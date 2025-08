El ministro de Economía, Luis Caputo, le bajó el precio a la jornada caliente de este jueves, marcada por un clima de incertidumbre debido a la escalada del dólar oficial que superó los 1.400 pesos en algunos bancos y al desplome de reservas del Banco Central que cerró en USD 1.900 millones. En una entrevista de streaming de militantes libertarios, aseveró que “en el mercado no ha pasado nada que no hayamos vivido ya con este Gobierno”. El ministro expresó que “se trata de exagerar la situación desde ciertos lados” y que algo similar se vivió “en febrero de 2024, donde el tipo de cambio llegó a estos niveles y en julio de 2024, cuando el dólar alcanzó los $1400”. Según Caputo, en ese momento “nos decían que no íbamos a llegar a acuerdo con el Fondo, volvió a pasar en marzo de este año”.





El mercado no se regula solo

Lejos de hacer una lectura crítica sobre las causas e impacto de la corrida del dólar, Caputo apuntó contra “el riesgo kuka o la incertidumbre política con la que algunos deciden cubrirse”. De esta manera, el ministro trató de quitarle importancia al asunto y, sobre todo, a la caída estrepitosa de las reservas. “No hay nada que no hayamos visto o esperado” y aseveró que “es importante que la gente entienda que el tipo de cambio flota”. En este sentido, lejos de secundar la máxima libertaria de que el mercado se regula solo, aseguró que el tipo de cambio puede subir o bajar y que es el Banco Central el que interviene cuando se encuentra en el techo o en piso de la banda. “Por eso no hay que enojarse con los funcionarios, si lo decís se enojan igual, pero al que le parezca barato comprará y al que no venderá. No sé por qué se enojan con nosotros”, manifestó.

Asimismo, remarcó que el foco de su cartera está puesto en la inflación y en que no sobren pesos ya que “genera una distorsión, una caída en la demanda de dinero” ante lo cual el Banco Central buscará absorber los pesos “sobrantes” del mercado.

La aprobación de la revisión técnica del FMI

El ministro ponderó que se haya superado la primera revisión del FMI y aseguró que “no pasa desapercibida al mercado”. Asimismo, manifestó que en los últimos 18 meses de gestión de gobierno “venimos cancelando deuda”. Según expresó, a partir del nuevo desembolso del Fondo se producirá un cambio en el cronograma de acumulación de reservas. “Estamos yendo a uno más compatible con la evolución de la macro”, dijo.

En este sentido, aseguró que este Gobierno compró el doble de reservas y que el acuerdo le permitirá al país facilitar el acceso al mercado para mayores reservas. Asimismo, el ministro explicó la baja escandalosa de reservas y expresó que se trata de “la volatilidad que puede tener un fin de mes y un evento como las elecciones (de septiembre) pero no es nada que no hayamos visto y que nos preocupe”.

Por su parte, el director del Banco central, Santiago Bausili -asiduo participante del streaming libertario- aseguró que la firma del acuerdo generó cierto nerviosismo en el Fondo ya que “por lo general los fondos financian transición al equilibrio fiscal y aquí ya lo teníamos”, aunque se apuró a asegurar que se trataba de un “nerviosismo sano”.

“Es importante que la revisión haya salido bien, los resultados fueron en línea con lo que ellos querían ver”, espetó.