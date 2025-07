Sin respuestas ni responsables, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el archivo de la causa en la que se investigaba el borrado del celular de Fernando Sabag Montiel, principal acusado por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia confirma el sobreseimiento de un perito de la Policía Federal (PFA) y dos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), pero lo que reclamaba la querella de la expresidenta no era modificar esa situación sino que se analice el papel del juzgado de María Eugenia Capuchetti, quien tuvo a su cargo el expediente por el atentado y aún investiga la posible autoría intelectual. Por el daño al teléfono, hasta ahora no se pudieron recuperar mensajes y otros archivos que podrían ser relevantes para poder reconstruir qué hubo detrás del ataque a CFK.

El caso había sido cerrado por decisión de la jueza María Servini, quien concluyó que era "imposible determinar con un mínimo grado de convicción" si el celular se había reseteado de fábrica por una mala praxis o por un problema del software. En la primera opción la magistrada había incluido el accionar de los peritos. Ella lo analizo, con colaboración de la Gendarmería. Sin embargo, no avanzó con un punto relevante: qué pasó con el teléfono durante las horas que estuvo en el juzgado de Capuchetti después del atentado, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, hasta la noche del día siguiente, cuando fue enviado con la custodia policial de la magistrada, Priscila Santillán, en condiciones dudosas.

Una mayoría de la Sala I de Casación, integrada por Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, rechazó el recurso de la querella contra el archivo de la causa. Estos jueces dijeron que la decisión de la instancia anterior cumplía con "fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden la descalificación del fallo". En disidencia, Gustavo Hornos advirtió que archivar la causa implica "un pronunciamiento de carácter definitivo" y "frustra la continuación de las actuaciones". Recordó "el reconocimiento de la expresa consagración constitucional del derecho de la víctima al acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva".

Peritos y sospechas

El primer intento de extraer la información del celular de Sabag Montiel, un Samsung Galaxy A50, fue en la madrugada ya del 2 de septiembre y estuvo a cargo de un perito de Cibercrimen de la Federal, Alejandro Heredia, que no tenía experiencia en estos procedimientos. Capuchetti indicó que se hiciera dentro del juzgado, donde no hay bloqueo de señal y se había cortado la luz un rato antes. El cabo Heredia probó tres veces pero le aparecía un mensaje de error y desistió. Lo que sí se logró obtener fue la información de la tarjeta SIM y de memoria. Se rescataron algunas fotos relevantes, como las que muestran tanto a Sabag Montiel como a su novia, Brenda Uliarte, también acusada, empuñando un arma, que sería la utilizada en el atentado.

Se supone que el aparato fue guardado en una caja fuerte. Por la noche la jueza le pidió a su custodia que lo llevara a los peritos de la PSA que estaban en Ezeiza. Se fue manejando desde Comodoro Py hasta allá cerca de las 23 horas. Un secretario subió al auto pero se bajó en su casa en el camino. Al llegar a su destino, la recibieron el subinspector Pablo Kaplan y la oficial Camila Seren, que en realidad creían que el teléfono llegaría en manos de la jueza. Ambos declararon que la mujer había llegado con un sobre abierto, donde llevaba el dispositivo encendido y sin planilla de cadena de custodia.

La pantalla tenía un cartel de alerta en latras rojas. Hablaron con un secretario del juzgado para saber si procedían a intentar la descarga del contenido o dejaban todo así y les indicaron que siguieran. Cuando los peritos quisieron salir de la leyenda y enchufaron el celular al sistema llamado UFED para extraer la información, el teléfono quedó reseteado de fábrica. La custodia de la jueza después declararía que el sobre que llevó estaba cerrado, pero el acta que firmó en el momento decía que lo había entregado abierto. Durante el juicio oral que está transcurriendo contra los autores materiales del intento de magnicidio, hubo un careo entre Santillán y los peritos de la PSA más el extitular de la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, Damián Neustadt, que había estado presente. Estos tres últimos aseguraron que el sobre estaba roto y no había ninguna medida para preservar la prueba. La custodia dijo que no sabía lo que llevaba y que de haberlo sabido no lo hubiera trasladado porque hay una división específica de la PFA para cumplir esa función.

Sumado a todo esto, el exviceministro de Justicia (actual ministro en la provincia de Buenos Aires), Juan Martín Mena, muy cercano de CFK y asesor en su estrategia judicial, declaró en el juzgado de Servini que un secretario de Capuchetti, Federico Clerc, tiempo después le dijo que durante el día previo a mandar el celular a la PSA, Capuchetti le había pedido que lo sacara de la caja fuerte "para dárselo a ella". Que quiso saber para qué, pero no consiguió respuesta. Clerc había declarado antes y no dijo nada al respecto, aunque quedó claro que tenía la llave de la caja fuerte. A la hora de dictar una resolución, nada de todo esto no fue relevante para Servini.

Sus únicos imputados siempre fueron el policía Heredia y los agentes de la PSA, Kaplan y Seren a quienes terminó sobreseyendo en función de un informe de Gendarmería que no lograba conclusiones sobre lo ocurrido y a las explicaciones de cada uno de ellos. Con su colega Capuchetti, evidentemente, decidió no meterse.

¿En qué queda todo?

La decisión de Casación implica que queda firme el archivo de la causa. La querella de CFK tiene la alternativa de ir a la Corte Suprema, pedir en algún momento del desarchivo o no hacer nada. La segunda opción sería la que más probabilidades tiene de concretarse, aunque está por verse.

En el contexto del juicio oral, se intentó hacer un nuevo peritaje para extraer la información del celular de Sabag Montiel ordenado por el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) por impulso de la fiscalía a cargo de Gabriela Baigún. Participaron peritos de la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración, de Gendarmería y de las partes, pero no lograron ni siquiera el paso inicial, que es un procedimiento llamado "rooteo" que permite ingresar al teléfono para administrarlo y luego tratar de extraer información. La conclusión del informe dice que "ninguno de los intentos resultó exitoso sobre el dispositivo celular Samsung modelo SM-A505G perteneciente al imputado (...) a pesar de haber agotado las distintas alternativas que fueron planificadas en las pruebas previas para abarcar este peritaje con el despliegue tecnológico más acertado". El perito de CFK dejó constancia de consideraba que no se habían probado todos los caminos posibles.

La jueza Capuchetti, a pesar de no tener el teléfono bajo su órbita ya que está bajo custodia del tribunal oral, le pidió ayuda en mayo al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, conocido como Homeland Security, que en 24 horas rechazó la posibilidad de prestar colaboración. En septiembre se cumplen tres años del intento de asesinato de quien era vicepresidenta en ejercicio y hoy es la principal líder de la oposición.