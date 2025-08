Los restos de al menos 32 personas fueron localizados en una fosa clandestina en el municipio de Irapuato, estado de Guanajuato, centro de México, informó la Fiscalía estatal.



En un comunicado, la Fiscalía detalló que, tras una intervención legal en un inmueble de La Calera, Irapuato, "se localizaron 32 personas sin vida, de las cuales 15 ya han sido identificadas de manera científica y legal".



La tarde del lunes, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) informó sobre la diligencia judicial que se llevó a cabo del 30 de julio al 2 de agosto de 2025, en estricto apego a los derechos humanos y al debido proceso, según las autoridades.



En ella intervino la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas, perteneciente a los Servicios de Investigación Científica, quienes aplicaron técnicas forenses de alta complejidad en genética, antropología y odontología forense.



Explicaron que cada análisis busca garantizar "certeza, respeto y verdad" para las familias que buscan a sus familiares y recordaron que "la identificación digna no es inmediata ya que implica procesos responsables, técnicos y humanos". También señaló que las investigaciones continúan, y que ya han entrado en contacto con algunos allegados.



En tanto, el colectivo de búsqueda de desaparecidos 'Hasta Encontrarte' manifestó este lunes su profunda indignación y exigió a la FGEG "información, transparencia y participación" ante el reciente hallazgo de la fosa clandestina



"Hasta la fecha, no se ha proporcionado información oficial ni oportuna sobre el número de cuerpos exhumados ni se ha compartido una galería fotográfica que permita a las familias identificar a sus seres queridos (...) no se puede seguir actuando a espaldas de las familias", indicó el colectivo en un comunicado.



Expusieron que cuando la Comisión Estatal de Búsqueda localiza fosas, el colectivo recibe "información inmediata" porque participan en las búsquedas en campo. "Cuando nosotras mismas encontramos restos humanos en nuestras búsquedas independientes, informamos en tiempo real a la sociedad sobre lo que desenterramos con nuestras manos. ¿Por qué, entonces la Fiscalía se niega a cumplir con el mínimo de transparencia cuando es ella quien realiza los hallazgos?", cuestionaron.



Señalaron que según informaciones "se habla extraoficialmente de entre 20 y 60 personas sin vida en la fosa de La Calera. No podemos permitir que esos cuerpos permanezcan en el anonimato ni que se perpetúe el silencio institucional".



Con el hallazgo y las cifras, la fosa de La Calera es la segunda más grande en el estado de Guanajuato, detrás de la localizada en Salvatierra en 2020, donde se exhumaron 81 cuerpos.



Según el 'Informe sobre la situación de desapariciones, fosas clandestinas y fosas comunes en Guanajuato, entre enero de 2009-junio de 2024 se registraron en el estado al menos 660 fosas clandestinas, en 349 distintos contextos de hallazgo de las cuales fueron exhumados 1.245 cuerpos.