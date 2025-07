Keylor Navas impuso su voluntad de irse de Newell’s y ayer fue transferido a Pumas de México por dos millones de dólares, la mitad del dinero que pidió el presidente Ignacio Astore ante la primera oferta por el jugador. La familia de Navas no quiso seguir viviendo en el país y el arquero se fue con total indiferencia de los hinchas a pesar de muy buen rendimiento que mostró en los seis meses que jugó. Cristian Fabbiani busca reemplazo dado que no es intención dejar de titular a Williams Barlasina.

La actitudes de Navas para irse de Newell’s descolocó a Fabbiani y a Astore. Del “dolor de panza” en Mendoza la semana pasada, el último domingo salió a la cancha a precalentar y simuló que se estaba preparando para jugar. Pero cuando volvió al vestuario dijo que quería ser suplente. Faltaban pocos minutos del partido y otra vez se negaba a jugar. En la semana había entrenado como titular. A Navas lo dejaron ir a su casa y ayer Astore le puso la firma a su venta a Pumas por dos millones de dólares. La situación se hizo insostenible para un plantel profesional. Fabbiani omitió cualquier opinión de las actitudes del arquero de la selección de Costa Rica con la esperanza de revertir la decisión del jugador. Nada de eso ocurrió y Navas se fue de Bella Vista con un saludo a la distancia para muchos de quienes fueron sus compañeros en los últimos seis meses.

El dinero que recibe el club ayuda a hacer frente en algo a las deudas que afronta la institución. Pero para conseguir reemplazo Astore deberá invertir algunos de los dólares que llegarán de México. Fabbiani quiere a Juan Espínola, ex arquero de Belgrano. El mes pasado, ya cuando empezó a instalarse la idea de que Navas se quería ir, los rojinegros intentaron hacerse de la ficha del jugador pero no prosperó. Ahora que el club se hace de dinero tendrá algo para ofrecer, aunque Espínola es titular en Olimpia de Paraguay con la llegada de Ramón Díaz como entrenador y es improbable que el jugador sea cedido a préstamo.

Como alternativas Fabbiani tiene a Esteban Andrada, quien no juega en México, y Sergio Romero, relegado en Boca. El ex Lanús tiene contrato vigente y solo podrán avanzar en las conversaciones si Rayados está dispuesto a prestar al jugador. En cambio Romero tiene más sencilla su salida de Boca dado que no juega y ya no tiene mayores expectativas de volver bajo los tres palos xeneizes. Fabbiani le dejó en claro a Astore que necesita un arquero y el club deberá avanzar en algunas de las opciones sobre la mesa para encontrarle reemplazo al mejor jugador que tuvo el equipo en el pasado torneo Apertura.

Entre tanto, hoy el plantel retoma los entrenamientos en Bella Vista porque el sábado visitará a Aldosivi a las 14.30. El muy mal partido que hizo Newell's en la caída ante Banfield obliga a Fabbiani a hacer cambios. Pero la atención está puesta en Darío Benedetto. El delantero todavía no pudo debutar con la rojinegra porque se desgarró en la pretemporada. Benedetto será exigido el jueves en el ensayo de fútbol con la expectativa de responder y debutar en la 3º fecha del Clausura. En la semana, además, será evaluado Mateo Silvetti, quien se recupera de una lesión ósea en el pie derecho y todavía no pudo participar en el torneo. Su vuelta también es esperada por el entrenador. El viernes el plantel se va a Mar del Plata después del ensayo matutino.