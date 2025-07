Es el flamante campeón argentino y actualmente está 63º en el ranking la de WTT, la organización creada por la Federación Internacional de tenis de mesa. Hace 9 años vive en Europa para jugar en las mejores ligas de este deporte y poder competir en un alto nivel panamericano y mundial. Horacio Cifuentes es martillero público hace seis años pero no se imagina viviendo de eso en el futuro, ni tampoco viviendo fuera del país una vez que se retire del deporte. “Pienso que voy a estar siempre ligado al tenis de mesa, calculo como entrenador. Extraño mucho a la familia, tengo ciudadanía europea, pero en el futuro me imagino viviendo en Argentina, la tierra de uno lo trae”, afirmó el oriundo de La Plata.

Cifuentes va a participar del WTT Buenos Aires Contender que se jugará del 22 al 27 de julio en el Pabellón América del Parque Olímpico. Allí participará en singles y en dobles junto a su compañero Santiago Lorenzo, quien fue olímpico en París 2024.

-¿En qué momento de tu carrera estás?

Juego hace 16 años a este deporte. Ahora tengo 27 y estoy en una de mis mejores versiones después de tantas competencias, tantos entrenamientos. Eso te lleva a una madurez distinta de cuando tenía 20 años. Cuando sea más grande posiblemente esté mejor todavía, pero eso nadie lo sabe. Me siento mentalmente en un buen momento, físicamente bien así que disfrutando de este deporte.

-¿Cuál es la edad en la que se llega al pico de rendimiento?

Mirá creo que depende de cada uno. Gastón Alto tuvo el pico a los 35 años cuando se clasificó a su primer Juego Olímpico. Ahora me siento en un gran momento, pero la vida del deportista nunca es lineal, siempre hay altibajos. Cuando clasifiqué a Tokio estaba en un gran momento, después uno baja porque es normal, vuelve a subir, se estabiliza.

Cifuentes también habló de la importancia de poder competir en Europa para poder llegar a su mejor nivel: “Nosotros trabajamos en base al ciclo olímpico y la competencia en los torneos de Europa, nos sirve muchísimo para encaminar eso. Al haber un solo torneo importante por año como los Odesur, los Panamericanos, sin la Liga sería muy difícil tener esa competencia que necesitamos para llegar bien en ritmo y tanto física como mentalmente”.

El tenismesista también habló de su principal objetivo en el deporte: “Nuestro nivel es más panamericano que mundial. Los Panamericanos tienen más relevancia para nosotros porque podemos conseguir algo. Preferiría salir campeón de Juegos Panamericanos por equipos antes que estar en un Juego Olímpico, más allá de que los Juegos son súper importantes me encantaría ganar una medalla dorada panamericana”.

-¿Qué es lo más lindo que tiene este deporte?

El tenis de mesa es el deporte más inclusivo del mundo. Lo pueden jugar nenes chiquitos, ancianos, personas con discapacidad y creo que eso otro deporte no lo tiene. Además a nivel profesional como lo hago yo es demasiado vistoso, muy bonito y muy complicado de practicar, por los efectos.

-¿Cómo te llevás con las redes sociales?

Bien, con la edad te vas dando cuenta de estas cosas. Este último tiempo me di cuenta de cómo afectaban. Hay que aceptar que estamos en este momento, limitar un poco el uso pero es inevitable. Por mi lado, sé que para algunos compañeros o en otros países es diferente. Nosotros como el deporte no es famoso no nos afecta la crítica pero sé que en otros lugares sí es distinto.

En la pandemia se entrenó un mes con una máquina que le tiraba pelotas, esa experiencia lo salvó en aquel momento pero ahora no utiliza ningún tipo de tecnología en el día a día. “Hace poco se implementó una especie de VAR, para saber si una bola tocó o no, si fue red o no. Las transmisiones están mejor que antes, lo que te permite analizar mejor los partidos, pero ahora no usa nada para entrenar, hay aplicaciones que te ayudan a ver ciertas cosas, pero nosotros no lo usamos”, comentó Cifuentes.

Junto a Santiago Lorenzo, compañero, amigo y rival.



El platense vive en Oporto junto con Santiago Lorenzo, a quien enfrentó en varias oportunidades además de jugar en dobles con él. Con respecto a esa situación de vivir juntos, jugar juntos y después ser rivales Cifuentes también se refirió: “Es un amigo hermano, después del partido está todo bien. Es deporte y los dos ya perdimos más de lo que ganamos, así que una derrota más no nos afecta ni nos cambia la vida. Nos felicitamos y todo continúa”.

El tenismesista que sueña con una medalla dorada panamericana habló de las diferencias con las grandes estrellas chinas de este deporte: “La mayor diferencia no es que son mejores por genética, sino por la disciplina. Desde chiquitos tienen más disciplinas que nosotros, diez veces más presupuesto y así es inevitable que sean buenos. Son millonarios, son estrellas, no pueden salir a la calle. Como ves al “Dibu” Martínez comiendo una hamburguesa, allá están los jugadores de tenis de mesa con publicidades de otros productos”.

Sobre el WTT Contender Buenos Aires 2025

La Federación y la WTT organizan el torneo que se jugará en el Pabellón América del Parque Olímpico en Villa Soldati. El año pasado se hizo el mismo evento en Mendoza. Cifuentes comentó que es un torneo muy importante, como si fuera un ATP 250 en tenis. “En Mendoza salió muy bueno así que me imagino que acá también va a salir muy bien. No tengo un objetivo en particular, uno hasta el día anterior no sabe con quién juega y no soy de pensar en los objetivos. Contra el que me toque jugaré y pelearé a ganar pero hay que ver que será del futuro. No me gusta ponerme objetivos en general, me gusta el día a día”, comentó el platense que será el mejor argentino rankeado en un torneo que tendrá como mayor protagonista al campeón mundial brasileño, Hugo Calderano.