“Escribo para detenerme, para quedarme un rato más”, dijo en alguna entrevista la poeta, escritora y docente Natalia Romero (Bahía Blanca, 1985) que recupero de la web.

La escritura es el viaje que emprende una poeta y la novela otro viaje que inicia para dar de nuevo con aquellos hallazgos atemporales, pienso, y anoto, mientras la leo: “hacer de la historia de la pérdida una historia de la recuperación”. La poeta recupera fotos del olvido y es como recuperar preguntas silentes, parte de la historia, parte de lo que todavía hay por hacer.

A Natalia la conocí en mi primer taller de poesía cuando las dos teníamos 20 años, allá por el 2005-2006. Participamos de los encuentros que coordinaba Romina Freschi. Puedo decir que la escuché en su primer recital, en una primera lectura, que estuve ahí, en esa escena fundacional. Después, cada vez que sacó un libro nos juntamos a brindar en algún barcito de Almagro, Villa Crespo o San Telmo. Y siempre, después de las risas —esa carcajada inconfundible que arroja Nati cada vez que algo la sorprende—, me firmaba la primera página del libro y, tal vez, ya no nos volvíamos a ver en la hasta publicación siguiente. Así, mediante la búsqueda de excusas para brindar y leernos ligamos nuestra amistad al paso del tiempo.

Su poesía primero y la prosa —ahora— están escritas desde el eco de la experiencia. Natalia recoge del andar amuletos, escenas, fotos, palabras y, con lo que junta, remasteriza una lengua propia enlazada a la historia familiar en plena apertura con el afuera. La escritura de Natalia es porosa y prístina. Y si hay algo que la interrumpe -y genera el corte de verso o el fragmento- es la fe, un rayo vibrante entre las palabras. La creencia en que lo que irrumpe es algo vital y sensible: un tesoro. Natalia afina su oído, está atenta a las pequeñas vibraciones que se manifiestan cerca y las observa; en ese acto de la mirada encuentra una forma posible y traza una geografía propia. La sorpresa tiene un lugar primordial en la escritura de Romero.

Vida y obra confluyen en un modo de habitar el mundo; para Natalia, el día parece ser un poema, algo que busca y algo con lo que da.

Natalia, además de poeta y escritora, es una maestra de talleres. Otra punta que enlaza y despliega en el bordado de su decir: presente. Por ejemplo, durante todo el invierno estará dando un taller que se llama Las visiones. Escritura hacia el espíritu. Bien podría ser el título de un libro de poemas o un ensayo sobre el vínculo entre la creación y lo sagrado. Es que Natalia encuentra en los procesos creativos, los procesos vitales, los nacimientos y las oportunidades su poética. Este seminario, que recomiendo con énfasis, estará guiado por un concepto central en su literatura y —entonces— en su mirada del mundo, y que recorrerá en cada clase: lo sagrado, la memoria, el presente.





Esos tres ejes podrían ser la llave de lectura de su novela reciente El precioso ruido de un corazón editado por la flamante editorial española Manos de pan.

Pienso en la gran maestra de artes visuales Diana Aisenberg, específicamente en uno de sus libros MDA: Método Diana Aisenberg (Adriana Hidalgo), donde posiciona la práctica del taller como ese acervo donde cultivar la mirada, la escritura y la fe en el hacer. ¿Se puede pensar la docencia como parte de la obra? La práctica desde donde surge la retroalimentación necesaria para seguir pensando, seguir escribiendo e inaugurar pistas para la pregunta siempre vigente: ¿cómo estar? ¿cómo estar cerca?

¿Cómo estar cerca de la poesía?

A veces pienso en desaparecer; la película que se estrenó en 2023 de Rachel Lambet retoma estas preguntas a través de la vida de una joven (un poco tímida, un poco lánguida) que le imprime movimiento al ritmo monótono de la vida adulta de oficina con fantasías sobre pasar de largo de la tierra, sobre ese pasar a otro estadio, sobre la posibilidad de no estar. Ambientada en un pueblito rodeado de montañas, la observación de la cámara lleva a apuntar a detalles bellísimos: frutas que ruedan hasta una alcantarilla, moscas sobre un plato, piecitos que se rozan entre sí adentro de un apretado zapato de cuero. Todo está a punto de no estar más, parecieran decirnos las imágenes que vemos en la pantalla. La melancolía se traspapela. Nos chocamos con la noción de que la presencia de lo real dura apenas segundos.

El libro de Natalia Romero a caballo entre el fragmento breve y la investigación del archivo familiar. Construyendo un ensayo personalísimo sobre el linaje madre-hija-futuro y las latencias que estallan en el paisaje del tiempo.

El precioso ruido de un corazón se inscribe en la misma biblioteca con, por ejemplo, Cuando las mujeres fueron pájaros de Terry Tempest Williams (Ediciones Antílope), donde la autora se encuentra con los diarios que su madre escribió en la juventud y desde ese hallazgo emprende lo que escribe. Pero también: En curso. El final del diario de Sarah Manguso (Alpha Decay), un ensayo sobre la lectura de su propio diario-archivo, que mantuvo durante 25 años. La autora vuelve a sus días, a las palabras que escribió cada mañana y, en ese volver a visitarse, intenta dar con aquello que persiguió por un lustro: la pérdida. Manguso dice: “Desde el principio supe que el diario no funcionaba, pero no podía dejar de escribirlo. No se me ocurría otra manera de evitar desaparecer en el tiempo”.

La escritura como antídoto para no desaparecer.

“Es mi imaginario el que descifra la foto, no mi memoria”, leo en El uso de la foto de Annie Ernaux y Marc Marie (Cabaret Voltaire), el libro escrito a cuatro manos donde fotografía y escritura dialogan armando una tercera voz.

Natalia también escribe entre un pase de postas archivo-poesía-memoria-invención cuando encuentra un ramo de fotos que sacó -y dejó- su madre y que ella -muchos años después- vuelve a tomar para inaugurar una colaboración que trasciende la materia del tiempo.

La escritura como nave de acercamiento.

El año pasado mi papá tuvo una serie de desmayos y cada dos por tres terminábamos en el hospital. Durante los días que se quedaba en observación, yo le llevaba libros. Si bien mi papá siempre fue un gran lector, el cansancio y el aturdimiento de las internaciones le quitaban el talismán tan preciado de la lectura. Mi papá, igual, se quiso quedar con el libro del cisne en la tapa, así dijo. Leer el título era como leer un poema, dijo. Una pequeña dosis para pasar el tiempo. El amor sostiene el peso de la noche (Caleta Olivia). Leía y después ya no recitaba: el amor sostiene el peso de la noche, como un rezo. Cuando mi papá volvió a su casa, se llevó el libro con él.

En Instagram, esa fuente despareja de información, hay una cuenta que me gusta pispear sobre diario de escritores. El último 10 de julio publicaron la entrada del diario de Patricia Highsmith en 1980: “Abandona todo menos tu salvavidas”.