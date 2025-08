Central avanzó en las conversaciones con Borussia Dortmund de Alemania por la venta de Juan Giménez y el defensor juvenil se prepara para emigrar en el presente mercado de pases estival en Europa. “Es una negociación superior a los cuatro millones de dólares, pero hay detalles a resolver”, confió a Rosario/12 un colaborador de la directiva canaya. Pero más fondos se esperan que lleguen desde la tesorería del Dortmund dado que el club alemán está próximo a contratar a Facundo Buonanotte y en Arroyito se preservarán el 20 por ciento de plusvalía del jugador de la Selección.

Giménez no tiene mucho lugar en el equipo de Ariel Holan. Pero es citado a entrenar con el seleccionado Sub 20 que se prepara para el Mundial de la categoría del mes próximo en Chile, y el Dortmund lo apunta como refuerzo para la defensa. Los alemanes mantienen conversaciones con los directivos de Central por su pase y se espera la definición del club europeo para hacer la transacción. En Europa el mercado de pases vence a fin de mes y la venta se haría por más de cuatro millones de dolares, aunque hay detalles a definir. Entre los clubes se discuten algunos aspectos contractuales, entre ellos un porcentaje del pase del jugador que preservará la entidad de Arroyito.

En Alemania le apuntan a Giménez por su proyección y se espera un acuerdo una vez que la dirigencia del Borussia resuelva la negociación por Buonanotte. Porque la prioridad del equipo teutón es contratar el ex Central, cuyo pase pertenece a Brighton de Inglaterra. Buonanotte tiene una cotización que supera los 30 millones de dólares y se trata de la inversión más importante que haría el club alemán para reforzar a su primer equipo. Esta transacción está sujeta a la decisión de Brighton, que especula con una mejor cotización del jugador a medida que se acerque el cierre el libro de pases, más allá de que no están convencidos de desprenderse del jugador. Es que Buonanotte viene de jugar a préstamo en Leycester City, su rendimiento llamó la atención de clubes grandes de Europa y el Brighton se tienta con retenerlo para aumentar sus aspiraciones en la próxima Premier League.

Si Buonanotte cambia de club, Central recibirá el 20 por ciento de plusvalía. Los canayas lo vendieron en 2022 en seis millones de dólares, por lo cual todo lo que perciba el club inglés por sobre esa cifra a los canayas les corresponderá un 20 por ciento. La venta de Buonanotte se sigue con mucha atención en Arroyito dado que hay expectativas ciertas de recibir un dinero significativo para las finanzas del club.

El equipo, entre tanto, se prepara para visitar el sábado que viene a Atlético Tucumán. Holan recupera a todos los lesionados, entre ellos Facundo Mallo, pero no a Santiago López. El ex Independiente será el único que no estará a disposición para la cuarta fecha del Clausura. El técnico de Central hará variantes y entre los regresos se destacarán el de Mallo y Jaminton Campaz. Carlos Quintana, en tanto, se recuperó de la dolencia en la rodilla derecha que lo obligó a pedir el cambio en el partido con San Martín de San Juan. Por otra parte, la semana que viene se venderán en la ciudad 2200 populares y 300 plateas para los hinchas canayas que quieran acompañar al primer equipo a cancha del Decano tucumano. Los días y lugar de venta se definirá el fin de semana por parte de la directiva.