"Estamos en guerra y, por más repetitivo que suene, la historia ha demostrado que la única forma de vencer al mal organizado es con el bien organizado", concluyó Milei en el escenario de la Derecha Fest que se hizo en la ciudad de Córdoba. Antes de él hubo distintos paneles. El primero fue de tres pastores evangélicos, un sector cada vez más cercano al gobierno de La Libertad Avanza. Después hubo uno de "periodistas que odian a los periodistas". Habló el twittero Daniel Parissini, alias "Gordo Dan", y hasta un asesor de Donald Trump con la bandera de Estados Unidos de fondo.

Las entradas para esta Derecha Fest no fueron gratis. Salían cerca de 40 mil pesos --con los gastos de servicios-- y muchos de los asistentes se tuvieron que endeudar para poder comprarlas. Otros llamaban a los organizadores diciendo que querían ir, pero no las podían pagar y, consultado acerca de ese tema, el influencer y uno de los dueños de la Derecha Diario, el español Javier Negre, dijo: “A la gente que no podía pagar los 35 dólares les hicimos el 50 por ciento de descuento”.

Al ser consultado sobre qué hacen con el dinero que recolectan en estos eventos, Negre argumentó que era para pagar los gastos: “No es para ganar dinero, con empatar nos alcanza porque el objetivo es que nuestras ideas lleguen, no solo a Buenos Aires, sino a todas las provincias de la Argentina”. Sí tomaron la definición de dejar ingresar gratis a integrantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y veteranos de la Guerra de Malvinas. La prensa estuvo encerrada en un corralito y con la orden expresa de no ingresar cámaras de foto ni de televisión. Página12, por más que pagó su entrada, fue echada del evento por orden del gobierno en medio del evento.

Esta derecha fest tampoco será la última, los organizadores aseguran que comenzarán a replicarla en distintos lugares del país. La próxima, dicen, sería en Neuquén. “Queremos que la Derecha Fest se transforme en un faro de pensamiento”, expresan los organizadores.

Los evangélicos

Quienes disertaron por el sector evangélico fueron Rigoberto Hidalgo, un joven de Costa Rica que se presenta como “director de Reasonable Faith (fe razonable)”. Como si fuera un predicador showman, vestido de traje y con el pelo en la cara, gritaba, levantaba los brazos, y decía: "Hay un principio que es el del tercio excluido o el de las cosas son o no son", y agregó: "No puede haber un medio ser. Solamente hay dos sexos y 50 formas de hacer el ridículo. O eres hombre o eres mujer". Mientras hablaba, sonaba música épica y detrás de él se reproducían imágenes del big bang.

También habló Evelin Barroso, una referente de “Cita con la vida”, una de las iglesias evangélicas más grandes de la provincia de Córdoba, que está vinculada al sector del diputado de LLA Gabriel Bornoroni. Ella dijo "la familia ha sido vulnerada y es nuestra primera y última trinchera. Luego, añadió que iba a hacer una "defensa de la mujer", y expresó: "Nuestro cuerpo no está fallado, mujeres. No vamos a permitir que nos borren, que nos rediseñen, que nos quiten la belleza, lo femenino y tampoco que le digan a nuestras madres y abuelas que fueron inferiores intelectualmente porque formaron familias, civilizaciones y patria". Por último, elogió a Karina Milei "nosotras nacimos para cuidar, para ser leonas, como el jefe, como Karina, que da lo mejor de ella para construir en esta Argentina algo nuevo", puntualizó.

Ese panel lo completó Gabriel Ballerini, un pastor evangélico de la Iglesia Evangélica Bautista Vida y Esperanza, antiaborto y antifeminista. "El diablo es nuestro adversario y la izquierda nuestro enemigo", disparó. Y subrayó que "era obvio", que el evento de la derecha fest arranque con "la batalla espiritual", porque "Siempre la derecha fue cristiana". "La izquierda --añadió--, cuando nace, nace atea. La izquierda es anticristo. Es un sistema de valores contrario a los buenos cristianos". También utilizó citas bíblicas para decir que "estaba bien militar".

A sus espaldas, mientras tanto, apareció una imagen enorme de mujeres en una marcha feminista a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y el pastor gritó: "Hay buenas militancias, buenas causas para militar y hay malas milicias y militancias como esta", los presentes chiflaban.

También estuvo el estadounidense Alex Bruesewitz, un consultor de 27 años vinculado a la campaña de Donald Trump, que se desempeña cómo director de comunicación digital en la Casa Blanca. El día anterior a este evento Bruesewitz estuvo en Casa Rosada y allí fue recibido en el “salón de los patriotas”, exsalón de las Mujeres, por el twittero devenido en Director Nacional de Comunicación Digital, Juan Doe.

Sobre el escenario en Córdoba, Bruesewitz dijo en Inglés: "Hay muchas similitudes entre La Argentina y Estados Unidos. La energía aquí nos recuerda a estar en un rally de MAGA en los Estados Unidos". Además, añadió mientras atrás flameaba en pantalla la bandera de Estados Unidos: "Hay muchos kilómetros entre nuestros países, pero estamos conectados por tres cosas: estamos aquí por nuestra fe por Dios, por Jesucristo. Creemos en fronteras seguras y cerradas para proteger nuestras comunidades y familias y queremos oportunidades económicas prosperidad, y que no se meta el gobierno en nuestros bolsillo". Por último, antes de que empiece a sonar YMCA de Village People, pronunció jocoso: "Además, lo más importante es que tenemos grandes presidentes como Trump y Milei, que son los líderes contra la batalla woke, están haciendo al mundo mejor y, además, los dos tienen un gran cabello".

¿Quién es Agustín Laje?

Agustín Laje es el organizador de esta fiesta y director de la Fundación Faro. Él odia a la mayoría de las mujeres, salvo a su abuela. Ella fue la primera que, según él, le inculcó las ideas de derecha que hoy vocifera con los ojos desorbitados arriba del escenario. En un documental que filmó en 2023, y en el que casi el único entrevistado que habla por más de dos horas es él, cuenta que cuando era chico iba a un colegio “bien militante y comunista” en el que le hablaban de “el heroísmo del Che Guevara”, y dice que eso le parecía raro. Entonces, cuenta Laje, después de clase iba a la casa de su abuela y ella, “con el modelo socrático”, lo hacía pensar “de manera crítica”. Fue la señora, cuenta, la que le habilitó, cuando él estaba cursando el colegio secundario, un libro del abogado Nicolás Márquez denominado “La otra parte de la verdad”.

Marquez, tal como Laje lo haría un par de años después de terminar la secundaria y de publicar su libro: “Los mitos setentistas: Mentiras fundamentales de la década del ‘70”, estudió “contraterrorismo” en el centro William J. Perry de la National Defense University en Washington, una institución que, cómo dice su nombre, pertenece al departamento de Defensa de los Estados Unidos. Una vez de regreso a la Argentina, a Córdoba, Laje estudió en la universidad católica Ciencia Política y, luego viajó a España para cursar una maestría en Filosofía en la Universidad de Navarra, una institución perteneciente a la prelatura del Opus Dei.

El Gordo Dan y la bendición de las Fuerzas del Cielo

En Balcarce 50 valoran y respetan a Laje, de hecho, él fue el que encabezó el video institucional de la Casa Rosada por el 24 de marzo en el que reivindicaba el accionar de los genocidas. Dicen, también, que quieren que él sea el próximo gobernador de la provincia de Córdoba, y que trabajarán para eso. El cordobés es cercano a las Fuerzas del Cielo, que lidera el asesor del presidente Santiago Caputo, y un símbolo de que esa alianza está sellada es que en este acto en Córdoba participó Daniel Parissini, alias “El gordo Dan”.

Golpeados por haber quedado relegados por Karina Milei y los Menem de los armados territoriales y fuera de las listas en la Provincia de Buenos Aires, la “patrulla digital” de la Casa Rosada quiere hacer pié en el territorio y estos eventos le sirven para eso. De hecho, varios de los que pululan todos los días por los pasillos de la casa de gobierno estaban entre el público exaltados.