El gobernador Axel Kicillof inició la semana con una serie de actividades en Miramar, localidad de la Quinta sección electoral, desde donde convocó a acrecentar la participación electoral de cara al 7 de septiembre, cuando se renovarán la mitad de la Legislatura, los 135 concejos deliberantes y los 135 consejos escolares.

Con el intendente del Frente Renovador, Sebastián Ianantuony, recorrieron las obras del centro de salud número 191 desde el inicio de la gestión y el primero de ese tipo en el distrito. En otro pasaje, firmaron convenios para acondicionar las tres sedes del programa Envión y adquirir materiales de construcción para arreglos de infraestructura.

También se firmó un convenio con el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) para la compra de equipamiento para el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Marín.

Si bien el centro de salud no se inauguró, el gobernador y su ministro de Infraestructura, el también candidato a senador Gabriel Katopodis, recorrieron los avances y anunciaron que en dos semanas estaría listo para cortar cinta.

“Hoy es una visita cortita, pero pronto, en dos semanas, lo vamos a tener inaugurado. Hay mucho por visitar. Vieron cómo está la temporada de complicada, la vida, la producción, el salario, todo para atrás con Milei”, dijo el gobernador en una breve intervención informal ante militantes y vecinos que se acercaron.

Acto seguido, aseveró: “Vamos a ir a llenar las urnas de votos. Ese es el instrumento que tenemos para ponerle freno a Milei. Se viene una época muy complicada, una campaña muy difícil”, advirtió.

El mandatario estuvo acompañado, además, por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; la candidata a senadora provincial por la Quinta, Fernanda Raverta y por el candidato a concejal de Mar del Plata e integrante del Movimiento Derecho al Futuro, el diputado provincial Gustavo Pulti; el director de Aguas Bonaerenses (ABSA), Jorge Paredi; y el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, entre otros.

“Desde que llegó Milei hubo un desborde en la atención de salud porque lo privado está cada vez más complicado”, aseguró más tarde el gobernador en contacto con la prensa local, donde enfatizó que la obra del CAPS se hizo “para reforzar” el sistema de salud local, dado que incluye seis consultorios de 500 metros cuadrados, está totalmente equipado y preparado para funcionar como una suerte de “mini hospital, que complementa el sistema de salud del distrito”.

Tras hacer un repaso de las obras que se llevaron adelante en Miramar, desde la defensa costera, hasta la estación transformadora de energía, pasando por la Ruta 11 y escuelas, el gobernador recordó que la temporada de verano “fue muy difícil” porque “hubo récord de salidas al exterior, pero a otros no les alcanza para el turismo popular y eso golpea”.

“Vamos a seguir acompañando para tener la mejor temporada que se pueda”, prometió. A la vez, resaltó que hay graves problemas en otras industrias clave de la zona como el sector pesquero y el textil.

En esa línea, siguiendo con la recta de campaña que se estableció desde La Plata, alertó: “Se viene una elección donde lo que realmente nos hemos propuesto comunicar es que hay que sumar fuerzas para frenar a Milei”.

“Alguno pensará que no importa si no hay turismo nacional, producción nacional, tenemos todo parado y la plata no alcanza. El Estado sigue poniendo el cuerpo. Estamos ante una discusión de fondo sobre quién se va a ocupar de la salud de la gente”, dijo.

La visita del gobernador a Miramar se enmarca en el plan de acción diseñado para la campaña, con actividad constante y permanente de gestión entre conurbano e interior hasta 15 días antes de las elecciones, que es el plazo avalado por ley. A partir de ese momento, se desarrollará una serie de actos y encuentros más de corte político, tal informaron fuentes de Fuerza Patria a Buenos Aires/12.

“Los próximos días se tratara de eso, mostrar a los bonaerenses que hay dos formas de gobernar: la de Milei, sin hacerse cargo de sus obligaciones y otra que es la de la Provincia, que más allá de los problemas y el recorte, estamos dando respuesta en todos los ámbitos”, dijo este lunes el ministro de Gobierno de Kicillof, Carlos Bianco.

En este contexto, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires publicó el padrón de votantes para las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre, detallando que hay 13.361.359 de argentinos habilitados para ejercer el voto; y 1.015.232 extranjeros.