El oficialismo libertario busca clausurar –como ya lo hizo la Casa Rosada— cualquier investigación sobre la Criptogate que involucra al presidente Javier Milei y su entorno más íntimo en le poder. Desde La Libertad Avanza interpretan que ya venció el plazo de 90 días que se había establecido desde la creación de la Comisión Investigadora del caso Libra en la Cámara de Diputados, que junto a sus socios políticos obturaron para que no funcionara y así cerrar la posibilidad que el cuerpo legislativo continúe con la investigación. El conglomerado opositor que impulsó la Comisión salió duramente al cruce de la intención oficialista: “La Comisión Investigadora sobre $LIBRA sigue vigente: no se puede clausurar lo que aún no se permitió funcionar. Quienes inicialmente votamos favorablemente para que se investigue el caso $LIBRA, queremos dejar en claro que la Comisión Especial Investigadora sobre $LIBRA no está caída ni extinguida”, dice el comunicado que firman los diputados opositores que integran la comisión.

La Comisión Investigadora del caso Libra para establecer la participación de Milei en la cripto estafa se creó en la sesión de Diputados del 8 de abril, con 128 votos afirmativos, 93 negativos y 7 abstenciones. Entonces el presidente de la Cámara, el libertario riojano Martín Menem, impuso su propio criterio para la conformación y luego de romper bloques y crear interbloques para ganar más sillas oficialistas, dispuso que la misma estuviera integrada por 28 diputados: 14 para las huestes libertarias y sus aliados y 14 para el conglomerado opositor que impulsó su creación.

El empate hizo que nunca se pudiera elegir sus autoridades y así obstaculizar su funcionamiento. Ahora, LLA insiste en que el tiempo de 90 días que la misma se había dado para delinear informes --con las conclusiones de la investigación, recibir denuncias y material probatorio, así como requerir y recibir declaraciones informativas o testimoniales— se ha terminado.

En su comunicado conjunto, los bloques de Unión por la Patria (UxP), Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre –que impulsaron su creación-- sostienen que “aún está vigente el plazo que la Comisión tiene para emitir un dictamen final y la mera expiración de los plazos establecidos por la resolución que le dio origen para investigar, no pueden considerarse como el cierre formal de un órgano parlamentario que no ha podido cumplir con los fines para los que fue creado, habida cuenta del sistemático bloqueo político y los artilugios parlamentarios impuestos por el oficialismo y sus aliados”.

“Esta Comisión fue creada con el mandato expreso de investigar la participación y responsabilidad de funcionarios del actual gobierno en el caso del criptoactivo $LIBRA y sus vínculos con los promotores del mismo. Sin embargo, el oficialismo ha impedido desde el primer día su normal funcionamiento, obstaculizando la designación de autoridades, evitando su convocatoria y bloqueando cada intento de avanzar en la agenda investigativa”, insiste el comunicado que firman los diputados Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal, Pablo Carro, Christian Castillo, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Carolina Gaillard, Itaí Hagman, Juan Marino, Nicolás Massot, Sabrina Selva, Julia Strada, Rodolfo Tailhade y Danya Tavela.

“En este sentido, consideramos que la Comisión de ninguna manera se encuentra caída, sino deliberadamente paralizada por el oficialismo. Vamos a insistir para que el recinto en pleno destrabe su funcionamiento, para que se permita cumplir con su misión, se convoque de inmediato a sus integrantes, se designe a sus autoridades y se retome el trabajo que la sociedad reclama”, afirma el comunicado.

La intención de los opositores es llevar al recinto, en la sesión que preparan para la primera semana de Agosto, un nuevo proyecto para reformar la resolución aprobada el pasado 8 de abril para destrabar la elección de autoridades. Pero como no contarían con los dos tercios necesarios para su tratamiento sobre tablas, buscarán votar un emplazamiento para que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes y Reglamento (en manos del libertario Nicolás Mayoraz y la macrista Silvia Lospennato, respectivamente) traten la iniciativa diseñada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

En el mismo se establece que “La Comisión designará a su Presidente, Vicepresidente y Secretario por mayoría de votos de sus miembros. En caso de empate en la elección de la presidencia, será designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputadas y diputados en la Honorable Cámara. La vicepresidencia corresponderá al otro miembro propuesto para la presidencia, y la secretaría será asignada a un miembro propuesto por el conjunto de bloques o interbloques que hayan impulsado al presidente designado.”

Además de proponer que “para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones, la Comisión Investigadora tiene un plazo de tres (3) meses a contar desde la constitución de la misma, entendiéndose por esto la elección de sus autoridades y la fijación de días y horarios de funcionamiento”.