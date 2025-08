La mirada del romántico amplía la belleza. De esta manera, el poeta explora otras posibilidades de creación, gambeteando al mito previo, para encontrar -o reencontrarse- con una discursividad que habitaba en la oralidad, pero ofrecía grandes posibilidades de escritura: la leyenda. Pero a pesar de los inclementes esfuerzos realizados -creaciones de hagiografías, heráldicas, “literaturas nacionales” y simbologías varias-, no pudieron culturalizarla en su totalidad manteniéndose ésta en gran medida, por sus carriles habituales; y mientras exista un adolescente, gozará siempre de su estertórea espontaneidad.

A fines de los ochenta, me encontraba en la búsqueda desenfrenada de la revista Humor. Aprovechaba el trabajo de mi viejo, había dado con el diseño de una máquina compactadora de papel, y recorría papeleras del oeste, sur y suroeste rosarino, no solo para acompañarlo, sino con el objetivo velado de hurgar, y a la postre, encontrar algún número de la publicación. Cuando me hacía de uno consideraba para mis adentros, que la tarea estaba cumplida.

En una de esas incursiones doy con una edición del año 1985. En ella, además de las consabidas notas de José Pablo Feinmann, Osvaldo Soriano, Mona Moncalvillo, Gloria Guerrero y los dibujos de Crist, Tabaré (el “Cacique Paja Brava”, una autorreferencia obligada) y Roberto Fontanarrosa, había un breve artículo escrito por el rosarino, donde daba cuenta, con fina ironía y exquisita gracia, sobre las diferentes “leyendas urbanas” que yacían en la idiosincrasia de nuestra ciudad. “El chancho encadenado”, “La Llorona”, y tantas otras pasaban revista en el recuento, aunque una me llamó la atención, era sobre una tal “viuda negra”.

Decía el famoso oscuro, que esta dama de la noche circundaba el circuito “joven” del oeste. De nórdica belleza, piernas de un metro, escasos pechos y piel casi transparente, enamoraba de manera impiadosa al elegido (no pasado de los veinte años), lo subía al Ford Sierra que conducía y juntos se perdían rumbo al centro. Como verán, el proceder era un tanto distinto al que se reconoce actualmente. Pero la tensión, lo “poetizable” si se quiere del relato, era la descripción del personaje: una mezcla de fragilidad y excesos. Y esto explotaba en mi cabeza.

La asociación, validada por mi gusto musical de entonces, se realizó de manera inmediata: la viuda negra era Debbie Harry. Quizás por una razón -hastío, tedio, amor al exotismo, desenfreno hormonal- Debbie entre Nueva York, Cardiff y Hamburgo, dejaba un tiempito Blondie y bajaba a Rosario -una ciudad sin pub, pero con muchas matinées- a empollar sus huevos en carne fresca, como una cabal arácnida. La explicación no prendía, pero la daba casi como predicador en el desierto. No muchos me creían, diría que nadie. En una oportunidad me sobrepuse al sonido tecno de Depeche Mode y expresé mi hipótesis a una ocasional compañera de baile, rubia para más datos. Su expresión de incredulidad, fue lo último que supe de ella.

Pero, la juventud se cura con el tiempo, y así pasó la mía. Hace unos días la misma cantante, lució flamante sus ochenta años. No creo que ande para esos trotes, pero bien puede dejarle la posta a Taylor Swift, por ejemplo, me refiero al lugar del símbolo.

En tanto, uno, modestamente, puede transmitir su propia alegoría de la Viuda Negra en los barrios del oeste rosarino. Ante cualquier duda sobre su veracidad, consultar Humor en la hemeroteca o revisar los títulos de Fontanarrosa. De persistir use la imaginación, porque así vive una leyenda.