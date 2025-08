La cumbre de gobernadores del miércoles en Buenos Aires, donde se blanqueó el origen de un futuro frente electoral, no sorprendió a los referentes del Partido Socialista, aliado principal de Maximiliano Pullaro en Unidos para Cambiar Santa Fe. Pero sí se enteraron ya con la reunión en proceso y la decisión tomada del gobernador ahora de ponerse ese objetivo federalista por delante y desandar el apoyo que le prodigó hasta no hace mucho al gobierno de Javier Milei.

Y en el partido de la rosa, tomaron nota enseguida del cambio de rumbo y bancaron la parada, con tal de que mantenga la condición que los aglutina a los 5 gobernadores: un espacio ajeno a La Libertad Avanza y también al kirchnerismo. En eso coinciden los radicales Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir y Gustavo Valdés (Corrientes), además del santacruceño Claudio Vidal, de pertenencia gremial petrolera. Y también, entonces, el PS, principal socio de Pullaro en Santa Fe.

La diputada nacional Mónica Fein lo explicó con la lógica que la llevó a integrarse al bloque Encuentro Federal, el mosaico parlamentario en el que caben Miguel Pichetto, Natalia De la Sota, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y Nicolás Massot. "Esto se formó con el objetivo de diálogo interpartidario para discutir un proceso más federal. Es una noticia muy positiva que los gobernadores se unan desde distinto signo político para discutir ese proceso más federal de Argentina, y Encuentro Federal venía a representar una parte de esto", argumentó la legisladora ayer por una emisora de Ciudad de Buenos Aires.

La jugada de Pullaro de repercusión nacional obliga dentro de Unidos a prestar atención a la conformación de listas para renovar las 9 bancas de diputado nacional que pone en juego Santa Fe en octubre, y cuya inscripción vencerá el próximo jueves 7.

La tónica hacia dentro de la coalición santafesina gobernante es asumir que la jugada de Pullaro no hace ruido interno. Ni siquiera para los socios del PRO. El partido amarillo está tejiendo alianzas en otros distritos electorales con La Libertad Avanza, como en provincia de Buenos Aires, y Entre Ríos también. Por eso Rogelio Frigerio no apareció anteayer en la foto de los 5 gobernadores. Pero en Santa Fe es distinto, porque quien comanda al partido es la vicegobernadora Gisela Scaglia, ajena al ala dura de Patricia Bullrich y Federico Angelini que se arrimó al calor libertario aunque no le den cabida en la lista de candidatos a diputados nacionales para la elección de octubre.

Y Scaglia reiteró ayer lo que ya había marcado ante cada zig zag de Pullaro respecto de Casa Rosada. "Si no vamos juntos, lo que tenemos en Santa Fe no lo vamos a romper", dijo la vice por LT8. Es lo que viene sosteniendo desde el origen de Unidos, en 2023 para ganar la gobernación, aunque luego cada partido de la alianza haya tomado posicionamientos diferentes según cada tema y cada elección fuera de Santa Fe.

Aunque la cita del gobernador con sus pares casi la tomó desprevenida, Fein celebró que este nuevo polo ¿opositor? tenga propósito electoral en el corto o mediano plazo. "Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe nos han planteado que esa es su iniciativa. Me parece bien, hay que avanzar en profundizar cuál es el objetivo de esta alianza electoral. Tenemos que discutir los procesos de distribución hacia las provincias, que hoy están sin obra pública y sin recursos, que se los queda el gobierno nacional. También hay que acordar una serie de valores que deben estar. Por lo menos, en Encuentro Federal hemos votado diferente en algunos temas porque siempre respetamos las pertenencias partidarias y posicionamientos de cada uno. De eso seguramente se hablará para ese proceso electoral, o espero que así sea", observó la socialista como planteando sus expectativas y límites a este nuevo eje de provincias.

Fein asumió que todos esos, Pullaro incluido, brindaron apoyo al gobierno libertario en sus primeros propósitos parlamentarios, como la controvertida Ley Bases. "Nosotros ahí votamos en contra, somos claramente opositores a Milei. Muchos apoyaron delegarle funciones al presidente, y la realidad nos demostró que iba a significar todo lo que vivimos este tiempo: desfinanciamiento del INTI, del INTA, de la cultura, de las universidades, etcétera", facturó la socialista. "Luego estos gobernadores empezaron a expresar diferencias. Ahora estamos por discutir una ley promovida por ellos mismos, que discute la distribución de recursos que le queda a Nación. Hubo un primer tiempo de acompañamiento al gobierno nacional, y a partir de decisiones que tomó de apropiarse de recursos de las provincias, de eliminar obra pública, de no tener un diálogo por ejemplo para resolver el tema de la Caja de Jubilaciones, bueno... vino este posicionamiento de coincidir en algunas cosas, pero disentir en otras", tradujo.

Fein concluirá su mandato en diciembre; su compañero de bloque, Esteban Paulón, tiene hasta 2027. Para ella, el cambio de los gobernadores es la reacción lógica al tener que tomar a su cargo salud, educación, obra pública, sin poder esperar nada de Nación a pesar del apoyo inicial. "La falta de diálogo, las barbaridades que el presidente ha dicho de los gobernadores, justifican que empiecen a constituir un polo que debata en el Congreso mayor federalismo", valoró.