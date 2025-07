Los estatales salteños tendrán un 14 por ciento de recomposición salarial en sus haberes que se distribuirá en tres tramos de este segundo semestre: uno de 4 por ciento a cobrar con los sueldos de agosto y dos más del 5 por ciento que impactarán en los sueldos de octubre y diciembre. Esta fue la última oferta del gobierno provincial que fue aceptada ayer por la mayoría de gremios.

Tras semanas de negociaciones el gobierno de Salta subrayó como un logro el incremento salarial anual que otorgó a los empleados estatales, un valor que se ubica hasta ahora en el orden del 23 por ciento, con una cláusula de revisión en octubre.

Al final del encuentro con los gremios, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, ponderó que si bien el contexto nacional "es complicado porque baja el consumo y muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes", quienes gestionan lo público en Salta se sentaron a "dialogar" con los trabajadores porque creen "en un Estado presente, eficiente y ordenado". Una vez más, el funcionario destacó cinco años y medio de "cuentas públicas" en regla.

Sin embargo, el acuerdo fue rechazado por dos gremios docentes, la Asociación Docente Provincial (ADP) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), y se sumó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Salta. Para esos gremios, de alta representación entre el conjunto de trabajadores y trabajadoras públicas, la última oferta del gobierno de Gustavo Saénz no hace más que profundizar la pobreza.

La recomposición salarial que se firmó ayer comenzará con un bono de 50 mil pesos que los agentes públicos de todas las áreas de la administración cobrarán con los salarios de julio. Las mejoras específicas se dividieron según áreas. Docentes cobrarán nuevos valores en concepto de jerarquización, un ítem que reconoce formación y trayectoria profesional. El gobierno se comprometió a mejorar el salario básico del docente que recién se inicia con jornada simple, un monto que se fijó en 715 mil pesos. También garantizó el pago de la Compensación Transitoria Docente (viejo Incentivo Docente) hasta diciembre de este año y otorgó un incremento del 15 por ciento en el ítem transporte para todos los educadores públicos.

En el área de salud pública los gremios acordaron mejoras en ítems como asistencia crítica, jerarquización por grupo y subgrupo, y el gobierno aseguró que continuará con el trámite de pase a planta temporaria de trabajadores contratados. También avanzará en la actualización de contratos. Mientras tanto, quienes se desempeñan en la administración centralizada tendrán incrementos en adicionales específicos que reconoce funciones y responsabilidades propias de cada área. Y finalmente en seguridad, el Estado salteño definió el ingreso de nuevos agentes, "en línea con las necesidades operativas del sistema".

Entre los gremios que firmaron el acuerdo, Daniel Amidei, de la Unión Docentes Argentinos (UDA), recordó que este sindicato había pedido que el salario se acercara a la inflación proyectada, "y en base a eso, evidentemente hay un esfuerzo por tratar de achicar la brecha que venimos teniendo con el tema de la inflación”, reconoció.

Gustavo Soto, de UPCN, destacó que hubo "avances en Salud Pública, en Centralizada, el porcentaje nunca va a ser el que uno desea pero sí es lo que más se acerca a la realidad de lo que estamos viviendo en el país y con un gobierno nacional que nos está pisando los salarios", aseguró. Y también él reconoció "el esfuerzo que hace la provincia para poder llegar a este porcentaje que está muy lejos de lo que da Nación o de lo que dan otras provincias. No es el mejor, pero sí creo que es el que más se acerca a realidad del país”, se resignó.

Los que no firmaron

El primero en declarar su rechazo fue Fernando Mazzone, titular de ADP. En radio Mitre Salta, Mazzone explicó por qué no firmó el acuerdo. "No se logró avanzar con el blanqueo de algunos códigos como el 690, que es fijo, no remunerativo ni bonificable, y alcanza a toda la docencia", dijo. Y si bien admitió que el gobierno salteño aceptó mejorar valores de otros conceptos, como la jerarquización docente para supervisores, directores y vices, insistió en reclamar el pase a "remunerativos" de ese y otros códigos, porque engrosan la larga lista de códigos que permanecen "en negro" y luego impactan en las jubilaciones.

Por el lado de AMET, con la firma de su secretario general Claudio Jaime, posteó en redes digitales un comunicado explicando los motivos de esta decisión. Rechazó la oferta "no solamente por cuestión de aumento, sino porque tampoco hubo respuesta favorable ante el pedido de blanqueamiento del código 690", insistió. "Tampoco para mover la base de cálculo de diciembre de 2024 a 2025". Se trata de otro reclamo clave, porque todo incremento salarial que se otorgó hasta el momento se hizo en base a un salario básico que poco se corresponde con la realidad económica actual.





Finalmente, ATE Salta comunicó también en las redes que había "rechazado enfáticamente la oferta salarial del Gobierno Provincial para el segundo semestre de 2025" por ser "miserable e inaceptable", ya que no contempló una "compensación" para el poder adquisitivo perdido durante la gestión nacional libertaria.

Por otro lado, agregó que la tercera oferta salarial reflejó "la falta de interés y voluntad política del (Estado) provincial" para "abordar la grave situación salarial de sus trabajadores". En ese sentido, remarcó que los salarios son "de hambre" porque no permiten cubrir necesidades básicas. Esa situación, acotó, incrementa mes a mes el malestar entre los trabajadores.

Por ese motivo, para la conducción de ATE resultó "incomprensible que otros sindicatos hayan aceptado semejante recorte en los sueldos de los empleados públicos". Declaró así el estado de alerta y movilización, "ante el retroceso de los derechos laborales y la falta de un sueldo digno".

Otros gremios docentes como SITEPSa y DASA seccional Salta convocaron a sus asociados a participar en una asamblea general hoy en horas del mediodía. El objetivo: socializar la propuesta para analizarla y responder de forma representativa. Mientras tanto, se declararon en estado de alerta. Cerca de la medianoche SITEPSa difundió una convocatoria a un paro de actividades para hoy y mañana.

Protesta de docentes autoconvocados frente a Casa de Gobierno (Captura de video)





Al cierre de esta edición, los docentes autoconvocados se habían reunido en asamblea y, en ese contexto, decidieron prolongar hasta el viernes el paro de actividades en establecimientos públicos de la provincia. "Estuvimos desde las 10 de la mañana en Grand Bourg con una buena convocatoria para expresar nuestros reclamos", reseñó Horacio Barbich, docente de La Calderilla. "Luego convocamos a asamblea, en la que se rechazó la propuesta", continuó en diálogo con este diario. En esa convocatoria, "se determinó continuar con el paro por 72 horas", indicó.

Se trata de un sector de docentes salteños que no reconocen la conducción de ningún gremio. Se manifestaron ayer frente a las puertas de la sede del Poder Ejecutivo local, reclamando por un salario digno. El punteo de pedidos sintoniza ahora con los gremios que rechazaron la última oferta de un 14 por ciento. Reclaman que los ítems que no son remunerativos, y luego impactan en mejoras salariales o al tramitar la jubilación, cambien a remunerativos. La Asamblea Provincial Docente Autoconvocada de Salta se reunirá nuevamente el sábado 2 de agosto para evaluar nuevas acciones.