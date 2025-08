"Esta semana vimos una catarata de cierres. No hay consumo, no hay actividad", advirtió Salvador Femenia, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "Falta crédito y aunque haya ideas, la sobrevida es muy corta. El emprendedor de Argentina no tiene ningún trato preferencial", agregó. El directivo de la cámara empresaria describió una situación de cada vez mayor enfriamiento de la economía.

Femenia, secretario de Prensa de CAME, explicó que los costos de producción aumentaron alrededor de un 25%, impulsados especialmente por los incrementos en las tarifas y la caída del volumen de actividad. “Al haber menos producción, el costo unitario sube por una cuestión de costos fijos”, señaló.

Este fenómeno no sólo impacta en los pequeños emprendimientos. Femenia también se refirió al creciente número de empresas multinacionales que están abandonando el país. De acuerdo con datos de la entidad, unas 80 compañías de gran escala decidieron irse de Argentina en los últimos años.

Si bien algunas salidas responden a decisiones estratégicas globales, en la mayoría de los casos se combinan factores locales: márgenes de rentabilidad más bajos, mayores costos operativos y la imposibilidad de girar dividendos al exterior debido a las restricciones cambiarias. “Aunque el cepo se promete levantar el año que viene, hoy el clima no es favorable para invertir ni quedarse”, afirmó.

A este panorama se suma un descenso sostenido del consumo interno, que tuvo su expresión más reciente en el comportamiento del sector turístico durante las vacaciones de invierno. Un informe elaborado por CAME indica que viajaron 4,3 millones de personas por el país, con un gasto total estimado en 1,5 billones de pesos. Medido a precios constantes, el impacto económico fue un 11,2% menor que en 2024, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo.

La estadía promedio cayó de 4,1 a 3,9 días respecto del año anterior, mientras que el gasto diario por persona fue de $89.236, lo que representa un aumento real del 4,8%. Sin embargo, ese mayor gasto individual no logró compensar la menor cantidad de turistas. En comparación con el invierno de 2023, la caída fue aun más pronunciada: 21,5% menos de personas viajando y una reducción del 13,3% en la duración media de los viajes.

Desde la entidad señalaron que la mayoría de las provincias estuvieron por debajo del invierno pasado en términos de movimiento turístico. Entre los factores que explican la retracción, mencionaron el deterioro del ingreso de las familias, el menor ingreso de turistas internacionales –producto de un tipo de cambio menos competitivo– y las condiciones climáticas, con un invierno más frío y lluvioso de lo habitual.

Por otro lado, remarcaron que el escalonamiento de las vacaciones escolares en distintas jurisdicciones permitió distribuir la circulación turística a lo largo del mes de julio. Este esquema evitó la saturación de destinos y rutas, y amplió la disponibilidad de alojamientos, lo que facilitó mejores precios y mayor flexibilidad para quienes sí decidieron viajar.

Los destinos más elegidos fueron las regiones de montaña, nieve, termas y turismo rural. Se destacaron centros turísticos como Bariloche, Puerto Iguazú, las sierras de Córdoba, Ushuaia, San Martín de los Andes, Mendoza, Salta, El Calafate y los complejos termales de Entre Ríos y Santiago del Estero. En cambio, las zonas de playa estuvieron más relegadas.

En paralelo, los viajes al exterior tuvieron un crecimiento significativo. Según datos del INDEC, en el primer cuatrimestre del año los viajes internacionales de salida aumentaron un 67% interanual, lo que confirma una tendencia que ya se había manifestado en el último Hot Sale, cuando más de la mitad de las ventas fueron a destinos fuera del país. Este comportamiento muestra una segmentación creciente del consumo turístico, en la que los sectores de mayores ingresos siguen viajando al exterior, mientras los sectores medios y bajos ajustan o suspenden sus vacaciones.

La situación de los jóvenes emprendedores y la caída del turismo interno ilustran, en distintos planos, los efectos que genera un entorno económico recesivo. El encarecimiento de los costos, la caída de ventas y la incertidumbre cambiaria afectan tanto a quienes intentan iniciar un proyecto propio como a las empresas que dependen del mercado interno.

Y aunque el Gobierno sostiene que se trata de un período de transición hacia un nuevo modelo, la contracción del consumo empieza a mostrar consecuencias concretas en sectores diversos de la actividad económica.