Tras el reciente éxito de Superman, James Gunn se ha convertido en la figura central del renacer del Universo DC. Con una recaudación de 340 millones de dólares en poco más de una semana, la nueva película protagonizada por David Corenswet marca un sólido comienzo para la nueva fase del universo de DC bajo el liderazgo de Gunn. Pero mientras Superman atrae las miradas del mundo, la atención se dirige hacia quién será la nueva Wonder Woman.

James Gunn reflexiona sobre sus metas creativas

James Gunn, conocido por su meticuloso enfoque creativo, ha dejado claro que el alma de sus producciones radica en un guion sólido antes de iniciar cualquier filmación. Esta filosofía ha guiado decisiones clave, como la cancelación de Wonder Woman 3, subrayando la importancia de consolidar una narrativa fija antes de continuar con la iconografía superheroica. La reimaginación de Wonder Woman, uno de los iconos más prominentes de DC, no es una tarea que Gunn aborda con ligereza. "No estamos en esto para hacerlo rápido, sino para hacerlo bien", afirmó.

La elección de la nueva Wonder Woman

Con la atención puesta en la sucesora de Gal Gadot, las casas de apuestas y los círculos de fans se centran en debatir quién debería portar el lazo de la verdad. Entre los nombres que más resuenan está Adria Arjona. La actriz puertorriqueña ha captado la atención tras su participación en Andor —serie ubicada en el universo Star Wars— y otros proyectos de renombre como Irma Vep. Pero, más allá de su talento en pantalla, lo que ha avivado las especulaciones fue el descubrimiento de que Gunn la sigue en sus redes sociales.

Adria Arjona: La amistad que alimenta las especulaciones

En una entrevista con ExtraTV, Gunn explicó los verdaderos motivos detrás de su conexión en Instagram con Arjona: "La sigo desde hace siete años... por amistad", confesó el director, señalando que el seguimiento se remonta a su colaboración en The Belko Experiment en 2016. Este vínculo de larga data ha generado teorías entre los fanáticos, quienes imaginan a Arjona como Diana Prince. No obstante, Gunn mantiene que el seguimiento fue meramente personal, desvinculándolo oficialmente de cualquier proceso de casting.

Cuando CinemaBlend le preguntó a Adria Arjona sobre su posible inclusión en el proyecto, la actriz se mostró evasiva pero sin ocultar su entusiasmo por Gunn. "Amor a James Gunn, me dio mi primer papel en una gran producción", expresó en referencia a su rol en The Belko Experiment, atribuyendo a Gunn el impulso inicial en su carrera en el cine de mayor escala.

El futuro de Wonder Woman y su impacto en el Universo DC

La espera por una nueva Wonder Woman subraya la importancia que la heroína ha tenido en la historia de DC. Sin una fecha estimada para la producción, los planes de una versión renovada se mantienen como uno de los misterios más intrigantes de la etapa actual de DC Studios. La afirmación de Gunn sobre basar las películas en un guion excelente y consolidado sugiere que el público deberá ser paciente.

Mientras tanto, la intriga sobre quién sustituirá a Gal Gadot continúa alimentando el debate y la especulación entre los seguidores del cómic. Sin embargo, este enfoque pausado promete una nueva era para DC que podría revolucionar la forma en que se entrelazan contenido y narrativa, construyendo un universo que recupere la esencia de los superhéroes que la industria ha llegado a amar.

