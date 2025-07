Pablo Alarcón se encuentra internado en Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) tras sufrir un síncope y chocar mientras manejaba su auto. La actriz Claribel Medina, su compañera de elenco en la obra de teatro Es complicado, confirmó que el actor se encuentra en buen estado y fuera de peligro, pero permanecerá internado hasta completar una serie de chequeos adicionales.

"Se va a quedar en observación hasta el lunes para tener un control de su salud, pero todos los análisis salieron bien. Lo que tienen que controlar es una pequeña neumonía que tiene, pero los análisis del corazón salieron fantásticos", aseguró Claribel Medina a Página|12.

Medina, quien también es exesposa y madre de las dos hijas del actor, resaltó que lo que sufrió el Alarcón "no fue ACV, fue un síncope, un desvanecimiento". Además, añadió que "es muy difícil de saber la razón, porque su corazón está en perfecto estado".



Por último, la actriz destacó la atención de los profesionales de la salud pública. "Por sobre todas las cosas quiero agradecer al Hospital Fernández la atención inmediata que tuvieron los médicos", señaló. Tras su paso por el hospital público, Alarcón fue trasladado al IMAC este martes por la tarde.

¿Qué le pasó a Pablo Alarcón?

Pablo Alarcón sufrió este martes un síncope mientras conducía por Avenida Córdoba, a la altura de Concepción Arenal, en el límite entre los barrios porteños de Chacarita y Colegiales. Producto del accidente, el actor chocó su Volkswagen Surán blanca contra tres autos que estaban estacionados, pero que no tenían gente adentro.

En un principio fue atendido por el SAME y los médicos le diagnosticaron un ACV, pero posteriormente fue internado en el Hospital Fernández y se confirmó que lo que sufrió fue un síncope, una pérdida temporal de la conciencia que se da cuando la presión sanguínea baja de repente y causa que el flujo de la sangre al cerebro disminuya.

El actor de 78 años estuvo el año pasado hospitalizado por una neumonía bilateral. En aquel entonces, Alarcón contó que lo que empezó como un simple cuadro gripal, terminó con un diagnóstico más complicado. "Pensaba que era un resfrío, me llevaron al Hospital Tornú, me llevaron al IMAC y ahí descubrieron que tenía un problema en el corazón y una válvula tapada", recordó.

"Sentía que estaba engripado. Decidieron tratar la neumonía y después me operaron del corazón, me cambiaron una válvula y me hicieron un bypass, eso demoró tres meses", resumió en declaraciones televisivas.

Seguí leyendo