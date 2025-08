El senador nacional por Unión por la Patria, Oscar Parrilli, tildó al presidente Javier Milei de “cruel y cobarde” tras el veto al aumento jubilatorio, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.



Desde México, donde abrieron el comité “Cristina Libre”, Parrilli aseguró que esto es así ya que el mandatario “ataca a los más débiles” con sus políticas de ajuste fiscal a toda costa.

“El veto es una facultad presidencial. No nos quejamos de eso”, comenzó señalando el senador sobre el tema. “En la Cámara Alta tenemos la mayoría para volver a insistir”, dijo.

Sin embargo, para que esto ocurra, afirmó que no tienen que aparecer los congresistas “tero”: “A mí lo que me preocupa es que no existan otra vez los diputados que dicen una cosa y ponen el huevo en otro lado”. Así, aludió a diputados y senadores “que parecen opositores que a la hora de votar son oficialistas y aquellos que cambian su voto, que votan a favor en un lado y terminan cambiando el voto y permitiendo que el veto no sea rechazado”.

“Creo que esto lo que define muy claro es que estamos frente a un gobierno, a un presidente que es cruel, cobarde, porque ataca a los más débiles, y que es vendepatria, que se encarga de entregar nuestros recursos naturales, nuestro trabajo, a los grupos económicos a través del Fondo Monetario Internacional”, afirmó.

Por otro lado, sobre su presencia en Ciudad de México, explicó: “Ayer, en la Universidad Autónoma de México, con autoridades políticas como Carolina Rangel, secretaria general de Morena, y otros vecinos mexicanos, hemos constituido el Comité Cristina Libre, que es una de las actividades que estamos llevando adelante”.

“Lo hicimos en Brasil con la presencia de Taiana y Lula. Lo hicimos ayer en México, y la intención que tenemos es llevarlo adelante en otros países”, explicó el senador, cercano a la exvicepresidenta.

Según explicó, el objetivo es, fundamentalmente, “informar a las comunidades y a los pueblos latinoamericanos la injusticia y la atrocidad jurídica de este fallo, y relatar y hacer conocer todos los detalles, y denunciar que en Argentina vivimos una democracia degradada, que rompió el pacto democrático y puso la proscripción”.

