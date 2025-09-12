El dirigente de la Empresa Cooperativa de Alimento Soberano (ECAS), Juan Pablo Della Villa, explicó este viernes por la 750 cuáles fueron los productos que más aumentaron en las últimas semanas.

Luego de que el Indec diera a conocer el índice de inflación de agosto, que se estableció en el 1,9 por ciento, mismo valor que en julio, Della Villa explicó que lo que más aumento fue el morrón y algunos productos frescos.

“En fruta y verdura, estos días, hay un aumento en el morrón. Es el momento en el que vale mucha plata. Esta vez tiene que ver con una cuestión climática”, aseguró sobre la suba de una de las verduras más comunes en las mesas de los argentinos.

Y añadió: “Pero después tuvimos un aumento de todo lo lácteo. Aumentó la leche, los fideos y el trigo”.

Sin embargo, dijo que las remarcaciones deberían ser mayores, pero la recesión marca un límite claro. “Pero también es tal la caída del consumo que los precios no repuntan”, dijo.

Luego, afirmó que la Empresa Cooperativa de Alimento Soberano buscan acercar comida a la mesa de los argentinos a precios populares y accesibles.

“Estamos trabajando con el tomate a 900 pesos, la leche a 990 pesos, el kilo de cremoso a 6500 pesos, el kilo de arroz 800 pesos. Siempre estamos intentando construir alterativas y oportunidades”, afirmó.