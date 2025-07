Claudia del Valle es funcionaria del PAMI en la localidad de Suipacha y sexta en la lista de la Tercera Sección electoral para la Libertad Avanza en el armado que comandan Sebastián Pareja y Karina Milei.

Una candidata más de la estrategia territorial merced a los puestos del Anses y PAMI que fueron distribuidos en estos dos años y que plantea la dupla a la que el presidente confió el armado para las elecciones bonaerenses del próximo 7 de septiembre. Su historia política enervó a los muchachos de las fuerzas del cielo: la licenciada en Ciencias de la Educación y profesora universitaria estuvo afiliada al peronismo hasta hace pocos meses, cuando la Cámara Nacional Electoral rechazó su designación dentro de la estructura de La Libertad Avanza porque continuaba afiliada al Partido Justicialista.

El dato le vino como anillo al dedo a los tuiteros de LLA comandados por Santiago Caputo -excluido de la lapicera para candidaturas en las elecciones legislativas bonaerenses- que aprovecharon el pasado peronista de la candidata para fogonear la interna. Los hermanos MIlei, una desde X y el otro desde “La Derecha Fest”, insisten en ordenar un enfrentamiento que no para de escalar.

"Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo", se trata de un extracto de un larguísimo tuit de Karina Milei en defensa acérrima de su compañero Sebastián Pareja frente a los ataques de tuiteros que responden a Caputo y critican que se priorice en las listas a personas que vienen de “la política tradicional” y no a los mileístas de pura cepa. Del Valle cumple con todos los requisitos para que el dedo en la llaga llegue al triángulo de hierro: representa la estrategia territorial de Sebastián Pareja que apunta a construir una estructura política territorial conformando la lista con delegados de organismos nacionales como ANSES y PAMI y es, además, el modelo que se mueve de un frente político a otro sin demasiado tapujo. Tiene un poroto mas: estuvo en actividades junto a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

“Los trapos sucios los tenemos que lavar puertas adentro”, dijo el presidente en el Festival de la ultraderecha organizado en la ciudad de Córdoba, en un intento por apaciguar la creciente tensión que ha invadido el triángulo de Hierro en las últimas semanas, los hermanos Milei estarían buscando bajar el tenor de la interna. Esta situación se ve marcada, además, por la reciente decisión de Santiago Caputo el domingo pasado, cuando cerraban las listas de candidatos, de cerrar la última cuenta que se le atribuía en las redes sociales.

“El día que Pareja caiga vamos a poder armar la mejor versión de LLA” tuitéo La Pistarini, el tuitero de Las Fuerzas del Cielo que se llama Juan Carlos Siber y se hizo conocido por increpar a Dillom en un avión.

¿Quién es Claudia del Valle?

La historia de Del Valle en la Libertad Avanza es muy corta, su ingreso se dio a través de Miriam Niveyro, operadora muy cercana a Sebastián Pareja, quien designó a Fernanda Coitinho para dirigir la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP) y desarrollar equipos. A mediados de 2024, Coitinho incorporó a Del Valle como directora de la primera sección electoral, la candidata venía de un pasado sindicalista en Personal Civil de la Nación (UPCN), Ministerio de Educación Bonaerense y en la Universidad de Morón. Esa parte de su currículum es la que más le molesta al bando libertario de tuiteros, sin embargo, la licenciada en comunicación apunta a la batalla cultural en la provincia de Buenos Aires.

En la EFDAP, Del Valle despliega su reciente militancia libertaria, lo hace a través de reuniones como la que tuvo hace algunas semanas en una escuela de Hurlingham en donde para la foto de cierre sostenía junto a docentes de la primera sección electoral la bandera “Docentes por la libertad”. Allí aparece el nombre de Gastón Bruno, un arquitecto impulsado por la diputada violeta Romina Diez, muy cercana a los hermanos Milei en Santa Fe. Al igual que Del Valle, Bruno es parte de Docentes por la Libertad y dirige la Escuela de Formación Profesional en alianza con la Universidad Interamericana y la Alianza Evangélica Latina.

“DxL es una red que crece en la provincia, donde cientos de docentes dicen “basta” al adoctrinamiento ideológico”, decía en X a propósito de ese encuentro Miriam Niveyro. Se trata de espacios de discusión y debate en donde “dar pelea” en la batalla cultural propuesta por Javier Milei es la prioridad.