misterio ambientada en el parque nacional de Yosemite, en California, en la que Bana interpreta a un taciturno agente encargado de resolver el asesinato de una joven arrojada desde lo alto de un acantilado. En un lenguaje menos elegante, el Kyle Turner de Bana es un poco malhumorado: brusco, mezquino, desconsiderado, admirado por sus colegas por su perspicacia para resolver crímenes, pero no por su don de gentes. No es un héroe, así que, naturalmente, Bana lo encontró atractivo.

"No es frecuente que a tu personaje principal se le permita salirse con la suya siendo tan poco encantador", dice. "Y tuvimos que inclinarnos por la brusquedad, la oscuridad y las zonas incómodas".

Hay, por supuesto, un poco de frivolidad aquí y allá, sobre todo cuando Sam Neill aparece como guardabosques veterano que parece ser la única persona capaz de romper el duro exterior de Turner. De forma un tanto inexplicable, Neill y Bana -dos de los más exitosos artículos de exportación de Nueva Zelanda y Australia, respectivamente- no se conocían antes de Indomable.

"Sentí que conocía a Sam, y Sam sintió que me conocía a mí", recuerda. "Pero no sólo no nos conocíamos, sino que ni siquiera habíamos estado juntos en la misma función, nada. Nunca habíamos estado cerca el uno del otro". Congeniaron tomando vino. "Y ahora, con suerte, volveremos a no vernos nunca más", bromea. "Esperá, esto está por escrito, ¿no?"

Antes de hablar con Bana, encontré una vieja cita de la guionista de televisión Alexandra Cunningham, que le dio el papel de un sociópata seductor en su serie limitada Dirty John en 2018. Hablaba de que estaba desesperada por trabajar con él, pero que le habían dicho que "históricamente tenía parámetros sobre cómo había que montar un proyecto". Esto me intrigó. ¿Es muy difícil conseguir que Bana se comprometa con un proyecto?

"No viene de un lugar de arrogancia", explica ahora. "Sólo tenés que ser brutalmente honesto sobre la calidad de tu material. Si algo tiene potencial pero aún no lo tiene, no hay que ser tímido a la hora de hablar de ello. Ningún actor, guionista o director es tan bueno como para superar guiones que no lo son. No me importa quién esté involucrado. Algunas personas pueden elevar un poco las cosas, pero una vez que estás bajo el agua, estás bajo el agua".

Hulk.

Naturalmente, la mente salta a Hulk. La producción de la película fue un asunto tortuoso, en el que el cineasta Ang Lee -un genio innegable, aunque poco adecuado para las películas de cómics- exigía a veces cientos de tomas de escenas. Bana lo pasó mal. "El humor y la ironía no eran bienvenidos en el set", declaró en una ocasión a la revista GQ. La película recibió críticas dispares y no recaudó lo suficiente como para justificar una secuela. En 2008 se hizo un reboot fallido con Edward Norton, y desde entonces el Hulk de Mark Ruffalo sólo ha sido un actor secundario en las películas de Marvel.

"No teníamos un guión terminado", recuerda Bana. "Me incorporé a la película basándome sólo en elementos. Y era al principio de mi carrera, así que no estaba en la posición en la que estoy ahora, en la que puedo pedir cambios".

Cree que su enfoque de los guiones proviene de su formación como comediante. Antes de que Chopper colocara a Bana en la escena internacional, era famoso en Australia como cómico, apareciendo durante años en Full Frontal -un giro australiano del Saturday Night Live estadounidense- y luego en su propio programa de sketches, Eric. "Cuando escribís, si una idea no funciona en la sala con otros guionistas y no nos reímos, no podés esperar que el público mejore el chiste. Trabajar en la comedia siempre ha sido como ser una máquina de rayos X".

Una película que sabía que era estupenda en la página era Munich, que ha cobrado una vida muy distinta desde los sucesos del 7 de octubre. En la película de Spielberg, Bana interpreta al líder de un equipo de agentes del Mossad a los que se ordena asesinar a 11 palestinos implicados en la masacre de atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. En el momento de su estreno se vio acosada por la polémica, con acusaciones de distintas partes a Spielberg de ser antiisraelí, antipalestino o de hacer un gesto hacia las similitudes morales entre los más celosos de ambos Estados. Pero la reputación de la película ha mejorado en los años posteriores, con la crítica Lisa Schwarzbaum escribiendo en The New York Times en 2023 que "reverbera con profundo significado y gravedad" y es "la mejor película sobre Israel y Gaza" que se ha hecho nunca.

"Alguien me envió ese artículo, lo cual fue muy agradable", dice Bana. "Pero tuve la sensación de que la película se estaba quemando lentamente desde que se estrenó. Estaba tan politizada cuando se estrenó. Era casi como si la gente utilizara la película como una oportunidad para hablar de lo mucho que sabían sobre la región; nunca hablaban de la película, del guión, de las interpretaciones ni de los aspectos técnicos".

"Pero con el tiempo, la gente ha visto la película como eso, una película, y siempre me han hablado de ella personas que la descubrieron años después. Creo que es una película que envejeció muy bien. El guión de Tony Kushner es increíble, y el lenguaje es atemporal en cuanto a lo que dice sobre la venganza, la región y la política. Así que no me sorprende tanto su legado".

Munich.

Le pregunto si le darían un papel en Munich si se hiciera hoy, ya que no es judío. Se encoge de hombros. "No lo sé, amigo, nunca lo he pensado", dice. Pero cree que Munich probablemente no se haría hoy en día, no por su temática, sino más bien porque la mayoría de las películas que Bana hizo entonces (entre ellas la brillante Siempre hay tiempo para reír, de Judd Apatow, o el drama sobre el juego Lucky You) tendrían dificultades para encontrar apoyo en 2025. "¿Habría presupuesto para ellas? ¿Se considerarían comerciales esas películas? No lo sé".

Sin embargo, no es un cínico en lo que respecta al cine moderno. "Constantemente te dicen que ya no se hacen comedias ni dramas, pero yo no les hago caso", dice. "Estoy seguro de que hay algunos actores jóvenes a los que les han dicho en los últimos 10/15 años que es sólo el Universo Cinematográfico Marvel y nada más para vos, pero yo estoy completamente en desacuerdo".

Señala a Saoirse Ronan, con quien trabajó en la película de acción de culto Hanna cuando la ahora cuatro veces nominada al Oscar tenía sólo 16 años. "No hay más que ver la carrera que se ha labrado", dice. "Me encantó verla progresar, porque la he visto maniobrar en la industria de forma parecida a como lo hice yo: en el sentido de que no voy a seguir el camino de otro, voy a hacer lo que quiero".

Aunque sabe que hace falta valentía. "Tenés que ser muy decidido, pero al mismo tiempo, creo que si sos lo suficientemente paciente, encontrarás otro gran drama, otra gran película. Ahora es más difícil, pero aún es posible".

Dicho con la frialdad implacable de un auténtico vagabundo de playa.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.