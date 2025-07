El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, abundó en argumentos para justificar la decisión apartar a los 24 oficiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires acusados de filtrar información y utilizar recursos estatales para financiar la campaña de Maximiliano Bondarenko, el candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la tercera sección electoral. “Nunca perseguimos a nadie por lo que piensa, lo que está claro es que no pueden desarrollar una acción de política partidaria”, afirmó el funcionario del gobierno de Axel Kicillof. También se expresó la exministra de Seguridad de la Nación entre 2019 y 2021, Sabina Frederic, quien apoyó la decisión del gobierno provincial y calificó de "delirante" a la ministra Patricia Bullrich, luego de que afirmara que Kicillof "odia a los policías y está del lado de los delincuentes".

“Bondarenko tenía un grupo de WhatsApp, esto era una organización, y seguramente tenían la vocación de expandirse”, afirmó Alonso en declaraciones radiales. “Más que las reuniones, había una vocación de conducir acciones políticas partidarias”, remarcó el funcionario y sostuvo que pretendía "conducir a 24 oficiales, algunos de alto rango" con el fin de "realizar acciones políticas partidarias". Eso no lo podemos permitir de ninguna manera y fue lo que interrumpimos”, dijo. Alonso también criticó la trayectoria del excomisario retirado que competirá por la Tercera Sección en el partido libertario, quien compartió un asado con los oficiales removidos una semana antes de que fuera designado candidato de LLA. "Bondarenko más casta no puede ser. En los primeros ocho años de carrera ascendió seis veces, es decir, la carrera que tendría que haber hecho en treinta años la hizo en seis. A partir de 2016 empezó a hacer actividad política, fue concejal. Después volvió y cuando le tocó estar en dependencias importantes en La Matanza y en La Plata los resultados no fueron buenos”, afirmó el ministro de Seguridad del gobierno de Kicillof.

A su vez, Alonso aclaró luego que “no se echó a nadie” sino que se trata de “desafecciones”. “Significa que pasan a disponibilidad y dejan sus cargos para poder investigarlos. No por su simpatía política. Nunca perseguimos a nadie por lo que piensa, lo que está claro es que no pueden desarrollar una acción de política partidaria. Eso está prohibido”. La denuncia menciona el armado de una estructura paralela dentro de la Policía Ecológica que incluía el uso de recursos oficiales para eventos partidarios de La Libertad Avanza en el marco de la candidatura electoral de Bondarenko. “Estas oficinas descentralizadas arman una estructura que empieza a funcionar como una consultora política”, sostuvo Alonso y explicó que “la denuncia aportó testimoniales y afirmaciones muy precisas”. “La denuncia surge de alguien dentro del mismo grupo. Es quien manda la información. Eso llega cuando se conoce la candidatura de Bondarenko. No creo que la ministra estuvo al tanto, no lo sé. Pero un policía retirado no puede comandar ni tener reuniones con policías en funciones. Lo que pedía Bondarenko estaba en las computadoras. La responsabilidad es del jefe de la policía que subordinó a otros oficiales a ese armado”, agregó el ministro de Seguridad bonaerense.

La denuncia anónima que llegó a la división de Asuntos Internos de la Provincia de Buenos Aires provocó un escándalo. Los allanamientos realizados el martes confirmaron la información, al comprobarse que las oficinas y las computadoras se utilizaban para la campaña de Bondarenko. En el grupo de chat de WhatsApp llamado “Rocket” (“cohete”), Bondarenko, entre otras cosas, filtraba información sobre las reuniones mantenidas con la ministra Bullrich y les agradecía la información que los oficiales le daban para llevarle a la funcionaria libertaria. El gobierno de Kicillof tomó la decisión de desafectar a los 24 policías bonaerenses, y presentar una denuncia por “complot policial”.

Por su parte, Frederic consideró acertada la decisión del gobierno de Kicillof y resaltó que los policías tienen prohibido realizar actividades políticas mientras forman parte de la fuerza. “Para eso tienen que pedir licencia o retirarse. Todas las leyes orgánicas contemplan esta prohibición. No pueden expresar sus ideas políticas. Pueden votar, obviamente. Pero no pueden militar sus ideas políticas”, aseguró y criticó a Bullrich por sus ataques contra el Ejecutivo provincial. “Patricia Bullrich ya pasó todos los límites. Hace campaña con cualquier cosa. Es delirante lo que hace. Lo que hizo Alonso es correcto, porque sería una falta grave y tiene que correr la vía administrativa”, afirmó la exministra de Seguridad durante la administración del Frente de Todos.

Bullrich se mostró con Bondarenko el pasado jueves en la sede del Ministerio de Seguridad nacional. Respecto del candidato libertario, la ministra dijo que “ya lo conocía” y que “es un policía que está en retiro, pero que tiene su alma en la policía, que ha trabajado con los temas de seguridad hace tiempo”. “A partir de un pedido de Sebastián Pareja hemos estado trabajado en conjunto con Maxi. Ahora, le estábamos mostrando el centro de comando y control para profundizar las líneas de acción en la provincia”, agregó Bullrich y sostuvo que “Kicillof, además de ser inútil, odia a la policía y está del lado de los delincuentes”. A su lado, Bondarenko afirmó que “este es el mejor ejemplo de lo que hace el gobernador Kicillof con la policía de la provincia, que hace años que es una cacería de brujas”.