La postal turística de este invierno en Mar del Plata está lejos de ser la habitual. Calles con poco movimiento, hoteles con casi todas sus habitaciones disponibles, locales con mesas vacías y balances que no cierran. El fin de semana, la candidata del frente Fuerza Patria y extitular de ANSES, Fernanda Raverta, utilizó su cuenta de X para describir la situación como un “desplome sin precedentes” del turismo en la ciudad en el receso invernal. “Hoy, la ocupación hotelera en estas vacaciones de invierno es la más baja de los últimos 20 años. Solo el 35 por ciento de los hoteles está ocupado. Y muchos, directamente, ni siquiera abrieron sus puertas”, escribió. Su publicación fue replicada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Raverta, que encabeza la lista de la Quinta Sección electoral en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, responsabilizó directamente a las políticas del gobierno nacional y al intendente de Mar del Plata: “Milei y Montenegro se llenan la boca diciendo que ‘defienden al sector privado’. Todo chamuyo. La realidad es otra: están fundiendo a los que producen, a los que invierten, a los que trabajan”.

Las declaraciones de Raverta se suman a una agenda intensa de campaña que incluyó una recorrida este lunes con el gobernador Axel Kicillof en General Alvarado para visitar el CAPS de Miramar y una reunión en Mar del Plata junto a Jorge Paredi, María Laura García, Marcelo Sosa y Andrea Cáceres, también candidatos en la sección. El derrumbe de los números en la temporada marcó el pulso de las conversaciones y las preocupaciones de la región que en la crisis del turismo ve reflejada la situación general.

El diagnóstico no quedó solo en lo político. La extitular de ANSES adjuntó en su publicación el caso de La Fonte D’Oro. Miguel Martínez Allué, titular de la tradicional cadena, fue tajante en diálogo con Radio Brisas: “No ha venido casi gente. El nivel de actividad está lejísimos de lo que solían ser las vacaciones de invierno”. En cifras, el hotel del grupo apenas alcanza un 35 por ciento de ocupación, cuando históricamente rondaba entre el 75 por ciento y el 80 por ciento.

Aunque las cafeterías siguen abiertas y reciben clientela, el consumo cayó fuerte. “Hay muchas familias con chicos, pero mucho cliente local. Eso compensa en parte la falta de turistas, pero el rendimiento es casi inexistente”, explicó Allué, quien también destacó el peso de la carga impositiva y el encarecimiento de los costos fijos. “Pagamos muchos impuestos laborales. De cada uno que se abona, al trabajador le llegan apenas 900.000 pesos netos, y eso después rinde 700.000 por el IVA. Es insostenible”.

Referentes del sector hotelero y gastronómico de Mar del Plata también sumaron su preocupación coincidiendo en los números preliminares. Hernán Szkrohal, vicepresidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, coincidió con el diagnóstico. En diálogo con Buenos Aires/12 señaló que en la primera semana de vacaciones, hasta el viernes 25, el nivel de reservas en hoteles habilitados fue del 33 al 35 por ciento, sobre unas 32.000 plazas habilitadas. Durante el fin de semana la ocupación mejoró al 50, 55 por ciento, pero luego volvió a caer. “En algunos hoteles estuvo más alto, pero otros no tienen pasajeros. Y vuelve a bajar”, detalló.

La gastronomía no escapó al derrumbe. “Durante la semana fueron días con caída promedio del 25, 30 por ciento en cantidad de tickets respecto al año pasado. Hay un cambio de comportamiento en el consumo: la gente se cuida, hace una sola comida afuera, desayuna donde se hospeda o alquila”, explicó.

Szkrohal también puso el foco en el impacto de la política macroeconómica y la falta de planificación: “No hay estímulos para el turismo interno. Además, los fines de semana largos este año fueron no laborables, no feriados, y eso en el sector privado es discrecional. Sumale el desplome del poder adquisitivo, el aumento de tarifas, alquileres, transporte... Hoy el saldo disponible para consumir es mínimo”.

Desde la UTHGRA, el secretario general Pablo Santín aportó otro dato preocupante a Buenos Aires/12: “El año pasado estábamos en 45 por ciento para esta fecha”. Aunque durante el fin de semana el promedio subió a 50 por ciento, “muchos hoteles están cerrados”, apuntó. Y añadió: “Menos turistas, menos consumo. Cayó muchísimo la gastronomía y el comercio”. En 2023 habían arribado unos 375.000 turistas, en 2024 fueron 350.000, y este año todo indica una cifra mucho menor, según comentó.

El análisis estructural lo explicó el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, durante la conferencia de prensa que encabezó junto a Carlos Bianco en la mañana de este lunes. “Cuando hablamos del ajuste del gobierno nacional, hablamos del desplome del turismo en la Provincia y en el país. Cayeron un 6,6 por ciento los turistas en la última temporada fuerte, lo que equivale a 663.000 personas menos que en 2023/24”, detalló. A esto se sumó una caída del 25 por ciento en los ingresos reales por turismo y un retroceso del 20 por ciento en el consumo en la Costa Atlántica, medido por cuenta DNI y tarjetas de débito y crédito.

Uno de los fenómenos destacados por los ministros fue el desequilibrio entre turismo receptivo y emisivo. Según el informe oficial, el turismo receptivo se derrumbó un 28,1 por ciento con 2.882.316 turistas, mientras que el turismo emisivo creció 74,8 por ciento, alcanzando los 6.384.639 viajeros. El saldo neto negativo fue de más de 3,5 millones de turistas.

Costa planteó que “el turismo no suele desagregarse en la estructura productiva, pero si se agrupan todas las actividades vinculadas, es la quinta actividad más importante de la economía bonaerense”. Y advirtió que la situación podría empeorar si no hay cambios en la orientación de las políticas nacionales: “El gobierno nacional parece funcionar como una agencia de turismo al exterior, no como un Estado promotor del desarrollo turístico interno”.

“En la provincia de Buenos Aires los números de estas vacaciones de invierno son muy preocupantes. En la conferencia mostramos números cerrados y objetivos, que hablan por sí solos, y cuando tengamos los números finales los presentaremos”, anticipó Bianco en una movida que se sumará a "los números del desastre" que la provincia empezó a mostrar a comienzos de esta semana para dar cuenta de los efectos de la gestión económica del gobierno de Javier Milei.

Como antecedente, los datos del último doble fin de semana largo de junio ya anticipaban el escenario con un 19 por ciento menos turistas que en 2024, un desplome del 39 por ciento en el consumo y caídas pronunciadas en ocupación hotelera. Mar del Plata alcanzó un 50 por ciento de ocupación (20 puntos menos que el año pasado), el Partido de la Costa cayó al 31 por ciento, Villa Gesell al 45 por ciento, Pinamar al 43 por ciento, Tigre al 42 por ciento, y Mar Chiquita tocó el piso con 24 por ciento.

En este panorama, además de los ejes del ajuste y la obra pública, la campaña hacia las legislativas de septiembre adquiere un tono marcado por la actividad turística en este distrito de la Quinta Sección. Raverta insistió en que lo que pasa en la ciudad "no es una casualidad" sino que es "parte de un modelo". "Un proyecto de país que desprecia el turismo nacional. Que castiga el bolsillo de las familias. Y que gobierna para muy poquitos... siempre los mismos”, completó.

Mientras tanto, los empresarios, trabajadores y comerciantes del sector siguen pidiendo medidas concretas para frenar la caída y reactivar uno de los motores de la economía marplatense y bonaerense.

Guillermo Montenegro, el intendente de la ciudad, es el primer candidato de La Libertad Avanza en la Quinta sección electoral.