La amistad, los diálogos entre esas dos amigas que se aman y se odian, se necesitan y se prefieren lejos, se dicen las verdades más crudas sin titubear, son más ellas mismas cuando están juntas que separadas, se divierten como con nadie más, tienen una complicidad inigualable como cuando bailan un tema de Viejas Locas y se atreven a ir un poco más allá cuando la vida no les alcanza, esa profundización en la relación entre mujeres es una de las características más destacables de la serie Viudas Negras, P*tas y Chorras, sumado a las geniales actuaciones de Pilar Gamboa que demuestra una vez más ser una de las grandes actrices argentinas y Malena Pichot que le agrega una carga de humor infrecuente.

Malena Pichot además de actriz es la creadora y guionista atrás de la serie de Flow y hay algo de su impronta que sigue presente. Se puede ver la esencia de la autora de Cualca y La Loca de Mierda, con ese humor irreverente, local y feminista que supo imponer con personalidad y que se ganó el amor de gran parte del público. En Viudas negras prevalece la idea de mostrar el lado político y social de los conflictos, aunque hay ciertas estigmatizaciones, como con las tres mujeres chetas que viven en el country, que se muestran con demasiada superficialidad, lenguaje banal y vacío existencial, una exageración que puede quedar saldada por las dosis de toques graciosos que le brinda a los seis episodios.

La trama cuenta la historia de dos amigas que trabajan de viudas negras para sobrevivir y que una noche se pasaron con los calmantes y creen haber matado a un conocido empresario. A partir de ahí sus caminos se separan, una pone un centro de estética en Flores y la otra se casa con un millonario y se va a vivir a un barrio privado, borrando de su vida todo ese pasado que la atormenta, incluidos su hermano y su mamá. Las dos vuelven a encontrarse tras la salida de la cárcel de la que fue la mentora del accionar delictivo, Paola, con una gran interpretación de María Fernanda Callejón, y las busca para que salden una deuda pendiente, con la amenaza de contar el secreto mejor guardado.

Ambas se escapan de su vida actual para cumplir con el mandato, lo que les hace atravesar una serie de momentos humorísticos, emocionales y de repaso de un pasado que querían hacer desaparecer. Esa aparición involuntaria del pasado en el presente es el quiebre que le da interés a los conflictos, y que revive preguntas como si es posible dejar de ser quiénes fuimos, sepultar lo sucedido hace años sin consecuencias o no hacerse cargo del posible dolor causado. La militancia activa feminista de Pichot aparece en varios pasajes, aunque la fuerza del thriller y el costumbrismo tiene la misma presencia, dándole a la serie una dinámica de entretenimiento que funciona. Además de lograr el cometido de entretener a un público más masivo, Viudas Negras hace algunos cuestionamientos a los límites que tiene la búsqueda de la propia identidad, las injusticias y discriminación que sufren las clases más marginadas de la población, y tal vez la más fuerte sea a la meritocracia, palabra tan de moda impuesta por los sectores más acomodados.

Se muestra que la concentración de la riqueza está lejos de ser conseguida por el mérito, sino que se da por una orden de factores fortuitos y que muchas veces puede no alcanzar. Mica (Pichot) trabaja mil horas, vive y cuida y mantiene a sus hijos sola pero no llega a salir de una clase media empobrecida, mientras que Maru (Gamboa) alcanzó todos los lujos y riquezas solo por casarse con un millonario. “¿Qué querés que haga? ¿Que trabaje 18 horas por día en negro y con suerte llegue a pagar la luz?”, dice Mica en un pasaje. Esta conciencia de clase poco frecuente le agrega interés a la serie, aunque no es lo que más resalta, sino que se deja entrever como un elemento más junto al humor, la trama atrapante, las grandes actuaciones y los diálogos creíbles. También, hay cuestionamientos a mandatos como ser la buena madre que dedica su vida a sus hijos, la maternidad aparece como una parte secundaria de la vida de las protagonistas.

Viudas Negras se planta ante las reglas básicas y celebra a las mujeres que ponen el cuerpo para lograr lo que quieren.