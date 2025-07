El Universo Cinematográfico de Marvel, ha añadido una nueva joya a su extensa colección con Los 4 Fantásticos: Primeros pasos. Dirigida por Matt Shakman, la película representa el tan esperado debut de la Primera Familia de Marvel en este universo, cerrando un ciclo de espera y expectativas frustradas que comenzó hace más de diecisiete años. Aunque aún se la compara con intentos previos y con otros estrenos importantes como Superman, la crítica parece coincidir en que es una de las mejores versiones del cuarteto vistas en la gran pantalla.

La crítica especializada ha sido clara en su veredicto: Los 4 Fantásticos: Primeros pasos ofrece una experiencia entretenida y rica en creatividad visual, compensando algunas debilidades narrativas.

Puntos destacados

El reparto encabezado por Pedro Pascal ha sido un punto fuerte en las reseñas. Las interpretaciones auténticas y convincentes del elenco lograron captar la esencia de sus respectivos personajes del cómic. Vanessa Kirby como Sue Storm y Joseph Quinn como Johnny Storm recibieron elogios especialmente positivos, al igual que la fiel representación del villano Galactus, interpretado por Ralph Ineson. La conexión fraternal entre los personajes, un pilar fundamental del mito de Los 4 Fantásticos, sostiene gran parte del desarrollo de la trama, logrando más de lo que cualquier efecto especial podría alcanzar.

La representación del mundo retrofuturista donde se desarrolla la acción fue otro de los atractivos destacados. La película equilibra el uso de tecnología avanzada con elementos clásicos de la ciencia ficción, ofreciendo al espectador un entorno que se siente fresco y familiar a la vez. Este enfoque fue un éxito para críticos y fanáticos, quienes destacaron la atención al detalle en el universo diegético que habitan Los 4 Fantásticos.

Aspectos criticados

Sin embargo, no todo es celebración. Algunos críticos señalan que, a pesar de sus logros en diseño y actuación, la película no escapa a ciertas críticas relacionadas con su ritmo. La trama principal fue calificada de lenta en su desarrollo, y algunos sostienen que se destinaron recursos excesivos a concebir el universo en lugar de pulir el argumento en sí. Se hicieron comparaciones inevitables con Superman, otra gran producción del verano, aunque las opiniones al respecto no son unánimes.

Aun con este telón de fondo crítico, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos parece haber capturado la atención del público y la crítica, consolidándose como un éxito en Rotten Tomatoes con un 88% de aprobación. La película enfrenta ahora el juicio más impredecible: el del público general.

Impacto en el Universo Cinematográfico de Marvel

Más allá de las cifras inmediatas, existe un interés genuino sobre cómo Los 4 Fantásticos: Primeros pasos redefinirá el lugar del equipo en el Universo Cinematográfico de Marvel en los próximos años. Las primeras reacciones sugieren una aceptación esperanzadora por parte de los fanáticos, lo que podría asegurar un futuro prometedor y más adaptaciones de sus aventuras.

Por ahora, solo queda observar cómo evoluciona su desempeño en taquilla y si logra mantener o incluso aumentar su aceptación crítica. Los fanáticos de Marvel, en espera, parecen estar satisfechos con este capítulo renovado del cuarteto clásico.

