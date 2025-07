Boca perdió 2 a 1 ante Atlético Tucuman por los 16avos. de final de la Copa Argentina y se le esfumó uno de los caminos que tenía para clasificar a la Copa Libertadores 2026. El Xeneize no jugó las últimas dos ediciones y un tercer año consecutivo sin clasificar al torneo que lo obsesiona sería un golpe muy duro.



La obsesión de Boca por la Copa Libertadores, que no juega hace 2 años

Año a año el gran objetivo de Boca es el mismo: la Copa Libertadores. El Xeneize la ganó en seis oportunidades, pero la última fue en 2007, hace ya 18 años. En el medio llegó a cuatro semifinales (2008, 2016, 2019, 2020) y tres finales (2012, 2018 y 2023), pero no pudo consagrarse. Tal es el nivel de obsesión, que otros logros como los torneos locales o la Copa Argentina, las cuales ha ganado en reiteradas oportunidades en los últimos años, parecen ser solo una vía para llegar a la Libertadores, no un objetivo en sí mismo.

Es que ahora no solo no puede ganar el trofeo, sino que hace dos años que directamente no clasifica, puesto que su rendimiento en los certámenes locales ha empeorado. En 2023 quedó sexto en la tabla anual con 62 puntos, a uno de Godoy Cruz que se metió en el repechaje. En 2024 sí pudo llegar a la Repesca, pero perdió la serie por penales ante Alianza Lima de Perú, un equipo muy menor que jamás había derrotado al club de la Ribera y que hasta el día de hoy festeja ese acontecimiento. En ambos años fue semifinalista de la Copa Argentina.

Jorge Almirón, Diego Martínez y Fernando Gago pasaron por el banco de Boca en esos períodos. Hoy está Miguel Ángel Russo, quien justamente era el entrenador cuando Boca ganó la edición 2007, con Juan Román Riquelme, actual presidente, como figura absoluta dentro de la cancha.



¿Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2026?

Boca ya dejó pasar el Torneo Apertura y la Copa Argentina, los cuales en caso de ganar le hubieran otorgado una plaza para la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Le quedan dos opciones. La primera es ganar el Torneo Clausura, el cual no comenzó de la mejor manera: empató 0 a 0 con Argentinos y 1 a 1 con Unión, jugando mal en ambos partidos, sobre todo el primero.

La otra alternativa es clasificar vía tabla anual. Por el momento está tercero con 35 puntos, por debajo de Rosario Central (39) y River (37), por lo que se estaría quedando con el último cupo a la fase de grupos de la Libertadores. Lo siguen Argentinos con 34, Racing y San Lorenzo con 31 e Independiente, Independiente Rivadavia y Tigre con 30.



