"El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene 70 años de historia y este decreto es el golpe final, el tiro de gracia para la industria y la producción de nuestro país", cuestionó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien presentó un amparo judicial para detener los efectos de la Ley Bases, que pretende modificar la estructura del organismo.

En diálogo con la 750, Aguiar criticó el proceso de vaciamiento de los órganos nacionales encabezado por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger: "El Gobierno construyó la Casa Rosada en una gran inmobiliaria", ironizó el titular de ATE.

La presentación se hizo en conjunto desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA). Pretende detener cualquier cesantía que se intente realizar bajo la excusa de la Ley Bases y también cualquier modificación de su estructura.

"La pelea es en la calle y en la Justicia y estamos probando que este gobierno de Milei no es invencible", dijo Aguiar en Escuchá Página|12. "Vino por el derecho de huelga y no pudo, la Justicia nos dio la razón, nos quiso quitar el día del empleado público y no pudo, y ahora frenamos, hace unos días, el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad", enumeró.

Son más de 100.000 hectáreas las que están en juego, distribuidas en cien predios de alrededor de 1.000 hectáreas cada uno, además de 6.060 puestos de trabajo, según detalló el titular de ATE Nacional.

"Cuando hablamos del INTA y del INTI hablamos de asistencia técnica, innovación tecnológica, transferencia de conocimiento, pero además, eran organismos que hasta ahora se mantenían solos, se autofinaciaban", subrayó.

Sumado a esto, al INTA le faltan 1100 agentes en la dotación de personal, una constante en otras agencias que el gobierno también intenta eliminar, en las que, al contrario del relato oficial, faltan trabajadores y no al revés.