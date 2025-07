Una jueza federal de Estados Unidos emitió una orden que bloquea temporalmente la decisión del gobierno de Donald Trump de cortar el financiamiento a Planned Parenthood, la principal red de centros de salud reproductiva del país. La medida, tomada por la magistrada Indira Talwani en Boston, protege la continuidad del reembolso de fondos de Medicaid a los centros de la organización mientras se resuelve una demanda presentada por Planned Parenthood.

El fallo representa un importante revés para los intentos de la administración Trump de aplicar una disposición incluida en una reciente ley fiscal, que buscaba suspender durante un año los pagos de Medicaid a los proveedores de abortos que hayan recibido más de 800.000 dólares del programa en 2023. Aunque el texto legal no menciona explícitamente a Planned Parenthood, desde la organización aseguran que su red de casi 600 centros en 48 estados era el objetivo directo de la norma.

Planned Parenthood ofrece servicios médicos que incluyen no solo interrupción voluntaria del embarazo, sino también anticoncepción, pruebas de embarazo, exámenes para la detección de cáncer y estudios de enfermedades de transmisión sexual (ITS). Según sus directivos, alrededor de la mitad de sus pacientes dependen de Medicaid para acceder a estos servicios.

En su fallo, Talwani subrayó que “es probable que los pacientes sufran consecuencias adversas para la salud cuando la atención se interrumpe o no está disponible”. La jueza remarcó que restringir el acceso a servicios médicos puede conducir a un aumento en los embarazos no deseados y en las complicaciones derivadas, así como a más infecciones de transmisión sexual sin diagnóstico ni tratamiento. Además, dejó en claro que su resolución no ordena al gobierno federal financiar abortos electivos ni servicios no cubiertos por Medicaid, sino que impide excluir a Planned Parenthood del programa mientras exista una probabilidad sustancial de que su demanda prospere.

El conflicto judicial comenzó tras la promulgación de la ley, el pasado 4 de julio, que limitaba el uso de Medicaid en centros asociados a la provisión de abortos, incluso si también brindaban otros servicios médicos. Planned Parenthood respondió rápidamente con una demanda presentada ante la corte de distrito de Massachusetts contra el entonces secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. La organización argumentó que, de aplicarse la norma, se verían forzados a cerrar cerca de 200 clínicas en 24 estados, lo que podría dejar sin atención a más de un millón de personas.

En un comunicado difundido tras el fallo judicial, Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Federation of America, afirmó: “Estamos demandando a la administración Trump por este ataque dirigido a nuestros centros y a los pacientes que dependen de ellos. Este caso trata de asegurar que quienes usan Medicaid puedan seguir accediendo a anticonceptivos, pruebas de ITS, exámenes de cáncer y otros servicios esenciales en sus centros locales”.

La jueza Talwani había emitido inicialmente una orden más limitada, que prohibía al gobierno cortar pagos solo a aquellas filiales de Planned Parenthood que no ofrecían abortos o que no habían alcanzado el umbral de 800.000 dólares anuales en reembolsos de Medicaid. La nueva medida, de mayor peso legal, extiende la protección a todos los centros de la organización.

Desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos no emitieron comentarios tras la nueva resolución judicial. Sin embargo, previamente habían manifestado su desacuerdo con el fallo original. Andrew Nixon, director de comunicación del departamento, sostuvo que “los estados no deberían verse obligados a financiar organizaciones que han elegido la defensa política sobre la atención al paciente”. Añadió también que permitirlo “socava la flexibilidad estatal” y genera “preocupaciones sobre la rendición de cuentas”.

Medicaid es un programa de salud pública que asiste a millones de estadounidenses de bajos ingresos y personas con discapacidad. La mitad de los pacientes de Planned Parenthood dependen de él para recibir atención. De ahí que los directivos de la organización consideren que esta nueva legislación representa un ataque directo al derecho a la atención médica para comunidades vulnerables.

Distintas filiales de Planned Parenthood expresaron su respaldo al fallo de la jueza Talwani. Dominique Lee, presidenta y directora ejecutiva de la Planned Parenthood League of Massachusetts, celebró la resolución como “un recordatorio de que los pacientes, no la política, deben guiar la atención médica”. Y agregó: “En Massachusetts y más allá, seguiremos luchando para garantizar que todos puedan recurrir al proveedor en el que confían, sin importar su seguro o código postal”.

Por su parte, Shireen Ghorbani, presidenta interina de la Asociación de Planificación Familiar de Utah, declaró que la decisión judicial permite a los pacientes de Medicaid seguir accediendo a una atención de alta calidad: “Muchas generaciones han confiado en Planned Parenthood como expertos en salud sexual y reproductiva. Continuaremos esta lucha en los tribunales para proteger la libertad de nuestros pacientes de recibir la atención que necesitan”.

En un comunicado anterior, fechado el 7 de julio, Planned Parenthood había advertido que, si la ley se implementaba sin trabas, las consecuencias serían “una crisis de salud pública”. Desde la organización insisten en que su labor es esencial, especialmente en un contexto político en el que el acceso a la salud reproductiva está en constante amenaza.

En resumen, la disputa entre Planned Parenthood y la administración Trump plantea una discusión más amplia sobre el alcance del sistema de salud pública en Estados Unidos, el rol del gobierno federal en la regulación del aborto, y el derecho de millones de personas a acceder a servicios médicos esenciales sin que su cobertura dependa del tipo de seguro que poseen o de decisiones políticas cambiantes.