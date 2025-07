Cines

AMIGOS POR LA VIDA

Con Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano. Dir: Francesco Bruni. SAM 13 años

Cine El Cairo. Dom, 18.00 h

BTS ARMY: FOREVER WE ARE YOUNG

Musical/documental. Dir: Grace Lee, Patty Ahn. ATP

Showcase. Sub: Mañana, 19.15 h

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP

Cinépolis. Cas: 21.45 h

Hoyts. 2D Cas: 14.10, 17.00, 19.50 h

Las Tipas. 3D Cas: 21.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.50, 21.20 h

Showcase. Cas: 13.25, 16.10, 18.55, 21.45 h

CORAZONES ABIERTOS

Con Nikolaj Lie Kaas, Sonja Richter. SAM 16 años

Cine El Cairo. Jue, 22.30 h

ELIO

Animación. Dir: Adrián Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian. ATP

Cines del Centro. Cas: 14.40 h

Cinépolis. Cas: 17.00 h

Hoyts. Cas: 14.30, 16.50 h

Las Tipas. 3D Cas: 16.10 h; 2D Cas: 14.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.35 h

Showcase. Cas: 14.05, 16.20 h

EL NOVIO DE MAMÁ

Con José María Listorti, Dani La Chepi. Dir: Nicolás Silbert y Leandro Mark. ATP

Cinépolis. Cas: 14.20* h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 19.40 h

Las Tipas. Cas: 22.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 19.00 h

Showcase. Cas: 19.00, 21.35 h

F1: LA PELÍCULA

Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Cines del Centro. Sub: 19.10, 22.10* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Sub: 21.45 h

Hoyts. Cas: 22.10 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 15.40, 18.50 h; 2D.4D Sub: 21.50 h

Showcase. Cas: 15.25, 18.40, 21.55 h; Sub: 22.25 h

GATILLERO



Con Sergio Podeley, Julieta Díaz, Dir: Cristian Tapia Marchiori. SAM 16 años

Cine El Cairo. Jue y dom, 20.30 h; vie, 18.00 h; sáb, 22.30 h

HOT MILK

Con Emma Mackey, Fiona Shaw. Dir: Rebecca Lenkiewicz. SAM 13 años

Cine El Cairo. Jue, 18,00 h; vie, 20.30 h; dom, 22.30 h

JURASSIC WOLD: RENACE

Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 19.40 h; Sub: 22.20* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 16.40, 19.40, 22.30 h

Hoyts. Cas: 13.45, 16.45, 19.40, 22.35 h

Las Tipas. 3D.4D Cas: 16.20, 22.10 h; 2D.4D Cas: 12.30, 19.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.15, 18.30, 21.30 h

Showcase. 3D Cas: 19.35, 22.30 h; 2D Cas: 13.15, 16.05, 19.10, 22.05 h

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE

Con Enzo Vogrincic, Agustín Pardella. Dir: J.A. Bayona. SAM 16 años

Cine Lumière. Sáb, 19.00 h

LILO Y STITCH

Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP

Cines del Centro. Cas: 16.50 h

Cinépolis. Cas: 19.15 h

Hoyts. Cas: 14.30, 17.10, 19.45 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 19.30 h; 3D Cas: 15.10, 17.30 h; 2D Cas: 20.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.20, 16.00 h

Showcase. Cas: 12.15*, 14.45, 17.15, 19.55 h (*solo sáb y dom)

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res

Cines del Centro. Cas: 14.40, 17.20 h; Sub: 20.00, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.3D Cas: 16.50, 19.30, 22.15 h; 3D Cas: 17.10, 19.50, 22.30 h, 2D Cas 16.00, 17.40, 18.15, 19.00, 20.15, 21.00, 22.50 h; 2D Sub: 22.00 h

Hoyts. DBOX.3D Cas: 15.00, 17.40, 20.20, 23.00 h; 3D Cas: 15.00, 17.10, 17.40, 20.20, 22.30 h; DBOX.2D Cas: 14.00, 19.20 h; DBOX.2D Sub: 22.00 h; 2D Cas: 14.00, 14.30, 16.40, 19.20, 22.40 h; 2D Sub: 19.50, 22.00 h

Las Tipas: 4D Cas 19.30 h; 3D.4D Cas: 14.30, 17.00, 22.00 h; 3D Cas: 16.50, 19.10 h; 3D Atmos cas: 18.20 h; 2D Atmos Cas: 15.40 h; 2D Atmos Sub: 21.00 h; 2D Cas: 14.30

Nuevo Monumental. 3D Cas: 18.15 h; 2D Cas: 14.10, 16.50, 19.30, 22.10 h; 2D Sub: 21.10 h

Showcase. 3D Cas: 12.30*, 15.00, 17.30, 20.05, 22.40 h; 2D Cas: 12.00*, 13.45, 14.00, 14.20, 16.15, 16.30, 16.50, 18.45, 19.05**, 19.25, 21.40, 22.00 h; 2D Sub: 14.40, 17.10, 19.45, 22.20 h (*solo sáb y dom) (**excepto mié)

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h

Hoyts. 3D Cas: 17.30 h; 2D cas: 14.50, 20.00 h

Las Tipas. 3D Cas: 16.50, 19.10 h; 2D Cas 14.30 h

Nuevo Monumental. Cas 14.45, 17.00, 19.20 h

Showcase. 3D Cas: 12.15*, 14.30, 17.05 h; 2D Cas: 14.10, 16.40, 19.05, 21.50** (*solo sáb y dom) (**excepto dom)

PITUFOS

Animación. Dir: Chris Miller. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.30 h

Cinépolis. Cas: 14.40* h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.00, 17.20 h

Las Tipas. Cas: 15.30, 17.40, 19.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.50 h

Showcase. 12.20*, 14.35, 16.55 h (*solo sáb y dom)

RECONQUISTA

Documental. Dir: Ariel Martínez Herrera. SAM 13 años

Cine El Cairo. Sáb, 20.30 h

REINA MARGOT

Con Isabelle Adjani · Margarita de ValoisDir: Patrice Chereau. SAM 16 años

Cine Lumière. Dom, 19.00 h

ROCK DOG

Animación. Dir: Ash Brannon. ATP

Cine Lumière. Sáb, 16.30 h

SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

Con Jennifer Love Hewitt, Madelyn Cline. Dir: Jennifer Kaytin Robinson. SAM 13 años c/Res

Cinépolis. Cas: 22.45 h

Hoyts. Cas: 22.20 h

Las Tipas. Sub: 21.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.55 h

Showcase. Cas: 22.15 h

SENHORITAS

Con Tânia Alves, Lucila Araújo. Dir: Mykaela Plotkin. SAM 16 años

Cine Lumière. Jue, 19.00 h

SUPERMAN

Con David Corenswet. Rachel Brosnahan. Dir: James Gunn. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 19.30, 22.10* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 22.00 h

Hoyts. Cas: 19.10, 22.00, 22.30 h

Las Tipas. 3D Sub: 21.10 h; 2D Cas: 18.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.00 h

Showcase. Cas: 13.35, 16.25, 19.20, 22.10 h; Sub: 19.40, 22.35 h

TEDDY

Con Anthony Bajon, Noémie Lvovsky. Dir: Ludovic Boukherma y Zoran Boukherma. SAM 18

Cine Lumière. Vie, 19.00 h

Música

ASTENGO

Mitre 754

Nieves Rosell presenta Precioso paraíso, junto a Mariano Ruggieri en piano, Jorge Palena en contrabajo y Hugo García en batería. 7 de agosto, a las 20 h

David Lebón. Sáb 23 de ago, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Jose Pujol. Rock nacional, clásicos y temas de bandas más emergentes. Hoy, a las 20.30

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Bándalos Chinos presenta Vándalos. Sáb 2, a las 20 h

Las Pelotas. Sáb 9 de agosto, a las 21 h

La Beriso. Sáb 23 de ago, a las 21 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Gran concierto Pop Rock Sinfónico. Jue 31 de julio, a las 20.30 h

Mayumana. Vie 1 de ago, a las 21 h

Miguel Mateos. Vie 15 de ago, a las 21h

C. C. ATLAS

Mitre 645

Pele Medina. El folclorista intérprete y cantautor, presenta su primer disco Hechos. Vie 1 de agosto, a las 21 h

C. C. CONTRAVIENTO

Rodríguez 721

Beatles entre cuerdas. Cuarteto Aureus + Juanjo Caporali en voz. Entradas limitadas, a la venta en entradasccc.com.ar. Sáb 2 de agosto, funciones a las 20.30 y 22 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Garupá. Vie 22 de agosto, a las 21 h

Elena Roger. Vie 29 de ago, a las 21 h

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2985

Chango Spasiuk. Vie 29 de ago, a las 20 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Elizabeth Karayekov Big Band presenta Ases del Swing. Sáb 2 de agosto, a las 21 h

Banda Verde. Jue 7 de agosto, a las 21 h

Verónica Peyronel. Jue 14 de agosto, a las 21 h

REFI

Vélez Sársfield 641

Lucy Patané + Lichi. Vie, a las 20 h

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

Alejandra. Unipersonal de Martín Rechimuzzi, politólogo y artista argentino. Comedia teatral en 3 actos sobre las distintas formas que puede cobrar la locura. Vie 1 de agosto, a las 21 h

El auténtico Pirulo. Un emprendimiento comercial donde Pirulo busca despegarse de sus compañeros. Quiere iniciar su vida laboral solo y para ello instala un puesto callejero de frutas y verduras. Vie 22 de agosto, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Bluey. Mié 6 y jue 7 de agosto, a las 16 h

Soy Muni. Dom 10 de agosto, a las 15 h

En otras palabras. Narra la historia de amor de Juana y Abel, quienes enfrentan el diagnóstico de Alzheimer de Abel y exploran cómo el amor puede manifestarse en las buenas y en las malas, a través del paso del tiempo. Dir: Nicolás Vázquez. Sáb 16 y dom 17 de agosto, a las 20 h

C. C. ATLAS

Mitre 645

Eso que (no) decimos. ¿Qué pasaría si todo lo que callamos se hiciera visible? ¿Si nuestros secretos, deseos y temores se revelaran ante los ojos de los demás? Dir. Luciana Barboza. Sáb 2 de agosto, a las 21 h

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Las Aves, de la compañía La Calórica (España), a partir de la obra de Aristófanes, se presenta en el marco del ciclo de teatro Un pasaje hasta aquí. Dos atenienses adinerados que, hartos de la injerencia pública en sus asuntos particulares, abandonan el mundo de los humanos y convencen a las aves para crear una nueva civilización. (+16) Dir: Israel Solà. Vie 1 de agosto, a las 20 hs (retiro de entradas desde las 15 h del día de la función. Se entregarán 2 por persona).

CENTRO DE EXPRESIONES CONTEMPORÁNEAS (CEC)

Paseo de las Artes y el río

La mujer puerca. Una mujer ha vivido a pleno para conseguir la santidad. No lo ha logrado, tiene naturaleza puerca. Es mundana, terrenal. El deseo de beatitud no conjuga con su ser. La tragedia de la materia que no está hecha para la trascendencia. Dirigida por Lisandro Rodriguez e interpretada por Valeria Lois. Vie 1 de agosto, a las 21.30 h

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624

Las escenas secundarias, de Romina Mazzadi Arro. Una obra de amor y de lío. Con Vanina Frustagli y Martín Dieguez. Los sáb de agosto, a las 21 h.

LA COMEDIA



Mitre 958

Living Comedor. Una pieza de danza teatro inspirada en el universo de Antonio Berni en el 120º aniversario de su natalicio. Obra fue producida en el marco del programa municipal Primeros Pasos. Dir: Andrea Ramos. Vie 1° de agosto, 21 h

LA NAVE

Laprida 1375

Yo cuento. Una casa. Una puerta. Tres hermanos. El viento. ¿Qué nos aferra al pasado? ¿Qué miedos nos abrazan? Más allá el deseo adormecido, impensable. Dramaturgia y dir: Soledad Otero. Los vie de agosto, a las 20.30 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

La casa suiza. La ciudad, la amistad, el amor y la ideología tejen esta historia mientras suena la música de La novicia rebelde. Dir: Tania Scaglione. Los jue de julio, a las 20 h

Hijas de Shakespeare. Julieta, Ofelia y Desdemona, se encuentran para hacer de sus tragedias un acto de rebeldía y audacia. Humor, música y recuerdos clásicos entrelazados con la actualidad. Dir: Julieta Pretelli. Vie 1 de agosto, a las 21 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Feliz día. Dos hermanos mellizos viven en la casa de su madre, con quien mantienen un vínculo exageradamente edípico. Están por festejar su cumpleaños número cuarenta. “Que los cumplas feliz” deja de ser un deseo y pasa a ser una obligación imposible de sostener. Vie 1 de agosto, a las 21 h

USINA SOCIAL

Jujuy 2844

Sesiones Ocultas VII. Monte Palomar | Viaje a Ixtlán | Lucio Ivan Grupo | Dimensions. Vie 1 de agosto, a las 20.30 h