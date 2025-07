La ultraderecha no tiene fronteras. Ahora fue Kemi Badenoch, la líder del Partido Conservador británico, quien aseguró que quiere seguir los pasos del presidente argentino. “Quiero ser la Milei del Reino Unido”, respondió cuando le preguntaron si ese modelo se adaptaba a su país. Y lo dijo en serio.

Badenoch está buscando revivir a un partido golpeado, que quedó tercero en las encuestas y no logra sacarse de encima el desgaste de años de crisis y escándalos. Para eso, parece haber encontrado una inspiración en el ultraderechista, que llegó al poder con promesas de recorte salvaje y una motosierra como símbolo de campaña.

La dirigente británica no solo reivindicó el modelo Milei, sino que defendió la idea de un Estado más chico, aunque lo dijo en términos más lavados: “No se trata de recortar por recortar, sino de entender qué hace el Estado y por qué”. Sin embargo, su discurso avanza en la misma dirección: ajuste, endurecimiento contra la inmigración y mano dura como bandera. Lo mismo que Milei, pero con acento británico.

La comparación no sorprende. Badenoch sintoniza con el ultraderechista en el tono altanero, las frases de impacto y un discurso que pone en la mira todo lo que tenga que ver con derechos sociales. Así, mientras Milei se autodefine como anarcocapitalista y reivindica a Margaret Thatcher, Badenoch se cuida un poco más, pero insiste en que los conservadores deben ser “implacables”.

En su propio partido ya se habla de internas y posibles intentos de sacarla del liderazgo. Pero a ella no parece importarle: “Soy tan insensible que ni me doy cuenta si me quieren voltear”, le dijo al Financial Times, como si el cinismo fuera una virtud.

Con figuras como Nigel Farage disputándole el voto, Badenoch se mete en la carrera con un libreto gastado: endurecer el discurso, prometer recortes y sembrar miedo. Lo insólito no es que diga que Milei le sirve de ejemplo, sino que lo haga con total naturalidad, como si fuera algo a imitar.

