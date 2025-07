La interna en la Sociedad Rural esta cada vez más caliente. Tal como adelantó el fin de semana Página I12, el enfrentamiento entre el presidente de la entidad, Nicolás Pino, y su vice, Marcos Pereda Born, se pone cada vez más caliente porque la conducción actual defiende al gobierno de Javier Milei aún cuando no baja las retenciones. En las últimas horas, el dato es que Pereda ya salió a posicionarse como posible nuevo titular de la SRA, mojándole la oreja a Pino.

En declaraciones a la prensa, el vice de la SRA intentó, en el inicio, bajarle la tensión al conflicto y afirmó que se generó una situación donde pareciera que están “en una interna” con el presidente de la entidad, debido que el próximo año se termina su tercer mandato y “se le acaba en principio la posibilidad de seguir”. A continuación, agregó que “la sucesión natural es el vicepresidente”, algo que no necesariamente ocurre de esa manera.

Pereda siguió afirmando que "el foco hoy está puesto en el sector, pero la institucionalidad viene ante todo. Se generó esta situación donde pareciera que estamos en una interna, pero no pondría foco ahí. El año que viene van a haber elecciones, nuestro estatuto limita a tres períodos la elección y a Nicolás Pino se le acaba en principio la posibilidad de seguir, entonces la sucesión natural es el vicepresidente, pero lo importante es el sector agropecuario”.

Expectiva por medidas

Pereda admitió que en el sector “hay expectativa” por medidas que incluyan baja de retenciones, aunque remarcó que “son trascendidos” y señaló: “Estamos en consonancia (con el Gobierno) y tenemos expectativas de que el Gobierno haga alguna concesión importante en impuestos”, señaló el ruralista. En las últimas horas creció el rumor de que el presidente Javier Milei haría algún tipo de anuncio sobre baja de retenciones el próximo sábado en la inauguración oficial de la 137° Exposición Rural en el predio de Palermo.“Hay que mantener la coherencia cada uno desde su lugar. El Gobierno tiene que defender el superávit fiscal para poder bajar la inflación y del lado nuestro queremos saber de qué manera se pueden ir haciendo las concesiones necesarias para que la producción no caiga”, dijo Pereda.

Asimismo, añadió: “Todos queremos salir de esta situación el campo quiere seguir ayudando y lo mejor es el diálogo. Ha un buen clima y tenemos que trabajar juntos para sacar este país adelante. Estamos en consonancia con las políticas que se están haciendo”Pereda destacó que en la actual administración “se entiende la importancia del campo, pero en gobiernos anteriores tenían un discurso que les permitía mantener esta exfoliación” y añadió: “Nos discriminaban por ser el único sector que importaba dólares”.

No obstante, advirtió que "todavía son trascendidos. Desde nuestro lado no sabemos nada, pero habría una potencial baja para la carne y los granos, aunque no suena muy coherente una baja en los granos. Todo es bien recibido”.“El Gobierno debe mantener el superávit fiscal para mantener la inflación, y nosotros hacer que la producción no caiga”, afirmó Pereda y abogó por sentarse “y mirar a dónde está ese difícil y fino camino intermedio”.