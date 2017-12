Bajo el lema “Por una Navidad sin presos políticos”, decenas de militantes de distintas organizaciones sociales y políticas se movilizaron hasta los penales de Ezeiza y Marcos Paz para reclamar la liberación de los ex funcionarios y dirigentes peronistas detenidos durante los últimos dos años, en el marco de la persecución política desatada por el gobierno de Mauricio Macri contra opositores y personas vinculadas a la gestión anterior.

La denominada “Jornada Nacional por la Libertad de los Presos Políticos” comentó esta mañana a las 9 en el Complejo Penitenciario Federal I, ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, donde hubo una ceremonia interreligiosa de la que participaron representantes de los cultos judío, católico, envangélico, musulmán y de pueblos originarios.

Uno de los participantes fue Fabio Inalef, integrante de la comunidad mapuche Kalfü Mapu de Neuquén, quien exigió la liberación del dirigente Facundo Jones Huala, “preso político de este Estado represor”.

Por su parte, Alicia Sánchez, esposa del dirigente Luis D’Elía, criticó al gobierno de Cambiemos por cometer “la injusticia” de propiciar el encarcelamiento de los opositores bajo los presuntos delitos de “corrupción, traición a la patria o encubrimiento”. “Todo eso es una mentira. Estamos perdiendo el Estado de derecho mientras una parte del pueblo está despierta y la otra sigue dormida”. Además, aseguró que “pronto vamos a liberar a todos los presos políticos” y anticipó que, junto con organismos de derechos humanos, analizan hacer una presentación ante los organismos internacionales “para que se sepa lo que está pasando acá y liberen a nuestros dirigentes”.

Silvia, ex pareja del dirigente de Quebracho Fernando Esteche sostuvo que “es fundamental seguir resistiendo y no desanimarse” en la lucha. “Tenemos que unirnos, dejar de lado las mezquindades y pensar que tenemos enfrente un enemigo común: este gobierno”. También se sumaron a la iniciativa Andrea, la esposa del detenido Yussuf Khalil, y el dirigente musulmán Móhsef Alí.

En los penales de Ezeiza y Marcos Paz se encuentran privados de su libertad el diputado y ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el ex vicepresidente Amado Boudou, entre otros.

El objetivo de la movilización fue “denunciar el deterioro del Estado de Derecho en el país, que se manifiesta en la persecución de dirigentes políticos y sociales opositores y exigir la libertad de los detenidos por razones políticas”, según afirmaron los organizadores a través de un comunicado.