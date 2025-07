El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata, Jesús Osorno, manifestó este lunes con preocupación los alarmantes datos que dejó la primera semana de vacaciones de invierno en la ciudad insignia de la costa atlántica.



Consultado por la 750, Osorno respondió de forma contundente que los números, sencillamente, “dan mal”. Y aclaró que la ocupación estuvo, durante toda la semana, en números cercanos al 30 por ciento.

El fin de semana, cuando se esperaba el pico, la ocupación subió al 45 por ciento en promedio. Y si bien los primeros datos marcan que hubo algunos pocos hoteles con ocupaciones del 80 por ciento, muchos otros ni siquiera pudieron abrir sus puertas.

“Estamos con precios de noviembre del año pasado. Hay algunos hoteles que trabajaron mejor. Fue muy dispar. Algunos hoteles estuvieron en 0 por ciento. Otros en 30 o 40 por ciento y algunos un 80 por ciento. Pero se reduce a unas vacaciones de invierno de cuatro días”, expresó.

Y añadió que esto tiene un gran impacto en toda la ciudad: “Se ve poca gente con un gasto muy cuidado. Nos tendríamos que remontar a la crisis del 2001 o la pandemia para encontrar algo parecido”.

“Me puede fallar la memoria, porque son 25 años. Gastronomía también está trabajando al 30 por ciento. No sabemos cómo va a ser la temporada de verano”, añadió, en tanto, alarmando sobre el futuro.

Ante la pregunta sobre cómo se sale de esta situación, Osorno fue contudente: “Yo no quiero hacer política. Milei o kirchnerismo, derecha o izquierda. Pero, bueno, yo creo que hay una recesión y esto está en la calle”.

“No es de ni derecha ni de izquierda. Si no hay plata y no se vuelca al consumo, esto no arranca. Encima con un dólar barato, que hace que a la gente a lo mejor le salga más barato Brasil. Porque tenemos una carga impositiva del 58 por ciento y otros países tienen de un 10 por ciento”, finalizó.

Seguí leyendo