Madrugada del 1 de julio. Cuatro pibes son detenidos por la policía luego de una persecución después de levantar un auto en las afueras de Mar del Plata cuyo propietario era un agente de la fuerza. Dos tienen dieciocho años y los otros, diecisiete. Tres de ellos son matrícula de un Centro Socioeducativo y Comunitario (CSC).

Noche del 6 de mayo. Ocho pibes son detenidos luego de ser filmados ingresando a un edificio céntrico por el estacionamiento después de romper un portón metálico con una barreta. No llegaron a robar nada porque las alarmas los ahuyentaron. Según un medio digital, son la banda de los “pibitos rompe rejas”, todos son menores, entre trece y diecisiete años. Siete son matrícula de un CSC.

Tarde del 15 de mayo. Un pibe arroja piedras desde un terreno contiguo a un patio escolar, lastimando a un niño. La directora de la primaria llama a la policía. Antes de ser aprehendido, el adolescente egresado de esa misma escuela ingresa al CSC, donde ahora está matriculado, y esconde un frasco con marihuana en la mochila de una compañera. Tiene catorce años.

Tarde del 13 de mayo. Mientras directivos, inspectoras, integrantes de equipos de orientación escolar y del CSC resuelven situaciones educativas de una decena de niños, algunos pibes del barrio rayan sus autos estacionados en la puerta del lugar y revientan un par de cerraduras. Al día siguiente, ingresan con puntas y hurtan comida mientras estaban los docentes, aunque no los amenazan ni los dañan. Se los nota bajo los efectos del consumo de sustancias. Tienen entre doce y quince años. Pocos días después, se logra que inicien actividades en el CSC. Hay un par que ni siquiera iniciaron la primaria.

Mañana del 23 de abril. En los días precedentes hubo un conflicto barrial entre dos pibes del CSC. Un par de ellos, de tan solo catorce años, busca ingresar para apretar al otro, acompañados por un tercero que tiene diecinueve años, que no es matrícula del programa. Las docentes se lo impiden, son amenazadas verbalmente y con gestos. Se ven obligadas a hacer una exposición policial debido a los antecedentes del joven.

Tarde del 15 de mayo. Un pibe que estaba haciendo tareas pedagógicas en el CSC se retiró antes. Regresó media hora después conduciendo una moto, perseguido por un móvil policial. Fue interceptado y agredido por los uniformados. Personal del CSC intervienen para que cesen en la actitud. Otros pibes lo defendieron, lanzaron piedras. Un agente amenazó con usar un arma de fuego. Detuvieron al pibe y secuestraron la moto, presumiblemente robada.

Noche del 15 de abril. Dos pibes le piden al guardia del Centro de Desarrollo Infantil, dependiente de la municipalidad, ingresar al baño. Él los conoce, se los permite, y en un descuido le roban el celular y la llave de su auto. Intentan escapar conduciéndolo. Son detenidos a la mañana siguiente. Uno tiene dieciocho y el otro dieciséis, este último es matrícula del CSC que tiene como sede la misma dependencia durante el turno tarde.

Se puede decir que no hay que darle letra a los agoreros de crueldad, que tendrían ganas de acusar a los Centros Socioeducativos y Comunitarios de ser un aguantadero de pibes chorros. Pero por el contrario, resulta que diversos funcionarios del poder judicial articulan con los Centros por ser la mejor puerta para el regreso a las escuelas. Porque los CSC están donde tienen que estar, apuntalando a quienes más lo necesitan. Fueron creados a fines del 2022 por el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires Alberto Sileoni, ante la enorme cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que no regresaban a la escuela durante la post pandemia. Actualmente son doscientos quince espacios en veintiocho distritos, por los cuales han pasado más de treinta mil pibes. En las barriadas más vulnerables, los docentes que integran los equipos de trabajo tienen como principal objetivo revincular niños, adolescentes y jóvenes al sistema educativo formal, y sostener trayectorias discontinuas en las escuelas.

En lo personal, me toca coordinar este dispositivo en General Pueyrredón. Trabajamos con los pibes que muy pocos quieren tener cerca, a veces en situación de calle, con poco apoyo familiar o vincular. La tarea es inmensa, compleja y muchas veces se parece a remar en dulce de leche del repostero. Cada pibe que se “pierde”, que cae en el delito o en el consumo problemático, es tomado por los docentes como una afrenta, casi como un fracaso personal. Trabajar en la vulnerabilidad psicosocial, a partir de la propia vulnerabilidad de la condición humana no es fácil, pero se intenta. Se construye sobre la arena movediza como si fuera tierra firme, sabiendo que lo construido puede derrumbarse con un simple soplido.

Las situaciones graves que han ocurrido en los últimos meses en los nueve CSC del distrito son breves historias que duelen y ponen de manifiesto lo que les cuesta a los pibes salir adelante, no caer en las tentaciones de los atajos fáciles. La problemática de los pibes de sectores populares se agravó notablemente en este primer semestre. Los trabajadores de los organismos de niñez, quienes se desempeñan en los ámbitos judiciales de menores, los docentes de escuelas periféricas, pueden dar muy buena cuenta de esto. Sabemos que en el conurbano ocurren situaciones similares.

Están los proyectos para bajar la edad de punibilidad penal, están quienes verbalizan “cárcel o bala”, propiciando la eliminación lisa y llana de los jóvenes de sectores populares, como algún encumbrado diputado. Otros atizan el fuego sumando discursos estigmatizantes y mandan patrullas municipales a atacar indigentes, como el intendente de Mar del Plata. Esos adultos disfrutan de una gran impunidad, amparados por los discursos presidenciales de odio y crueldad.

Nadie puede ser definido por una sola acción o juzgado de una vez y para siempre, más aún cuando somos adolescentes. Recuerdo que cuando tenía diecisiete años hurtamos una cartera de mujer en un boliche bailable de mi pueblo, junto con dos amigos que aún sigo viendo, hoy comerciantes y padres de familia honestos y laburadores. Nos gastamos el dinero en fichas de flipper. Años antes, había participado de un hecho vandálico menor en una obra en construcción, junto a un amigo del barrio. Él trabaja en una empresa en ese mismo pueblo desde hace más de tres décadas. Me avergüenzo de lo que hice, y hoy puedo contarlo ya que nunca más participé de cosas así. Todos deberíamos tener más de una oportunidad de reparar los errores que alguna vez cometimos. Todos podemos hacerlo.

Hay muchas otras historias en los CSC de Mar del Plata y Batán. Porque hay centenares de pibes que han sido revinculados exitosamente, que han vuelto a las escuelas, que la siguen peleando a pesar del generalizado deterioro socioeconómico de sus familias. Hacer foco en algunas situaciones extremas es urgente porque se están incrementando y hay que ocuparse. No alcanza con un dispositivo educativo por bueno que sea, ya que como bien dice un proverbio africano, “para educar a un niño hace falta una aldea”, necesitamos fortalecer la comunidad. Hacen falta muchas orejas y abrazos, posición de escucha y vínculo. Y eso es tarea de todos.

Es imprescindible que la sociedad comprenda que ningún pibe nace chorro y que no puede ser culpabilizado por lo que los adultos directamente e indirectamente no hemos hecho, o hemos hecho mal. Se puede revincular a la enorme mayoría de los pibes vulnerabilizados para que adscriban a un proyecto de vida. Fundamentalmente porque los pibes todavía valoran la escuela. Y también, porque al escuchar a los docentes de los CSC se ve que no aflojarán como militantes de la educación, ni siquiera si el dulce de leche se convierte en cemento.