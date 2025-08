Según el reciente informe de la ONG Luchemos por la Vida, en 2024 Argentina presentó entre 5 y 11 veces más muertes por siniestros viales que los 10 países más seguros del mundo en el tránsito. Mientras que países como Suecia, Noruega y Japón lideran la lista de naciones con menos mortalidad vial, en Argentina las estadísticas muestran que los siniestros de tránsito son una de las principales causas de muerte evitables.

En este contexto, la presidenta de Luchemos por la Vida, María Cristina Isoba, afirmó que si bien "es un problema de cada persona" también "es responsabilidad del Estado".



Según Isoba, "en nuestro país, el alcohol es uno de los grandes problemas". "La velocidad es uno de los graves problemas, y eso nos causa tristeza, porque hoy se sabe mejor que nunca cómo aumentar la seguridad vial y reducir estas muertes totalmente evitables", aseguró en la 750.



"Las personas no comprenden que a más velocidad necesitás más tiempo para reaccionar y, ante un imprevisto, no se puede. Hay que entender esto: las fallas humanas redondean el 90% del desenlace de un siniestro. Si surge un imprevisto y estamos con el celular, ¿qué va a pasar? No vamos a poder reaccionar frente a los hechos. Conducir usando el celular está prohibido, pero por sobre todo es conducir a ciegas, distraído de esa dinámica que cambia permanentemente, que es el sistema del tránsito", alertó.



"Si se viaja bajo la influencia del alcohol, el alcohol es un depresor del sistema nervioso, el alcohol lentifica las reacciones, altera la percepción. Esto es un problema de cada uno pero también es una responsabilidad del Estado", cerró.

¿Qué países completan el ranking de los más seguros en Seguridad Vial?

El ranking de los países con mejor desempeño en seguridad vial lo completan:

España

Gran Bretaña

Dinamarca

Luxemburgo

Suiza

Finlandia

Alemania

Estas naciones aplican políticas sostenidas en educación vial desde edades tempranas y sanciones efectivas para quienes infringen las normas. En contraste, en Argentina aún persisten prácticas peligrosas como: