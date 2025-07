Despues de la derrota del domingo por la noche ante Huracán y de haber alcanzado la marca inédita de once partidos oficiales sin triunfos entre el Torneo Apertura, el Mundial de Clubes, la Copa Argentina y el Torneo Clausura, Boca tuvo un día de descanso. Volverá a los entrenamientos este martes por la mañana en el predio xeneize de Ezeiza. Pero lo que funcionó sin pausa durante toda la jornada fue la usina de rumores y versiones. Esta vez con un foco que antes no se había dado o había quedado relegado: la continuidad como director técnico de Miguel Angel Russo.

El técnico quedó tocado tras las caídas con Atlético Tucumán y Huracán. Pero sobre todo, por el episodio del cambio de Milton Giménez por Miguel Merentiel que expuso una imagen llamativa de desorganizacion y desconexión. Russo le quitó importancia al asunto y dijo que fue "un problema de papeles" entre el cuerpo técnico y el cuarto árbitro. Pero resultó desprolijo verlo a Merentiel entrar a jugar el segundo tiempo y sacarlo por Giménez antes del comienzo del juego.

El delantero uruguayo salió corriendo del campo y a su ingreso al vestuario vistante le aplicó un violento puntapié a la puerta de entrada que rompió uno de los vidrios. Luego del partido, hubo una reunión del plantel con el cuerpo técnico en la que Merentiel, que no volvió al banco para ver el segundo tiempo, pidió disculpas aunque también criticó a Russo (y a sus asistentes Claudio Ubeda y Juvenal Rodriguez) por el manejo de la situación). Tras esa comprobación de que los ánimos estaban caldeados, el técnico dispuso darle franco este lunes al plantel y volver a las prácticas este martes de cara al próximo partido ante Racing como local del sábado 9 de agosto.

Algunos especulan que si Boca no pudiera derrotar ese día a la Academia y la Bombonera volviera a explotar, el presidente Juan Román Riquelme no tendrá más remedio que pedirle la renuncia a Russo tal como lo hizo en 2021 tras otra racha negativa. Esos conocedores de la interna xeneize sostienen que Russo por ahora no renunciará. Pero que las derrotas de la semana abreviaron su crédito y que Román deberá mover algo para que el equipo reaccione y no quede demasiado lejos de la punta de la zona B del Torneo Clausura y de los tres primeros puestos de la tabla anual que otorgan una plaza a la Copa Libertadores de 2026. Por diferencia de gol, el equipo está cuarto e ingresando a la Copa Sudamericana.

Para esta semana y la venidera, incluso, hasta se baraja una nueva metodología de entrenamiento con algunas jornadas de doble turno y concentración en Ezeiza. Además, habrá nuevas charlas entre el cuerpo técnico y el plantel en los próximos días para tratar de limar asperezas. "De esto se sale trabajando y teniendo las ideas claras y nada más, no hay otra forma y otra manera. Ya he pasado un tiempo importante con ellos y ahora me toca a mí darlo vuelta", deslizó Russo el domingo, abatido después del traspie en Parque Patricios.

El mercado de pases está cerrado aunque puede seguir dando que hablar, ya que si Boca vende o cede un jugador al exterior obtendrá un cupo especial para reforzarse: la prioridad es el marcador central de Platense Ignacio Vázquez. Aunque, nadie descarta que en este contexto también vaya a buscarse un volante o extremo por derecha, Russo improvisó allí a Malcom Braida, Alan Velasco y Kevin Zenón y ninguno le dio garantías.