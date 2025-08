Desde Roma

Algunos los han llamado “jóvenes leones” a los más de un millón de jóvenes de 146 países que participaron del Jubileo de la Juventud que concluyó el pasado domingo en Roma. Y el nombre no sólo hace alusión al papa León XIV que compartió con ellos los últimos dos días sino a la fuerza y la voluntad de crear un nuevo mundo de paz que mostraron los chicos, llamados por algunos medios también “huérfanos de Francisco”, aludiendo al Papa argentino.

Fue Francisco en realidad el que creó este año jubilar de 2025 y habría apreciado muchísimo poder encontrarse con el mundo de los jóvenes, como lo había hecho por primera vez en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Río de Janeiro en 2013, poco tiempo después de que él había sido elegido Pontífice.

Para los chicos reunidos en estos días en Roma y sobre todo en la explanada de Tor Vergata, un terreno de 96 hectáreas en las afueras de Roma donde se encontraron con el papa León XIV, la amistad, el encuentro con gente de tantos mundos diferentes, les ha dado mucha fuerza para creer que es posible cambiar el mundo, como declararon varios de ellos, y se espera que luchen por eso. No con las armas sino con la fraternidad, con la comprensión de otras realidades, con el respeto, con la solidaridad.

“La amistad es un camino hacia la paz”, les había dicho el papa León XIV. Y ellos repetían “hablamos todos el mismo idioma”, haciendo clara alusión a que las diferencias culturales, linguísticas y hasta religiosas, no deben ser una barrera para comunicar y poder convivir en paz.

Muchos de estos jóvenes han vivido la pandemia, los tiempos oscuros desencadenados por ella a causa del aislacionismo, los peligros, el desempleo, el hambre. Pero otros de los jóvenes presentes, como los grupos venidos de Jerusalén, Gaza, Myanmar, Nigeria, Ucrania, Siria, solo por mencionar algunos, han pasado y están pasando por situaciones mucho más graves a causa de las guerras o conflictos en curso.

Y la actitud y la presencia de los jóvenes en este evento -calificado como el más grande organizado en Roma en los últimos 25 años-, para la Iglesia ha sido muy importante.

Si bien en el 2000, cuando Juan Pablo II celebró en el mismo lugar la Jornada Mundial de la Juventud y asistieron dos millones de jóvenes, los estudios estadísticos posteriores han sido un poco alarmantes para la Iglesia. En efecto una investigación en Italia del Observatorio de los Jóvenes del Instituto Giuseppe Toniolo de Estudios Superiores de Milán, publicada por el diario il Fatto Quotidiano, muestra que en 2023, sobre una población que va de 18 a 24 años, los que adherían a la Iglesia católica era solo el 32,7% de ellos contra el 55,9% registrado en 2013.

Los jóvenes demostraron en estos días de Jubileo tener fuerza y no tener miedo de hablar de temas que pueden ser conflictivos a otros niveles como el derecho a poner fin a la propia vida en caso de enfermedades incurables, las relaciones prematrimoniales, las parejas homesexuales, las batallas bioéticas, el uso de la Inteligencia Artificial.

El Woodstock de la Iglesia

El encuentro de Tor Vergata también fue llamado por algunos medios el “Woodstock de la Iglesia”, aludiendo al famoso festival musical de Woodstock realizado en 1969 en una zona rural de Bethel, comunidad del estado de Nueva York en Estados Unidos. El festival tenía todas las características del movimiento hippie que tanto de moda estaba en esos momentos, no sólo en el modo de vestir y en el modo libertario de sus relaciones, sino porque se acomodaron en el campo con carpas y bolsas de dormir como los hicieron los chicos en Tor Vergata, y cantaron y discutieron todo el tiempo contra la guerra en Vietnam que se estaba haciendo en esos años. Y contra la guerra también se expresaron reiteradamente los jóvenes presentes en Roma.

El sábado en Tor Vergata, entre las 14 y las 20hs, los jóvenes escucharon varios cantantes y grupos musicales como el trío italiano Il Volo, Sergio Bernal, Matt Maher, Thiago Brado, el coro Hakuna Group Music nacido durante la Jornada Mundial de la Juventud en Rio de Janeiro de 2013, la Orchestra Pem Bresciana y la Blind Inclusive Orchestra, un complejo de músicos ciegos y chicos con baja capacidad de visión.

Después hicieron la vigilia de plegaria con León XIV, ocasión en la que hablaron con él haciéndole preguntas y comentarios sobre los hechos del mundo. Y el Papa entonces reiteró “estamos con los jóvenes de Gaza y de Ucrania y los jóvenes de todos los lugares en guerra”.

León luego se retiró y muchos de los jóvenes tomaron sus guitarras y comenzaron a cantar y a bailar hasta casi las 3 o 4 de la mañana. Algunos conectaron sus teléfonos al sistema de amplificación que estaba instalado en la zona, y así difundían la música que querían escuchar para que todos cantaran y bailaran. Y muchos gritaban “¡Queremos la paz!, ¡Viva la paz” mientras otros decían “Aquí y ahora, nosotros estamos viviendo”, “Lo más bello es que nos escuchamos, aún sin hablar el mismo idioma”.

Pero a las 6.30 del domingo sonó el despertador porque los jóvenes se tenían que levantar, tomar el desayuno si querían y prepararse para la misa conclusiva que el papa León celebraría en Tor Vergata a partir de las 9 de la mañana. Más de 100 sacerdotes y obispos le ayudaron a repartir la comunión entre los jóvenes.

Cambio en la religión y mensaje para los adultos

Según algunos comentarios publicados por la prensa, como el de Franco Garelli en el diario La Stampa de Turín, estos jóvenes, con todo el entusiamo y las ganas de luchar que han demostrado, “son una esperanza no sólo para la Iglesia sino también para el mundo laico”. Para Garelli, la flexibilidad demostrada por los jóvenes que han coincidido y compartido decisiones con otros de otros mundos, parece “delinear un nuevo modo de interpretar la experiencia religiosa”.

Para el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, uno de los principales colaboradores extravaticanos del Jubileo, “Estos chicos son el pueblo de la paz, de la solidaridad, de la fraternidad” y todo este “trabajo extraordinario” que ellos han hecho en estos días dejará “una gran herencia” a todos.

Por su parte Beatrice Lorenzin, vicepresidenta de los senadores del Partido Democrático (centro-izquierda) comentó que “papa León en estos días jubilares ha tocado nuestros corazones y nuestras mentes con un mensajre universal para los jóvenes de todo el mundo, exhortándolos a aspirar a cosas grandes, a no limitarse, a no tener miedo. Es un llamado potente que se refiere no solo a los jóvenes sino también a nosotros adultos”, dijo.

El Papa León concluyó el domingo el encuentro subrayando que estos días habían sido una “cascada de gracia para la Iglesia y para el mundo entero” y agradeciendo a todos por haber venido a Roma.