“Jugá con el tipo, no con las cartas”. Es un credo que va al corazón mismo del póker, y está en el centro de Dealer’s Choice, la obra de Patrick Marber de 1995 que este mes vuelve a escena en el Donmar Theatre de Londres. El póker es un juego simple de probabilidades estadísticas, pero también una red compleja de psicología y personalidad. Nadie gana solo con las matemáticas. En el póker, cuanto más se esfuerza alguien por volverse ilegible, más termina mostrando. Esa sensación de enigma está en el corazón de muchas de las actuaciones de Alfie Allen, que en los últimos años incluyen una nominación al Tony en Broadway, series importantes de la BBC y papeles muy elogiados en cine. Tiene algo de autocontención, pero también la calma de alguien que esconde mucho. No sorprende que los productores lo hayan elegido para interpretar a Frankie, considerado el mejor jugador del grupo de amigos que se junta a jugar todas las semanas, en lo que fue la ópera prima de Marber.

Dealer’s Choice, que capturó muy bien el espíritu masculino y barrial del momento cuando se estrenó, ha demostrado tener cuerda para rato. Es lo suficientemente compleja y enredada como para poder revivirla en distintos contextos y épocas sin perder sentido. Se centra en un grupo de hombres -todos trabajan en el mismo restaurante, todos arrastran sueños frustrados, y todos esperan, con una mezcla de desesperación y resignación, algo mejor-. Lo que los une es el póker: un espacio donde pueden asumir responsabilidades y, al mismo tiempo, soltarlas.

Como varios del elenco, Allen nunca había jugado al póker antes de los ensayos. Pero su primer descubrimiento fue el más importante. “Aprendimos que tiene que haber algo en juego para que importe”, dice. “Jugábamos con fichas falsas, pero te das cuenta de que no significa nada si no estás poniendo tu propia plata. Y como actor, eso también es clave para mí en cada personaje: ¿qué está en juego? Obvio que puede ser la plata, pero uno trata de ir un poco más allá”.

En esta versión del Donmar, la obra entra cómoda en el debate actual sobre la masculinidad. Frankie, el personaje de Allen, es un joven macho alfa canchero pero medio frágil. No solo es el mejor jugador del grupo, también es un ganador con las mujeres. ¿Pero no será que hay menos de lo que parece? Mientras discuten las manos, todos terminan revelando más de sí mismos de lo que quisieran.

Eso sí: esa exposición no parece aplicar a Alfie Allen en la vida real. Nunca da la impresión de pasarse de rosca. Cuando nos encontramos en las oficinas del Donmar en Covent Garden, es simpático, tranquilo, hasta después de un día largo de ensayo (proceso que parece disfrutar tanto como la actuación misma). Se ríe, se banca que mi grabador falle y se toma su tiempo. Igual, hay algo reservado en él.

Y no es raro. Hijo del histriónico y verborrágico Keith Allen -actor, presentador, comediante y símbolo del exceso en los '80 y '90-, Alfie entendió de chico las luces y sombras de la fama. El éxito (y los escándalos de los tabloides) de su hermana Lily seguro le dejaron clara la lección. Las preguntas sobre su familia lo dejan callado un rato largo. Da la sensación de que no es que no quiere hablar, sino que está cansado del tema. “Mi familia es mi familia, ¿viste?”, responde.

Lo que sí lo mueve, se nota, es su trabajo, cada vez más variado y sólido. Dealer’s Choice retrata con precisión los matices duros, a veces combativos, de la amistad entre hombres. “A veces las amistades fuertes se construyen así”, dice Allen. “Vas a los extremos, te peleás, y después volvés a ‘estamos bien, ¿no?’” Igual, le da casi todo el crédito a Marber. “La escritura de Patrick hace mucho del trabajo por vos. No hay grandes monólogos para lucirse. Siempre es sobre lo que el otro está haciendo. Es como un baile.”

Pero el baile es de a dos. Y Allen cada vez arma una galería más interesante de hombres vulnerables al límite. Además de Frankie, está el torturado Theon Greyjoy de Game of Thrones (“fueron 10 años locos… me llevaron a lugares donde no pensé que podía llegar”). La tortura de Theon giraba en torno a la castración, la humillación, la emasculación. El año pasado, Allen fue protagonista de McVeigh, una mirada sobre el peor terrorista doméstico de Estados Unidos, Timothy McVeigh, autor del atentado de Oklahoma City en 1995 que mató a 167 personas, entre ellas 19 niños. Y en 2022 actuó en SAS: Rogue Heroes, como Jock Lewes, un personaje real: fundador y principal entrenador del regimiento, un tipo que mezclaba disciplina extrema con una veta salvaje de rebeldía.

Para componer a Lewes, Allen hizo algo muy suyo: ofreció una actuación expresiva, sin una pizca de ego. “No quería alejarme demasiado del tipo que había leído”, dice. “Me basé en las cartas de amor que le escribió a su futura esposa. Hay todo un libro con ellas. Fue mi fuente. No quise meterle cosas mías ni exagerar. Quise ser fiel al verdadero”.

Es tentador compararlo con su padre Keith, que por más carisma que tenga (o por eso mismo), siempre parece actuar de Keith Allen. Alfie creció a la vista de todos -Lily contó que los dejaban en el piso de arriba del Groucho Club mientras el padre tomaba abajo-, y él también probó el estilo de vida fiestero. Pero personajes como Jock Lewes revelan otra cosa: una especie de autoexigencia o ascetismo que parece ser la respuesta contraria. “Jock era un disciplinado distante”, dice Allen. “Se crió en un hogar protestante, capaz que el SAS fue su vía de escape. Le dio una estructura.” ¿No será que a Allen le pasa algo parecido, sobre todo con esa capacidad de desaparecer dentro de sus personajes?

Como la cultura misma, Allen parece haber hecho un largo camino. En SAS: Rogue Heroes, junto a su compañero Theo Barklem-Biggs (también parte del elenco de Dealer’s Choice), armaron una especie de foro terapéutico para el equipo durante el rodaje en Marruecos. “Era un grupo de gente que no se conocía, todos tirados en medio del desierto”, cuenta Allen. “¡Un poco como debe ser en el ejército! Estuvo bueno tener un espacio para sentarse y hablar.” Ahora, durante la temporada en el Donmar, comparten un departamento en el centro de Londres. Hay una intimidad y una sinceridad, adentro y afuera del escenario.

Así que cuando Allen habla de lo que está en juego en Dealer’s Choice, no se refiere solo a la guita. Como muchos de sus últimos personajes, esta obra trata sobre cómo se hablan (o no se hablan) los hombres.

¿Pero cambiaron las cosas desde que se estrenó la obra? “Supongo que sí, en términos de hablar sobre el amor, la intimidad, la salud mental”, dice. “Obvio que en 1995 yo tenía 8 o 9 años, así que no me daba cuenta. Pero capaz que antes había una especie de entendimiento tácito… que los tipos a veces se guardaban las cosas y seguían. Y ahora siento que tenemos más libertad de construir sobre eso, de hablarlo". Si se trata de jugar con la persona y no con las cartas, Dealer’s Choice -y Alfie Allen- parece estar sintonizado con otro momento cultural. Puede que no haya nacido para apostar. Pero seguro que tampoco está yendo a lo seguro. Probablemente sería un gran jugador de póker, le digo. “Me gusta pensar que podría ser bueno blufeando”, contesta. “Pero todo pasa por saber cuándo apostar".

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.