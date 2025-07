Esteban Glavinich, uno de los referentes del ecosistema libertario en redes sociales y conocido en X como @TraductorTeAma, profundizó las críticas a Karina Milei por el armado electoral en la provincia de Buenos Aires. “Lealtad no es obsecuencia”, escribió como respuesta al posteo que hizo la secretaria general de la Presidencia en defensa del armador libertario Sebastián Pareja.

"En mi humilde opinión como ciudadano, cuando uno tiene el poder ejecutivo y necesita sumar aliados, tiene que poner a los más fieles y leales en los cargos legislativos , porque se van a quedar 4 años y son los que tienen que acompañar y cuidar al ejecutivo", inició su escrito Glavinich.

Sin embargo, "como hay que ser generoso con el resto de las fuerzas políticas" el troll ultraderechista consideró los aliados de "dudosa trayectoria" tienen que asumir puestos en el Poder Ejecutivo, porque "se pueden echar por decreto en tiempo récord".

"A los perros reactivos se los tiene con correa; con un poco de doctrina, ellos saben quién manda. Cuando les decís 'sentado', se sientan, y cuando les decís 'mové la cola', la mueven. Cuando desobedecen, los echás", describió en una antipática caracterización de los integrantes del Gabinete Nacional.

Por otro lado, le reprochó a la conducción de LLA que el ejército virtual que defiende la gestión ataja "demandas penales con el pecho" luego de agredir a periodistas opositores que cuestionan cualquier medida del Gobierno nacional. "Los vamos a cuidar, tanto de los de afuera como de los de adentro", advirtió.

"Hay que escuchar a las miles de personas que trabajaron gratis noche y día para neutralizar los ataques. Yo, personalmente, que soy un outsider siento que no les puedo fallar. El iron dome de Milei está en el amor de la gente, no en la política rentada. Lealtad no es obsecuencia. Argentina será próspera, aunque el partido se ponga difícil", cerró el mensaje.



"Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá", había fustigado Karina Milei en un mensaje a través de sus redes sociales.

