Ariel Holan asume la deuda de juego que acumuló Central en sus dos primeras presentaciones del torneo Clausura y revisa la composición del mediocampo para recibir mañana a San Martín de San Juan. La vuelta de Ignacio Malcorra y el ingreso de otro volante ofensivo en reemplazo de Franco Ibarra son las modificaciones que considera para el ensayo de esta mañana en Arroyo Seco. Facundo Mallo y Jaminton Campaz, hasta ayer, no mostraron la recuperación física prevista y tienen pocas chances de reaparecer. El socio agotó todas las ubicaciones en el Gigante y la dirigencia tiene plazos extendidos para traer un refuerzo dado que Giovanni Bogado fue cedido a Olimpia de Paraguay.

No fue buena la semana para los canayas, más allá de la victoria del pasado sábado con Lanús. Porque los lesionados no se recuperaron al ritmo pretendido por el técnico y hay muchas dudas sobre la vuelta de Mallo y Campaz para el juego de mañana con los sanjuaninos. Los dos volverán a ser evaluados en la práctica de esta mañana pero Holan piensa el partido de la 3º fecha también sin ellos. Malcorra, en cambio, ayer hizo trabajos más exigentes y el cuerpo técnico deposita expectativas en la vuelta del diez.

El regreso de Malcorra es parte de la solución que busca Holan para darle más generación de juego al equipo. Los goles de Central en el Clausura fueron ambos de penal, a Godoy Cruz y Lanús, y pocas ocasiones de riesgo que generó en los 180 minutos de fútbol, con Alejo Veliz sin rematar al arco, más allá de la acción forzada y con ángulo cerrado ante el granate. Es por eso que el técnico evalúa sumar un volante creativo o delantero en lugar de Ibarra. La aparición de Gaspar Duarte o Giavanni Cantizano está en consideración. El equipo ante Lanús mejoró con las variantes y los ingresos de los juveniles fueron clave. El entrenador canaya vuelve a hacer ensayo de fútbol esta mañana en Arroyo Seco para esclarecer el armado del equipo, principalmente el aspecto ofensivo.

El juego de mañana a las 16.45 ante San Martín se jugará nuevamente a estadio lleno. Los socios agotaron ayer las últimas plateas disponibles. Pero para el partido con Atlético Tucumán, de la 4º fecha, aún con día y horario a confirmar, podrán viajar tres mil hinchas, de acuerdo a lo que anticipó la directiva tucumana a los canayas. Atlético Tucumán inició los permisos en la Asociación del Fútbol Argentino para poder recibir visitantes en su partido con Central. El compromiso se jugará el sábado 9 o domingo 10 de agosto, dado que el primer fin de semana de agosto no habrá fecha en el torneo Clausura.

Por otra parte, anoche cerró el libro de pases y Central no sumó nuevo refuerzos, aunque la dirigencia se reservó la opción de inscribir nuevo jugador en los próximos días dado que se desprendió de Bogado. El jugador paraguayo no era tenido en cuenta y fue cedido a Olimpia de Paraguay. De esta manera, por desprenderse de un futbolista que se fue al extranjero el club de Arroyito extiende el plazo para contratar a un jugador más hasta el 31 de agosto. Holan se mostró satisfecho con las contrataciones de Angel Di María y Alejo Veliz pero el club no cesa en su búsqueda por sumar a un defensor debido a las reiteradas dificultades físicas de Facundo Mallo.