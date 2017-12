Sergio Maldonado manifestó sus dudas sobre la declaración del testigo E, quien describió la persecución de la Gendarmería y aseguró haber visto a Santiago en el río. "Me permito dudar. Había muchas cosas para preguntar y no se preguntó nada", dijo.

Pilquiman brindó su testimonio días atrás ante el juez Gustavo Lleral. Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado, no estuvo presente durante el trámite. "Era imposible llegar a las 9 de la mañana a Epuyén, nos avisaron la noche anterior”, se quejó Sergio Maldonado y remarcó también que “ni siquiera estuvo la fiscal".

Heredia pidió la nulidad de la declaración del testigo E y solicitó que se le vuelva a tomar declaración. “Tenemos muchas cosas para preguntarle", explicó el hermano del joven que apareció muerto en el río Chubut 78 días después de haber desaparecido en medio de la represión de la Gendarmería a los mapuches.

“El hecho de que haya aparecido el cuerpo ahí nos genera todavía más dudas", insistió Sergio Maldonado y consideró que "no hay razón para cambiar la carátula" del expediente.

Sergio Maldonado volvió a agradecer, además, a todos los que acompañaron desde un comienzo el reclamo de justicia ante la desaparición ya muerte de su hermano. “Si no hubiese sido por los organismos de derechos humanos, por la gente y los políticos -que no son los que están en el Gobierno- no hubiera habido reclamo", afirmó.