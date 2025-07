JetSMART no despegará en Argentina este viernes 1° de agosto. La aerolínea low cost enfrenta un paro total convocado por la Asociación Sindical de Trabajadores de JetSMART (ASTJ), en protesta por los salarios congelados y el uso de tripulaciones extranjeras que, según el gremio, cuentan con contratos más ventajosos que los del personal local. La medida afectará vuelos de cabotaje e internacionales, justo cuando miles de pasajeros regresen de las vacaciones de invierno.

“Desde la Asociación Sindical de Trabajadores de JetSMART confirmamos que el paro del 1° de agosto sigue en pie. Hasta el momento, no ha existido ninguna propuesta concreta por parte de la empresa que permita revertir la medida. Hemos agotado todas las instancias de diálogo posibles desde febrero. No se descarta una reunión, pero a esta hora, no hay nada convocado de manera formal que justifique un cambio en la decisión”, dijo Diego Bitschin, secretario general de la ASTJ, en diálogo con Página|12.

Además del reclamo salarial, el gremio cuestiona que JetSMART siga trayendo tripulaciones desde Chile y Perú --del mismo grupo empresario-- para operar vuelos en Argentina bajo contratos más favorables y con mejores salarios. “Nos exigen lo mismo que a ellos, pero cobramos menos y trabajamos con menos protección. Es un trato desigual que desvaloriza el trabajo argentino”, señalaron desde la comisión directiva.

JetSMART es una aerolínea de bajo costo fundada en Chile en 2017 por el fondo estadounidense Indigo Partners, dueño también de Wizz Air, Frontier y Volaris. En la actualidad opera en varios países de Sudamérica, con filiales activas en Argentina, Perú y Colombia. Su CEO y fundador es el guatemalteco Estuardo Ortiz Porras.

Tras la salida de LATAM y el achicamiento de otras aerolíneas, JetSMART consolidó su posición en el mercado local. Sin embargo, su modelo de “eficiencia” empieza a mostrar grietas; detrás de los pasajes baratos, hay trabajadores que denuncian inequidad, salarios estancados y promesas incumplidas.

JetSMART defendió la "eficiencia" de su modelo de negocios

En diálogo con Página 12, la empresa aseguró que “mantiene una actitud abierta y participativa” en la negociación colectiva y que ya se presentaron “propuestas concretas orientadas a alcanzar un punto de equilibrio”, aunque “hasta el momento no han sido aceptadas por la representación sindical”.

Desde JetSMART afirmaron que continúan apostando al diálogo como “única vía para alcanzar acuerdos que beneficien a todos los colaboradores y garanticen la sostenibilidad de la operación en Argentina y la región”. También remarcaron que “las condiciones laborales ofrecidas responden a la realidad del mercado argentino”, y defendieron el modelo de eficiencia que caracteriza a la compañía.

“La empresa ha trabajado para construir condiciones laborales compatibles con su modelo de crecimiento sostenido, cumpliendo con la normativa vigente y los plazos establecidos para su aplicación”, agregaron.

Finalmente, JetSMART sostuvo que el proceso de negociación sigue abierto y expresó su voluntad de “alcanzar un acuerdo satisfactorio para las partes, que permita seguir conectando a más personas de manera segura, puntual y a precios accesibles”.

