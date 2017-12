La Fiscalía pidió ayer que Carlos Menem sea condenado a 4 años de prisión por encubrimiento y abuso de autoridad, entre otros delitos que consideró probado que el ex presidente cometió para desviar la primera investigación sobre el atentado a la AMIA. La unidad fiscal especializada en el atentado culminó ayer su alegato en el juicio por irregularidades en la primera investigación judicial sobre la explosión, que estuvo a cargo del ex juez Juan José Galeano. Para él, los representantes del Ministerio Público solicitaron la pena más alta de su conclusión: 13 años.

Tras nueve jornadas de alegatos, la fiscalía sostuvo que todas las maniobras que se ventilaron en el juicio oral por el encubrimiento del ataque terrorista en el que fallecieron 85 personas “llevaron a dificultar, desviar e incluso arruinar la investigación del atentado” y pidió condenas para todos los acusados menos para el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el policía preferido del presidente Mauricio Macri.

El de los fiscales es el primer alegato que se oyó en el debate oral que, tras más de dos años de audiencias, repasó las dos líneas que estructuraron el desvío de la instrucción judicial sobre el atentado. Por un lado, el pago al reducidor de autos Carlos Telleldín para que diera una declaración falsa ante la Justicia y, por otro, el abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem.

“Tenemos acreditado que la familia presidencial (Menem) le hacía favores a la familia Kanoore Edul”, sostuvo el fiscal ad hoc de la UFI-AMIA, Miguel Yivoff, durante el último tramo del alegato de la fiscalía. Para Menem pidieron 4 años de cárcel. Para Galeano, 13 por abuso de autoridad, prevaricato y coacción, entre otros delitos. Para el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, 6 años de cárcel y tres para su segundo, Juan Carlos Anchezar, a quienes acusó de haber participado activamente en el desvío de la investigación del atentado. Para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, pidió penas de 8 años de encierro. Y para el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, un año de prisión en suspenso.