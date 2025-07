Pedro Pascal ha interpretado numerosos personajes icónicos, pero su entrada en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) como Reed Richards / Mister Fantástico promete ser especialmente significativa. En una entrevista reciente, el actor expresó cómo cree que su personaje interactuaría con el carismático Tony Stark / Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr. The Fantastic Four: First Steps, programada para estrenarse en julio de 2025, marcará la introducción de Pascal en el competitivo escenario del MCU.

Relaciones complejas dentro del Universo Marvel

Tony Stark, conocido por su personalidad impetuosa y su brillantez técnica, ha sido uno de los pilares fundamentales del MCU. Su interacción con Reed Richards, aunque ficticia, genera una notable curiosidad entre críticos y fanáticos. Pedro Pascal admite que Reed, a pesar de su extraordinaria inteligencia, podría verse eclipsado por el carisma innato de Stark.

La dificultad para igualar la habilidad conversacional de Stark, sin embargo, se compensa con la pasión compartida por la ciencia. "Si Stark está dispuesto a hablar de ciencia, Reed se sentiría en su elemento", comentó Pascal. La cordialidad surgida de intereses comunes, como ocurrió entre Stark y Bruce Banner / Hulk, podría allanar el camino para una relación fructífera entre estos genios cinematográficos.

Desafíos tanto en la pantalla como fuera de ella

Más allá del duelo intelectual, Reed Richards enfrenta otras pruebas. En The Fantastic Four: First Steps, se explora un giro emocional significativo: la llegada de Franklin Richards, el hijo de Reed. Este cambio, paralelo a la evolución paternal de Tony Stark en Avengers: Endgame, añade una capa de complejidad a la narrativa del personaje.

Doctor Doom, el archienemigo de Reed en los cómics, también desempeñará un papel crucial como antagonista en la futura trama del MCU. Este enfrentamiento promete ir más allá de las batallas épicas, adentrándose en un territorio de brillantez estratégica y enemistades personales que sin duda atraerán la atención del público.

El futuro de Tony Stark y Reed Richards dentro del MCU

Con la especulación sobre un posible recasting del personaje de Tony Stark en el MCU, existe el potencial para futuras interacciones entre esa nueva encarnación de Stark y Reed Richards. Kevin Feige, figura clave detrás del MCU, no descarta esta posibilidad. La dinámica entre un Stark renovado y el pragmático Richards podría redefinir las alianzas y rivalidades que los fanáticos han llegado a apreciar.

En diciembre de 2026, Avengers: Doomsday será la próxima ocasión en que Pascal mostrará la inteligencia y determinación de Reed Richards. Aunque el impacto de este nuevo capítulo en la saga de los Vengadores sigue siendo incierto, es seguro que los argumentos que Pedro Pascal y su equipo desarrollarán ampliarán los horizontes del MCU.

El camino de Pedro Pascal como Reed Richards apenas comienza y promete explorar la mitología de Marvel con nuevas interpretaciones y desafíos que combinan riesgo, humor y corazón para conectar con una audiencia global.

