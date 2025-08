Dos hombres, de 31 y 51 años, fueron aprehendidos ayer en allanamientos que realizó la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones por estar sospechados de haber participado en la balacera perpetrada el 6 de julio pasado en Tío Rolo, donde asesinaron al adolescente Juan Cruz Osuna de 13 años e hirieron a su primo Thiago de 8. La fiscal Marisol Fabbro los llevará a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal.

Los procedimientos se hicieron en José Ingenieros al 2300, Rui Barbosa al 800, Fontezuela al 2600 y Presidente Quintana al 1800. Los agentes secuestraron varios celulares, chips, tarjetas de memoria y una moto, que serán objeto de pericias.

La fiscal ordenó que queden detenidos Alexis Cristian G. (31) y Sebastián Rodolfo M. (51), quienes fueron trasladados a la sede de la Policía de Investigaciones.

Por esta investigación, la Justicia provincial ofrece una recompensa de diez millones de pesos por datos que conduzcan al arresto de quienes participaron en el plan criminal que se ejecutó en Camino de los Quinteros al 2800 a comienzos de este mes. Quienes deseen aportar información podrán hacerlo a cualquier sede de Fiscalías Regionales de Santa Fe.

Juan Cruz y Thiago fueron baleados mientras estaban en el comedor de la casa mirando TikTok. En la escena del ataque, los peritos forenses secuestraron siete vainas servidas.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, un tirador que se encontraba a pie disparó contra la casa y luego escapó en un vehículo. El análisis de la escena indica que es poco probable que no haya visto a quiénes estaba apuntando, ya que la ventana no tenía persiana y estaba cubierta solo por una cortina.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, y la directora de la Policía de Investigaciones (PDI), Eva Cainelli, brindaron ayer detalles sobre los avances en la causa que investiga el brutal ataque armado.

Pereira destacó el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad provinciales y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que permitió concretar dos detenciones a menos de un mes del hecho. “Estamos hablando de un hecho ocurrido el día 6, y hoy, 31 de julio, tenemos avances significativos. La investigación está en marcha, al igual que el despliegue del Plan Integrado de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, que articula tareas de patrullaje, investigación criminal y coordinación con el MPA. Esto nos ha permitido avanzar en el esclarecimiento de varios hechos”, remarcó. Además, recordó que sigue vigente la recompensa de 10 millones de pesos ofrecida por el Gobierno Provincial a quienes aporten datos relevantes para esclarecer el caso.

Por su parte, la directora de la PDI detalló que los procedimientos se realizaron bajo directivas de la fiscal Marisol Fabbro: “El miércoles se llevaron adelante cuatro allanamientos con intervención de personal de la Policía de Investigaciones y grupos de irrupción de la Policía de Acción Táctica. Se secuestraron teléfonos celulares, memorias de cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo. No se hallaron armas de fuego, pero lo más importante es que se logró la detención de dos personas mayores de edad que están a disposición de la Justicia. En los próximos días se realizará la audiencia imputativa”, explicó Cainelli.

La noche del 5 de julio Juan Cruz Osuna estaba con su primo de 8 años jugando en la vivienda familiar de Camino de los Quinteros al 2800, barrio Tío Rolo, cuando un hombre disparó en dirección a la habitación en la que estaban los chicos.

"El tirador se arrimó a la ventana y ejecutó a los dos chicos", dijo unos días después Ramón, padre del nene de 8 años. En ese sentido es que supuso que el ataque "no fue para nada por error".

Más allá de la certeza de que no se trató de un ataque por error, la familia no le encuentra explicación a lo ocurrido. "Somos gente laburante, no andamos en cosas raras, no tenemos problemas con nadie", aseguró Ramón.