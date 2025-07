Franco Colapinto no logró ritmo este domingo con su Alpine, disintió con su equipo sobre la estrategia de paradas en boxes y terminó su actuación en la posición 19 de un Gran Premio de Bélgica que no entregó demasiadas emociones y vio victorioso al australiano Oscar Piastri, quien se afianzó en su liderazgo del campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

El fin de semana en Spa-Francorchamps no había comenzado de la mejor manera para el piloto argentino y, si bien él dijo sentirse algo mejor en la jornada de clasificación, el cierre de la acción en Bélgica no pudo entregarle ninguna alegría. El pilarense había clasificado 17º pero terminó largando 15º a causa de que algunos de los pilotos que partían delante de él en la grilla optaron por hacer cambios en sus autos y largar desde boxes. Todo cambió, en definitiva, cuando la lluvia apareció en el circuito y los comisarios deportivos decidieron posponer el inicio hasta que el agua desapareciera y la pista estuviera prácticamente seca. La carrera comenzó, entonces, casi una hora y media después del horario previsto y con largada en marcha luego de que los monoplazas fueran acompañados durante cuatro vueltas por el auto de seguridad.

Todos los autos largaron con neumáticos intermedios y, a medida que la pista se iba secando con el correr de los giros, se empezaron a activar las diferentes estrategias de detenciones en boxes. Con un Alpine que ha tenido reiteradas complicaciones en este calendario y al que él mismo definió como "vulnerable" en el circuito belga, según Colapinto, en ese momento de tomar las decisiones empezaron los problemas para él.

Lewis Hamilton fue quien primero se detuvo, en la vuelta 11, y casi toda la grilla realizó sus detenciones en esa misma vuelta o en las dos posteriores. El pilarense recibió el llamado del equipo en el giro 12 –le pusieron neumáticos medios nuevos– y logró sostener algunas vueltas en esa misma posición 15 en la que había largado. Aunque para él hubo un error en la segunda detención (en el giro 28), la realidad es que un rato antes ya empezaron a verse problemas con el ritmo del A525 del argentino: el Mercedes de Kimi Antonelli lo adelantó en la vuelta 20 y, dos giros después, hizo lo suyo el Aston Martin de Lance Stroll, dejando en evidencia que el monoplaza de la escudería anglofrancesa no tenía potencia ni velocidad para defenderse de esos ataques. Carlos Sainz era quien perseguía entonces al argentino –ya 17º– y, cuando el español se fue a boxes a poner neumáticos más frescos, en Alpine decidieron hacer lo mismo (otra vez optaron por el compuesto medio) para mantener su ventaja sobre él y no permitirle escaparse. Luego de salir de la calle de boxes, Colapinto cayó a la ubicación 19 y ya no pudo recuperarse: cruzó la bandera a cuadros en esa colocación, solo por delante del francés Isack Hadjar (Racing Bulls).

Colapinto, Briatore y Scaloni en Bélgica (Imagen: Redes sociales).

“No tendríamos que haber parado, para ser honesto. Los neumáticos se sobrecalentaron y después de cinco o seis vueltas, fue lo mismo”, le expresó vía radio Colapinto, todavía en su monoplaza, a su ingeniero de pista, Stuart Barlow. "Estábamos tratando de alcanzar a Sainz, pero no hicimos ningún progreso con los autos de adelante. Vamos a revisar todo en la oficina", le respondió su compañero de trabajo.

El segundo piloto de Alpine se mostró autocrítico con sus resultados y detalló un poco más, en diálogo con la prensa post carrera, su opinión sobre la estrategia del equipo: "No fue una buena carrera, hay que seguir laburando. Creo que paramos una o dos vueltas tarde, esas dos paradas no ayudaron". "Fue una carrera dura y larga para nosotros. Al principio estaba muy mojado y probablemente las condiciones nos perjudicaron al secarse, ya que optamos por un alerón de baja carga aerodinámica para priorizar la velocidad en recta", agregó el argentino en el comunicado publicado por su escudería, desde donde felicitó el punto que conquistó su compañero Pierre Gasly y agregó que "fue un fin de semana complicado y sé que seguiremos trabajando duro esta semana para preparar la próxima carrera en Hungría".

Más allá de la actuación del argentino, en el Gran Premio de Bélgica volvió a dominar McLaren: en la lucha entre los autos naranjas, Piastri le arrebató en la salida de la primera curva la victoria a Lando Norris, quien había hecho la pole pero que desde la recta de Kemmel no pudo alcanzar a su compañero de equipo, al que reconoció que había hecho un "mejor trabajo" que el suyo. Aunque el australiano venció con un tiempo de 1h25m22s601 para alzarse con su sexto triunfo de este año y Charles Leclerc volvió al podio con Ferrari, quien más espectáculo entregó en la sobria tarde belga fue Hamilton: el heptacampeón había largado 18º, luego de una complicada clasificación el sábado, y se lució con 11 sobrepasos en carrera para finalizar séptimo.

Scaloni dijo presente

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, volvió a hacerse presente en Spa-Francorchamps al igual que en la jornada clasificatoria y contó que pudo charlar con Colapinto. "uve la oportunidad ayer (por el sábado) de hablar un ratito con él. Es un orgullo para nosotros tener un piloto: cuando venimos a ver las carreras tenemos por quien hinchar", lo elogió el DT campeón del mundo, que se sumó como uno más al aliento colectivo por el piloto que luce la bandera albiceleste en la Fórmula 1.